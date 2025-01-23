دبي – الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري، الرائدة في تقديم حلول مبتكرة في سوق العقارات، عن إطلاق مشروعها الجديد "ريف 999" في منطقة الفرجان بدبي. يأتي هذا المشروع كخطوة جديدة ضمن مسيرة نجاح الشركة، التي حققت إنجازات ملحوظة مع مشروعها السابق "ريف 1000". يتميز "ريف 999" بتصاميم استثنائية وتقنيات مبتكرة، أبرزها الشرفات المغمورة بمناخ متحكم به والحدائق الشتوية الخاصة، التي تجعل من المشروع إضافة متميزة إلى مشهد العقارات العالمي، ودبي على وجه الخصوص.

يضم المشروع الجديد 142 وحدة سكنية متنوعة، تشمل شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، بالإضافة إلى عشر فلل حصرية مجهزة بحدائق شتوية خاصة. تم تصميم الوحدات بمساحات مدروسة لتناسب مختلف الاحتياجات، حيث تبدأ من 792 قدم مربع للشقق بغرفة نوم واحدة، وتصل إلى 3,424 قدم مربع للفلل. يوفر المشروع تجربة سكنية متكاملة، ومن المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2027.

وأشار سامر عمبر، الرئيس التنفيذي لشركة ريف للتطوير العقاري، إلى أهمية هذا المشروع قائلاً: "نحن متحمسون لإطلاق "ريف 999"، الذي يجسد رؤيتنا في تقديم منازل تجمع بين الفخامة والابتكار تلبي متطلبات الحياة العصرية. نسعى من خلال هذا المشروع إلى توفير تجربة سكنية متفردة توفر قيمة استثمارية استثنائية."

يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 60,000 قدم مربع، ويضم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات الفاخرة المصممة لتعزيز رفاهية السكان. وتشمل هذه المرافق شرفات بمناخ متحكم به، وحدائق شتوية، ومناطق لليوغا والزراعة، ومساحات للشواء، بالإضافة إلى ملاعب رياضية متعددة الاستخدامات، ومسار جري دائري، ومسبح مع منطقة جلوس، وجاكوزي، وسينما في الهواء الطلق. ويضم المشروع مساحات عمل مشتركة ومناطق مخصصة للأطفال، ما يجعله مثالياً للأسر والمقيمين الباحثين عن نمط حياة متوازن ومبتكر.

تولي شركة ريف للتطوير العقاري أهمية كبيرة للاستدامة، حيث تعتمد أحدث التقنيات الموفرة للطاقة وتدمج المساحات الخضراء في جميع أنحاء المشروع، مما يعكس التزامها بالحفاظ على البيئة وتعزيز جودة الحياة للسكان.

ويبدأ سعر الوحدات في "ريف 999" من 1,158,000 درهم إماراتي، مع توفير خطط دفع مرنة، الأمر الذي يجعل المشروع فرصة استثمارية مميزة للمشترين والمستثمرين.

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