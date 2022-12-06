دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت نتائج المتسوق السرّي لموقع هيئة كهرباء ومياه دبي الإلكتروني وتطبيقها الذكي نسبة %99.97خلال الربع الثالث من العام 2022، وذلك وفق دراسة المتسوق السرّي للجهات الحكومية في دبي التي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الأهمية البالغة التي توليها الهيئة لنتائج دراسة المتسوق السرّي بوصفها أحد أهم أدوات تطوير العمل الحكومي. وأعرب معاليه عن سعادته بهذه النتائج المشرّفة، مؤكداً أنها تأتي ثمرة عمل الهيئة الدؤوب لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل الخدمات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل من نوعها في العالم، وحرص الهيئة على توفير تجربة سلسة وسهلة وذات قيمة مضافة لجميع المعنيين، من خلال خدمات رقمية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف معالي الطاير: "انسجاماً مع مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة ومخصصة، تواكب توقعات المتعاملين، نقدم في الهيئة نموذجاً غير تقليدي من الخدمات الرقمية عن طريق أجهزة وقنوات ذكية. ونعمل من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في تكوين مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، لتكون أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى العديد من القنوات الرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، ويسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تعزيز تميز الهيئة وريادتها على مستوى العالم في كافة المجالات، ودعم مبادرة "دبي الذكية" لجعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم."

وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.99% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022. ولنفس الفترة، حققت الهيئة 98% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي الذي تتولى قياسه هيئة دبي الرقمية. وجاء المركز هذا العام ضمن أفضل ثلاثة مراكز اتصال في التقييم الذي أجراه مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية. ويوفر المركز الرقمي التفاعلي المتكامل، الذي يديره مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، باقة من الخدمات الإجرائية والمعلوماتية على مدار الساعة، عن طريق تقنية الرد الصوتي التفاعلي المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

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هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

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