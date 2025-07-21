دبي، الإمارات العربية المتحدة، : أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، عن إنجاز 98% من أعمال تشييد مشروع "عزيزي فيستا" الواقع في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق السكنية تميزاً في دبي. وكان من المقرر الانتهاء من المشروع الذي يتكوّن من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين؛ في الربع الثاني من عام 2025، ولكن من المتوقع أن يتم إنجازه قبل الوقت المحدد.

واقترب إنجاز المشروع، حيث تم الانتهاء بنجاح من أعمال البناء والتشييد والتكسية الداخلية، إضافةً إلى أعمال البلاط وأعمال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال والميكانيكا الكهربائية، وحوض السباحة، والواجهات، والمصاعد. وتتقدم الأعمال الخارجية والتشطيبات العامة بوتيرة سريعة، حيث بلغت نسبة الإنجاز 98%، ويضم فريق العمل الحالي في الموقع 182 موظفاً .

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء باقتراب مشروع "عزيزي فيستا" من الاكتمال، الأمر الذي يعكس التزامنا الراسخ بالتسليم في الموعد المحدد وبأعلى معايير الجودة والتميز. ويُعتبر هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرتنا نحو تعزيز أنماط حياة العملاء والمساهمة في مسيرة دبي العمرانية الفريدة من خلال تطوير مشاريع تتميز بالتصاميم المدروسة والحرفية العالية."

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات خارج دبي، وعلى بعد مسافة مريحة بعيداً عن الصخب، ونظراً لسهولة الوصول إلى العديد من الوجهات المهمة في الإمارة، تعد إحدى أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ونقطة جذب عصرية للإبداع الفني.

وتم بناء هذا المشروع للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة من مدينة إكسبو على شارع حصة وبالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد مدينة دبي للاستوديوهات موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من مختلف المناطق. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغيرها. وتشمل مناطق الجذب الرئيسة القريبة من هناك دبي أوتودروم، ونادي إلس، ونادي دبي للبولو والفروسية، واستاد دبي الدولي، وأكاديمية دبي لكرة القدم، وسبورتس بارك، وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة، و"آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" و عزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.