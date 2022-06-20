يساهم برنامج قروض (A/B) في بناء منظومة أكثر استدامة لقطاع الطاقة بهدف دعم الدول الأعضاء الأقل نمواً وتشجيع مشاركة القطاع الخاص

المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، المؤسسة المالية متعددة الأطراف الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تركز أعمالها على قطاع الطاقة، عن إطلاق برنامج قروض (A/B)، والذي يهدف إلى تشجيع عمليات تمويل الدين الدولية في الدول الأعضاء التي لا تمتلك القدرة الكافية على الوصول إلى الديون المقومة بالعملات الأجنبية.

وقد وافقت الجمعية العامة لشركة ابيكورب بالإجماع على إطلاق برنامج القروض (A/B) خلال اجتماعها الأخير المنعقد في جدة يوم 24 أبريل الماضي، لتصبح ابيكورب بذلك أول مؤسسة مالية على مستوى المنطقة العربية تقدم هذا النوع من القروض، وبأتي ذلك في سياق التزامها بدعم التحول في قطاع الطاقة في الدول الأعضاء الأقل نمواً، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في بناء منظومة أكثر استدامة للقطاع.

وستقوم ابيكورب بالاستفادة من وضعها كدائن مفضّل لتقديم القرض الكامل للكيان المقترض على شريحتين: "A" و"B"، متيحة الفرصة للمؤسسات المالية التجارية من القطاع الخاص المشاركة في الشريحة "B" وفق اتفاقية مشاركة، على أن تتولى ابيكورب إدارة المفاوضات وكافة الشؤون الإدارية الخاصة بالقرض باعتبارها الجهة الرسمية المانحة للتمويل.

إلى ذلك صرح خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "يعدّ برنامج قروض (A/B) إضافة نوعية لمجموعة حلولنا التمويلية المتكاملة والمبتكرة التي نقدمها لدعم التنمية المستدامة في قطاع الطاقة في المنطقة، إذ تمكّننا من تعزيز حجم وتنوع مصادر التمويل لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً للمشاريع التي تسهم في التحول المستدام في قطاع الطاقة."

وأشار الرويغ أن قروض (A/B) تعدّ أداة فعالة في دعم رؤية التنمية المستدامة لكونها توفر العديد من المزايا الفريدة والمهمة لجميع الأطراف المشاركة، لا سيما المؤسسات الخاصة المشاركة في الشريحة (B) من التمويل، والتي ستستفيد من عدة امتيازات وحصانات منحتها الدول الأعضاء لابيكورب وفق اتفاقية التأسيس، بما في ذلك تخفيف مخاطر تحويل الأصول وقابلية تحويل الأصول، بالإضافة إلى مزايا ضريبية معينة، ما سيساعد على حشد أكبر قدر ممكن من التمويل من المؤسسات المالية التي ما كانت لتشارك – لولا هذه المزايا - لاعتبارات متعلقة بالمخاطر.

يذكر أن المؤسسات المالية والائتمانية التي تشارك عادة في قروض (A/B) هي التي لا تمتلك صفة بنك تنموي متعدد الأطراف، مثل البنوك التجارية والمؤسسات المالية الإنمائية المحلية.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ابيكورب أطلقت هذا العام مبادرة تمويل البنية التحتية بقيمة مليار دولار أمريكي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشاريع مرافق الخدمات العامة الحيوية التي لا تمتلك القدرة الكافية على الوصول إلى مصادر التمويل الدولي، ومعالجة مشكلة انخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الطاقة.

ملحوظة للمحرر: قامت شركة "كليفورد تشانس" بدور المستشار القانوني في وضع هيكل قرض (A/B) الذي أطلقته ابيكورب. وقاد فريق المستشارين قدير لطيف، وهو شريك في فرع الشركة بدبي.

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. وتسعى ابيكورب من خلال رسالتها إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية والاستثمار المباشر والبحوث والاستشارات ذات الصلة بالقطاع. وتطبق ابيكورب أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياتها، وتشكل الطاقة الخضراء والمتجددة نحو 13% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها نحو 4 مليار دولار والتي تشمل شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة. كما تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز". يمكنكم الاطلاع على الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعي والحوكمة لـ ابيكورب عبر هذا الرابط

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