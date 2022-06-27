· المنصة تهدف لتبسيط عمليات التوريد والمشتريات لمسؤولي المستشفيات وموردي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فامستار (Vamstar)، المنصة العالمية الرائدة في مجال توريد وشراء الإمدادات الطبية والصيدلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن تمكنها من جمع 9.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية. وقادت كل من شركة "ألفا إنتلجنس كابيتال" و"صندوق المؤسسين الهولنديين" جولة التمويل الأولية التي شملت أيضاً عدد من المستثمرين الحاليين مثل شركة btov Partners ، وشركة Antler. وسيساهم هذا الاستثمار في تعزيز قدرة المنصة على التعامل مع أي اضطرابات مستقبلية يمكن أن تشهدها سلاسل التوريد والإمداد الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتطلع "فامستار" لاستخدام هذا الاستثمار لتسريع خطط تطوير الأسواق والمنتجات، ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منصتها المخصصة لتبادل المواد الاستهلاكية والأدوية، وتحسين جودة البيانات لتسريع عمليات التجارة الإلكترونية، ورقمنة عمليات الشراء والتوريد لصالح المشترين والموردين عبر مختلف أنحاء العالم.

وتماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية لتعزيز عمليات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، تتطلع منصة "فامستار" المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ردم الفجوة التي تشهدها سلسلة توريد الرعاية الصحية. هذا وتفتقر صناعة الرعاية الصحية على المستوى العالمي لوجود نظام مشتريات منظم قادر على دمج البيانات والعمليات، والأشخاص، والتكنولوجيا ضمن مختلف جوانب سلسلة التوريد.

وتفتقر صناعة الرعاية الصحية، على الصعيد العالمي، إلى نظام مشتريات منظم قادر على دمج البيانات والعمليات والأفراد والتكنولوجيا عبر سلسلة التوريد. على الرغم من التقدم الذي تشهده الصناعات الأخرى، إلا

أن عمليات الشراء الخاصة بالمستشفيات لم تتكامل رقمياً مع العمليات التجارية للموردين، الأمر الذي أدى إلى عدم كفاءة وفاعلية سلسلة التوريد. هناك حاجة ماسة ليس فقط لمعرفة فوائد رقمنة عمليات التوريد والمشتريات لتقليل تكاليف المعاملات، بل لتطوير الأسس التي تقوم عليها البيانات من أجل تطوير عمليات الرعاية الصحية المبنية على الجودة والقيمة.

رقمنة عمليات التجارة الخاصة بصناعة الرعاية الصحية

تأسست شركة "فامستار" عام 2019 من قبل كل من برافول ميهتا، وريتشارد فريمان، وفيشيش دوجار بهدف معالجة الإخفاقات التي تشهدها عمليات تطوير الموارد والمشتريات والتي تتمثل في تكامل البيانات والتفاعل مع المستخدم. تجمع "فامستار" بين أفضل المزايا والوظائف التي تساهم في تبسيط عمليات الحصول على الموارد والمشتريات الخاصة بقطاع الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات مثل التعلم الآلي والتعلم العميق، ومعالجة اللغة الطبيعية لربط مليارات نقاط البيانات عبر سلسلة التوريد، وتوفير معلومات وبيانات السوق بشكل فوري، فضلاً عن تطوير عمليات التجارة الرقمية من خلال توفر منصة مشتريات إلكترونية متقدمة. تتعاون شركة "فامستار" حالياً مع كل من جامعة شيفيلد وجامعة نوتنغهام، وقد فاز عدد من مشاريع الشركة بجائزة التمويل المرموقة Innovate UK بما في ذلك مشروع التعافي لما بعد مرحلة "كوفيد – 19" للمساعدة في مراقبة مخاطر سلسلة التوريد، ومطابقة العرض والطلب من خلال إنشاء أكبر شبكة سلسلة توريد خاصة بقطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا الصدد، قال تيري تشو، الشريك لدى شركة "ألفا إنتلجنس كابيتال": "نرى فرصة كبيرة لمنصة فامستار في سوق تعاني من نقص كبير في الخدمات، إذ يمكن للمنصة المساهمة في تطوير نظام المشتريات الخاص بقطاع الرعاية الصحية".

تمتاز شركة فامستار عن غيرها من المنافسين بقدرتها على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتطوير مشتريات الرعاية الصحية، وسيعمل اقتران هذه الإمكانيات مع الرؤية الإستراتيجية لمؤسسي برافول وريتشارد وفيشيش في إرساء معايير متقدمة لتطوير عمليات المشتريات الخاصة بصناعة الرعاية الصحية".

من جانبه، قال برافول ميهتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فامستار: "تتعرض سلاسل التوريد للرعاية الصحية لضغوطات هائلة في ظل الأزمات المستمرة مثل جائحة "كوفيد – 19"، والحرب في أوكرانيا، وارتفاع معدلات التضخم. هناك القليل جداً من البيانات المتوفرة التي تساعد مديري مشتريات الرعاية الصحية والموردين على اتخاذ القرارات المستنيرة في الوقت الصحيح. ونتطلع في شركة فامستار إلى دعم جميع الأطراف المعنية بسلسلة التوريد من أخصائيين وأطباء ومسؤولي المستشفيات وموردين وتمكينهم من التعاون والتفاعل بأساليب مبتكرة تساهم في إيجاد علاقات قوية وراسخة. وإن تحقيق قيمة أكبر للمنظومة الكاملة لنظام الرعاية الصحية لا يتم إلا من خلال توفير رؤية مشتركة للتعاون والاستفادة من القدرات الهائلة للبيانات".

وتعمل منصة فامستار على الربط بين المشترين والموردين إلكترونياً لأتمتة المعاملات وسير العمليات عبر سلسلة التوريد على مستوى العالم. يتم استخدام المنصة من قبل الشركات والمؤسسات التي تعمل على ربط الموردين مثل الشركات الدوائية، والمواد الاستهلاكية والتجهيزات الطبية وشركات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مع المشترين من القطاعين العام والخاص مثل المستشفيات والمختبرات وشركات التأمين الصحي والعيادات والشركات والجامعات.

ويمكن للمشترين استخدام قدرات التعلم الآلي للبحث عبر قوائم الموردين وكتيباتهم؛ أو إطلاق المناقصات الجديدة وتحديد الفعاليات باستخدام قدرات سير العمل المؤتمتة؛ أو تلقي العطاءات وعروض الأسعار بترتيب الأولوية؛ أو تقديم الطلبات إلكترونياً وأتمتة عمليات الشراء والدفع (S2P). في المقابل، يمكن للموردين الحصول على أولوية الوصول إلى المناقصات وطلبات العروض، والطلبات المباشرة من 86 ألف مستشفى وعيادة عبر أكثر من 100 دولة مباشرةً أو ضمن منصات إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات؛ بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى التوقعات باستخدام تقنيات التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، وبيانات ترسية العطاءات مع ملفات تعريف الموردين الافتراضية، فضلاً عن إمكانية تلقي الطلبات إلكترونياً وأتمتة عمليات الطلب والدفع.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة فامستار

فامستار هي منصة إمداد وتوريد عالمية لشركات الرعاية الصحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل تقنية سلسلة التوريد السحابية الخاصة بالشركة على ربط المشترين والموردين بهدف أتمتة العمليات التجارية الرئيسية، وترجمة البيانات والتحليلات إلى إجراءات هادفة تساعد منظومة الرعاية الصحية على التحرك بسرعة، والعمل بكفاءة لتحقيق تفاعل وتعاون أكبر لتحقيق مستويات أعلى من الرعاية الصحية للمرضى وتوفير النفقات للعملاء.

تسخر الشركة قدرات البيانات الضخمة والتعلم الآلي لتوفير عملية توريد ذكية، ولتسريع آليات طرح المناقصات وتسهيل إجراءات التعاقد، وتوفير الفرص الفورية، وذكاء البيانات، وغيرها من الخدمات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية لمنتجات الرعاية الصحية بين المستشفيات والعيادات والمختبرات والموردين في السوق.

وتوفر شركة فامستار لجميع الأطراف والجهات المعنية بصناعة الرعاية الصحية بيانات ورؤى قيمة حول الأسواق، وتحرص على التعاون مع أبرز المؤسسات الصناعية والهيئات الأكاديمية والحكومية في أكثر من 100 دولة لتطبيق أفضل الأفكار على المهام اليومية والقضايا الإستراتيجية. وتقدم الشركة لعملائها حلولاً تمكنهم من الارتقاء بمستويات الكفاءة وتساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات لتأمين مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لأعمالهم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://vamstar.io.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة ألفا إنتلجنس كابيتال (ALC)

شركة ألفا إنتلجنس كابيتال هي عبارة عن شركة استثمار رأس مال مغامر تتخصص بالاستثمار في الشركات المبتكرة التي تستخدم أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تركز شركة ألفا إنتلجنس كابيتال بشكل أساسي على الاستثمار في الشركات التي تسعى للحصول على تمويل في مراحله الأولى، وتتطلع لتطوير منتجات متطورة والمساهمة في إيجاد حلول لمشاكل العمل الحقيقية. تعمل فرق العمل الخاصة بشركة ألفا إنتلجنس كابيتال في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم مثل سان فرانسيسكو، وباريس، ولوكسمبورغ، وسنغافورة، وهونغ كونغ. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.aicapital.ai.