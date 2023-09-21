تقدّماً نحو وجهة متعدّدة الاستخدام تحتوي على أكثر من 250 متجراً في 9 قطّاعات بما فيها أماكن البيع بالتجزئة والطعام والمشروبات والعافية ومساحات الشركات.

تشمل قائمة العلامات التجارية الجديدة "أديداس" و"لولوليمون" و"بوما" و"استوديو 971" و"الدماني" و"في آي بي ديزاين" و"برابوس" و"دروب 10" وغيرها المزيد.

منطقة تناول الطعام الجديدة تماماً والتي ستُطلق في نهاية الربع الأخير من العام الحالي، "C2".

دبي – الإمارات العربية المتحدة، ستستقبل "سيتي ووك"، وجهة نمط الحياة والتي طوّرتها "ميريكس للاستثمار" المتخصّصة بإدار ة الأصول، 65 متجراً جديداً بحلول نهاية العام الحالي. سيرفع هذا التوسّع نسبة الإشغال إلى 98% لتضم ما يزيد عن 250 متجراً مُعزّزاً سمعتها كوجهة نابضة بالحياة متعدّدة الاستخدامات.

لقد صمّمت "ميريكس للاستثمار" عملية تأجير استراتيجيّة لترتقي بتجربة العملاء ومزيج المستأجرين على مدى العامين السابقين لتعكس الأذواق المتغيّرة لزوّارها. تضمّ الوجهة حاليّاً مناطق مخصّصة لشركات السيارات وعروضاً أوسع وأفضل للطعام والمشروبات والصحّة والعافية بالإضافة إلى مساحة مكتبيّة حديثة مجهّزة بأحدث التقنيات لتُكمّل عروضها للسكن والضيافة التي تنمو باستمرار. ستضم منطقة "سيتي ووك بوليفارد" 70% من المتاجر الجديدة التي ستُفتتح في هذه الوجهة، والتي ستجعل المكان ينبض بالحياة.

قال شهرام شمسيي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميريكس للاستثمار": "لقد تغيّر عُملاؤنا عبر السنوات، ففي العام الفائت وحده استقبلنا مقيمين جدداً ومن المتوقّع أن تستمر القاعدة السكّانية بالنمو. نوفّر أيضاً مكاتب في وجهتنا، كما شهدنا ارتفاعاً بعدد الزوّار والوقت الذي يمضونه خلال زيارتهم لنا. لقد قمنا بتغييرات لمزيج المستأجرين لدينا لتلائم طبيعة الجمهور المتغيّرة هذه، إذ لدينا الآن المزيد من المقاهي والنوادي الرياضيّة والمطاعم التي تُقدّم جميع أنواع المشروبات والتي ستخدم شريحة أوسع من الزوّار. نحن نرى انعكاس التزامنا بتقديم تجارب رائعة على جميع ما نوفّره، إذ كان لذلك أثراً كبيراً على كيفية صياغتنا لعملنا."

تجارب تناول طعام وترفيه جديدة

سترحّب المنطقة الجديدة في "سيتي ووك"، والتي تضمّ "نولا" و" بيتزاريا دا ميكليه" و"باكو" و"ميثوس"، في الربع الأخير من العام الحالي أماكن جديدة مثل "براس مونكي" و"رير" و"بريمي" و "نوكس" و"دايكان إيزاكايا" والتي سيُطلق عليها اسم "C2". وستجلب هذه المطاعم مجموعة متنوّعة من النكهات والمأكولات من حول العالم مما ستضمن ملاذاً متنوّعاً لكل عشّاق الطعام محتفلين بتنوّع الطهي والإبداع في جميع أنحاء "سيتي ووك".

الصحّة والعافية

ستفتتح 3 علامات تجارية أيقونيّة في عالم رفاهية الرياضة أبوابها في "سيتي ووك" وهي "لولوليمون" و"أديداس" و"بوما"، لتُلبّي الأذواق المميّزة لعشّاق الموضة الذين يحبّون جمع الراحة مع الأناقة. تمثّل هذه العلامات التجاريّة التناغم المثالي ما بين الموضة واللياقة البدنية، مما يُعزّز تجربة التسوّق للباحثين عن ملابس رياضة عصريّة ومتعدّدة الاستخدامات.

ولتجربة صحيّة وشاملة ونمط حياة متوازن، تُقدّم "سيتي ووك" مجموعة كبيرة من الخدمات المتميّزة للزوّار من ضمنها 7 مفاهيم شاملة للعافية مثل "بودي آند مايند" و"سيركل كير كلينيك" و"عيادة دنتال ديت لطب الأسنان “و "دريم اب" و"ميد كلينيك" و"دروب10 ".

عروض أفضل للأزياء ونمط الحياة

تتوسّع عروض الأزياء في "سيتي ووك" لتُمهّد الطريق لمغامرة تسوّق رائعة ومُبتكرة مع علامات تجارية مميزة مثل "صوفي كوتور" و"ذا جيفينج موفمنت" و"ليس بينجامينز" و"مادلي" و"البير كوتور" و"كاتاليا" و"لوديفين".

كما ستُقدّم "سيتي ووك" مجموعة علامات تجارية لنمط الحياة تتماشى مع النمط الجمالي العصري بما فيها "استوديو 971" و"أركلينيا آند ليما" و"نوك هوم" و"فورما إيتالي"ـ إذ ستُعيد هذه العلامات تعريف مفهوم الأناقة والأداء العملي في مجالات التصميم الداخلي والعناية الشخصية مما يُعزّز إحساس الحياة الراقية.

مستوى جديد لعالم السيارات

أمّا بالنسبة لعُشّاق السيارات، ستضُمّ عمليّة التوسّع في "سيتي ووك" مجموعة مذهلة من علامات شركات السيارات التي تُمثّل الابتكار والرفاهية معاً. ستضمّن هذه المجموعة الرائعة علامات مُفضّلة مثل "الدماني" و"تيك آرت" و"بيزاريني" و"محل جورا" و"إن دبليو تي إن موتورز" و"برابوس ميدل إيست".

مساحات أوسع للأعمال

وتأكيداً على عروض "سيتي ووك" متعددة الاستخدامات وتعزيزاً لجاذبيّتها، ستُقدّم مجموعة متكاملة مؤلّفة من 22 مساحة مكتبية صُمّمت خصّيصاً لتلبية احتياجات الشركات والمهنيين. إن هذا التوسّع الاستراتيجي سيجعل من "سيتي ووك" مركزاً حيويّاً للابتكار والتعاون موفّراً بيئة ديناميكية تُعزز النمو والإبداع لدى أفراد المجتمع.

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.citywalk.ae. لمتابعة أخبار الإطلاقات والفعاليات يُرجى متابعة @CityWalkDubai على وسائل التواصل الاجتماعي.

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نبذة حول "سيتي ووك"

تتميز "سيتي ووك"بكونها وجهة عصرية في الهواء الطلق تتسم بتصميم ملهم وتمتد على مساحة تزيد عن 10 ملايين قدم مربع في قلب دبي النابض بالحيوية. كما تحتل هذه الوجهة موقعاً استراتيجياً في حي مرموق على شارع الصفا في محاذاة شارع الشيخ زايد الذي يعتبر شرياناً حيوياً للمدينة وشارع جميرا ذات الطراز الراقي، وهو ما يجعلها مقصداً مناسباً لجميع أفراد العائلة حيث تجمع تحت سقف واحد مجموعة من الخيارات التي تتنوع ما بين السكن ومحال البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات والترفيه والأندية الصحية والعيادات الطبية ضمن مساحة متكاملة توفر للزوار إحساساً فريداً من نوعه بالراحة والشعور بالإنتماء للمجتمع.

جرى تصميم "سيتي ووك" على طراز مدينة متكاملة، وبرزت بأسلوبها المفضل لحياة المقيمين والسياح الذين يتطلعون إلى تجربة أفضل وجهات التسوق، وتناول الطعام والتواصل الاجتماعي، وقضاء وقت حافل بالبهجة ضمن أجواء هادئة في قلب المدينة. أضف إلى ذلك، فإن "سيتي ووك" تضم أيضاً مبنى الجامعة الكندية ومقر شركة طلبات الذي تبلغ مساحته 150 ألف قدم ويحتل مبني منفصلين.