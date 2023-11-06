أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني، عن صالات الدرجات المميزة في المبنى A الجديد بمطار أبوظبي الدولي، قبيل افتتاح المطار المرتقب في نوفمبر.

تمتد صالات الاتحاد للطيران الجديدة المبهرة على ثلاثة طوابق من الجانب الشمالي لمبنى الركاب A، وتقع بين الرصيفين C وD. وتتميز صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بخيارات واسعة من المأكولات ومساحات الاسترخاء والترفيه التي تناسب جميع الضيوف، بما في ذلك بار كونستاليشون المذهل في قاعة السطح المقفلة.

في هذه المناسبة، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "عند تصميم صالات انتظار ضيوفنا في مقرنا الجديد، المبنى A، دقّق فريقنا في أصغر التفاصيل، لضمان تجربة ستثير إعجاب ضيوفنا منذ لحظة دخولهم".

وتابع "تحتل الصالة مكانة مهمة في رحلة ضيوفنا وقد أردنا توفير تجربة رائعة ستجعلهم يرغبون في السفر مرة أخرى قريبًا. بأسلوب الاتحاد الحقيقي، اعتمدنا الابتكار في التصميم وسوف نقدم مجموعة مختارة من التجارب التي لا تنسى سواء اختار ضيوفنا الاسترخاء أو الاستمتاع بخيارات الطعام المتنوعة أو الاستمتاع بمشروب منعش في بار كونستاليشون المميز."

تستقبل صالات الاتحاد الضيوف المسافرين على درجة الإيوان والدرجة الأولى ودرجة الأعمال وأعضاء برنامج ضيف الاتحاد المؤهلين. كما يمكن للضيوف المسافرين على متن الدرجة الاقتصادية والذين يرغبون في الاستمتاع بميزات الصالة الحصرية، الدخول مقابل رسم معين في حال توفر الأماكن.

تتميز الصالة بموقع ملائم يصلها بثلاث بوابات تسمح للضيوف بالصعود مباشرة من الصالة إلى الطائرة على رحلات رحلات مختارة بسلاسة وسرعة.

داخل الصالة، يمكن للضيوف الاستمتاع بمنظر المدرج من القاعتين الشرقية والغربية في جو من الهدوء والراحة، ومشاهدة حركة إقلاع وهبوط الطائرات.

تجربة الطعام المذهلة وصالة السطح

تتميّز صالة درجة الأعمال التابعة للاتحاد للطيران مجموعة متنوعة من تجارب الطعام. فيقدّم مطعم ليوان جلوبال داينينغ يقدم أطباقا مختلفة طوال اليوم تتضمن محطات الطهي والمأكولات الإماراتية والشرق الأوسطية إلى جانب الأطباق العالمية المستوحاة من الوجهات التي تشغّل إليها الاتحاد.

كما يمكن للضيوف اختيار تناول الطعام في صالة السطح في فترات محددة والاستمتاع ببوفيه عالمي من الأطباق الساخنة والباردة.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الأطعمة الخفيفة، تتوفر محطات متعددة في مختلف أنحاء الصالة حيث يمكنهم تناول مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة بالإضافة إلى المشروبات الساخنة والباردة.

وتم تزيين بار كونستاليشون الموجود داخل صالة السطح بمنحوتة إضاءة زجاجية بطول 25 مترًا ومكونة من 172 قطعة، مصممة خصيصًا للمطعم باسم بانورا والتي تصوّر أفق مدينة أبوظبي. ويقدّم البار مجموعة واسعة من الكوكتيلات والموكتيلات والنبيذ والمشروبات، ومن المتوقع أن يصبح وجهة مفضّلة للمسافرين الدائمين.

أما غرف الاسترخاء فهي عبارة عن مساحات خاصة بأسرة نهارية ومفروشات من مجموعة أرماني كاسا الفخمة تسمح للضيوف من الحصول على الراحة والانتعاش قبل رحلتهم في أحد أجنحة الاستحمام الـ 18 المجهزة بأناقة. ويمكن للضيوف الذين يفضلون تجربة نشاطات أكثر حيوية التوجه إلى غرفة الألعاب المجهزة بالكامل بطاولة لكرة القدم المصغرة والهوكي الهوائي ومجموعة من الألعاب الرقمية ليستمتع بها الجميع.

إضافة إلى ذلك، يحتل الضيوف المسافرون مع عائلاتهم مكانة بالغة أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد للطيران، وقد تم تصميم الغرفة العائلية مع الأخذ في الاعتبار المسافرين الصغار، فهي مليئة بالألعاب الالكترونية والتقليدية والكتب لتسلية الصغار.

وفي صالة التدخين، توفر مقاعد تشيسترفيلد راحة فخمة لمدخني السجائر والسيجار.

كما تم تصميم غرف الصلاة بعناية مع مناطق وضوء داخلية لمزيد من الراحة للمصلين.

ترحيب من الدرجة الأولى

توفر صالة الدرجة الأولى الحصرية ردهة استقبال مخصصة لضيوف الاتحاد المتميزين مع مصعد خاص إلى صالة السطح في الطابق العلوي من المبنى. ويقدّم المطعم تجربة راقية لتناول الطعام مع قائمة أطباق انتقائية ومجموعة مختارة من النبيذ الفاخر الموصى به من قبل الخبراء الداخليين. وسيعكس المطبخ أفضل ما في فن الطهي الإماراتي بالإضافة إلى أطباق عالمية من الوجهات التي تطير إليها الاتحاد.

في مطعم بارلور لضيوف الدرجة الأولى، سيستمتع العملاء بمجموعة مختارة رائعة من المعجنات والحلويات وتجربة الشاي والقهوة المميزة في أجواء أنيقة.

للحصول على أقصى قدر من الاسترخاء والرفاهية قبل السفر، تتوفر أجنحة خاصة من الدرجة الأولى للضيوف للعمل والاسترخاء وتناول الطعام في خصوصية تامة، وهي مجانية للضيوف الذين يسافرون على مقصورة الإيوان ومتاحة للحجز من قبل ضيوف الدرجة الأولى.

عند الوصول إلى أبوظبي

بالإضافة إلى صالات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال في مبنى المغادرين، يمكن لضيوف الدرجات المميزة الذين يصلون إلى أبوظبي مع خدمة السائق المحجوزة مسبقاً زيارة صالة الاتحاد المخصصة لهذه الخدمة للاستحمام أو الانتعاش أو لتناول وجبة خفيفة سريعة أو المشروبات المنعشة قبل مقابلة السائق الخاص بهم.

#بياناتشركات

- انتهى -