مجلس أعمال أبوظبي للشباب منصة إستراتيجية لتمكين رواد الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام

التجارة تستحوذ على 40% من أنشطة شباب الأعمال في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حرصها على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجلس أعمال أبوظبي للشباب الذي يعد منصة إستراتيجية لدعم رواد الأعمال الشباب وتطوير قدراتهم بما يواكب أولويات الإمارة في الابتكار وريادة الأعمال.

وأظهرت بيانات حديثة لغرفة أبوظبي ارتفاعاً لافتاً في عدد عضوية الشركات المملوكة للشباب حيث نمت بنسبة 97.8% خلال عام واحد فقط (2023 – 2024)، في مؤشر على جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي وتنامي ثقة رواد الأعمال الشباب في الفرص التي توفرها الإمارة. وأوضحت البيانات أن توزيع الأعضاء بحسب الجنسية جاء متقارباً، حيث يشكّل المواطنون 49% من إجمالي الأعضاء الشباب، فيما بلغت نسبة غير المواطنين 51%، ما يعكس الطبيعة المتنوعة والشاملة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وبلغ عدد أعضاء الغرفة من الشباب بلغ أكثر من 21,240 عضواً في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً حتى أغسطس 2025، برأسمال إجمالي تجاوز 14.9 مليار درهم عند التسجيل، بما يعكس حجم إسهام الشباب المتنامي في الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتوزيع الأعضاء حسب الأنشطة، بيّنت الإحصاءات أن 40% من الشباب ينشطون في قطاع التجارة بالجملة والتجزئة، تليها قطاعات الإنشاءات والخدمات الإدارية والإقامة والمطاعم وغيرها من القطاعات الحيوية.

وقال سعادة منصور الصايغ، رئيس مجلس أعمال شباب أبوظبي: "يشكل مجلس أعمال أبوظبي للشباب منصة فاعلة لتمكين رواد الأعمال الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ريادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية. ونؤمن أن الشباب لا ينبغي لهم انتظار الفرص، بل العمل على خلقها بأنفسهم عبر الابتكار والإبداع، وهو ما نحرص على دعمه من خلال برامج المجلس ومبادراته النوعية".

وأضاف: "تقوم إستراتيجية المجلس على خمسة محاور رئيسية تشمل تمثيل مصالح الشباب، وتطوير التشريعات والحوكمة، وبناء القدرات والتأهيل، وتعزيز الشراكات والتواصل، والترويج لفرص الأعمال، وذلك بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي تضع تمكين الشباب في صميم أولوياتها." لافتاً إلى أن "غرفة أبوظبي تعمل على توفير بيئة أعمال حاضنة ومحفزة، تفتح أمام الشباب آفاقاً واسعة للنمو والمنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال".

ويواصل مجلس أعمال أبوظبي للشباب إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز بيئة الأعمال الشبابية، من أبرزها تقديم الاستشارات المجانية لتأسيس المشاريع، وتوفير عضوية مجانية في منصة "بوابة أعمال شباب أبوظبي"، إضافة إلى تسهيل إصدار الرخص التجارية، وتمكين المشاريع الناشئة من التوسع محلياً ودولياً.

من الجدير ذكره أن جهود غرفة أبوظبي تأتي في إطار التزامها بتعزيز مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني، وتمكينهم من لعب دور رئيسي في صياغة مستقبل الأعمال، بما يواكب تطلعات أبوظبي نحو بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

