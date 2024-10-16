الرياض: قامت وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة إجادة للنظم (إجادة) من مستوى "A" الى مستوى "+A" مع الحفاظ على التصنيف قصير الأجل عند T-2 كما أن النظرة المستقبلية "مستقرة". يدل التصنيف طويل الأجل "+A" على قدرة ائتمانية قوية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية هذا وقد يختلف ملف المخاطر مع التغيرات في الظروف الاقتصادية والقطاعية.

مبرر التصنيف: تعكس التصنيفات المعطاة الملف القوي لإمكانيات شركة إجادة، وإطار الحوكمة المحسن، وسجل حافل من الخبرة المتخصصة في تقديم حلول تقنية المعلومات المتميزة وكذلك موقعها في القطاع كرائد حلول رقمية مع حصة سوقية متنامية ومخاطر تركيز أعمال مدارة بتمكن وملف إيرادات متنام. كما تأخذ التصنيفات في الإعتبار أيضاً تعزيز ملف الربحية، ووضع السيولة السليم، ومؤشرات الرفع المالي المنخفضة، مع قاعدة رأس مال متنامية.

تعمل إجادة من خلال مجموعة متنوعة من محاور الأعمال حيث توفر مجموعة شاملة من الحلول والخدمات المصممة لتغطية جميع مجالات تقنية المعلومات والتي تشمل تطبيقات الشركات، والبيانات والتحليلات والتنقل وتجارب العملاء بالإضافة الى الخدمات السحابية والبنية التحتية وإمكانية الملاحظة والأمن السيبراني والبرمجيات والتقنيات الحديثة الناشئة بما فيها الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

حققت إجادة نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 44 % و 66 % خلال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024 على التوالي. وقد أسفر هذا النمو إلى جانب زيادة الهوامش (بفضل تحسين مزيج الأعمال والمبادرات الفعالة لتقليل التكاليف) عن نمو كبير في توليد التدفقات النقدية. علاوة على ذلك، فإن هيكل رأس المال المنخفض الإستدانة للشركة، ودورة رأس المال العامل الفعالة، والأرصدة النقدية الصحية توفرلإجادة المرونة المالية وتدعم تصنيفاتها.

محفزات التصنيف: تعتمد التصنيفات الائتمانية على الحفاظ على سياسة مالية متحفظة ومستوى منخفض من المخاطر التجارية والمالية. أن تحسين المركز السوقي وزيادة التدفق النقدي بشكل كبير من العوامل الرئيسية المؤثرة على التصنيف الإئتماني.

نبذة عن الشركة: شركة إيجادة للنظم المحدودة هي شركة سعودية مساهمة مغلقة مسجلة في المملكة العربية السعودية. أن مصرف الراجحي المساهم الأكبر في الشركة حيث يمتلك نسبة 86 % من الأسهم، بينما يمتلك بنك الجزيرة 10 %، وصندوق ولاء الغد 4 % من الأسهم.

-انتهى-

#بياناتشركات