"دار جلوبال" تمنح عقداً بقيمة 9.3 مليون ريال عُماني إلى عُمان شابورجي لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع AIDA

مع اكتمال أعمال التمهيد ومسارات الوصول، "دار جلوبال" تدعم المرحلة الأولى من المشروع بمنح عقد أعمال البنية التحتية ضمن إطار مساعيها لإثراء العروض السكنية الفاخرة في سلطنة عمان

24 يونيو 2024: أعلنت شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة والمدرجة في بورصة لندن، عن منح عقد أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع AIDA ، أحد أكبر مشروعات التطوير الحضري في سلطنة عُمان. ويؤكد هذا الإنجاز رؤية "دار جلوبال" لإنشاء صرح عمراني عالمي المستوى في السلطنة، والتعاون مع أفضل الشركاء لتوفير مستويات استثنائية من الفخامة والقيمة.

ويوفر المشروع المشترك مع "مجموعة عمران"، المؤسسة العمانية الأبرز لتطوير السياحة، تجارب فاخرة للجولف والسكن والضيافة؛ حيث من المقرر استكمال المرحلة الأولى منه في عام 2027. ويرتفع المشروع الواقع على الواجهة المائية 130 متراً عن مستوى سطح البحر، ويوفر إطلالات بحرية خلابة مع منازل تندمج بسلاسة مع المنحدرات الرائعة.

تم منح عقد أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع AIDA إلى شركة عمان شابورجي ش.م.م، بقيمة تبلغ 9,345,653 ريال عُماني، ويتضمن تصميم وإنشاء البنية التحتية الأساسية بما في ذلك الطرق، وشبكات المياه والكهرباء، ومنشآت المرافق الخدمية، وأنظمة الصرف الصحي، فضلاً عن تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع. وتضمن هذه الجهود الالتزام بأعلى المعايير الفنية لرفد العروض الفاخرة التي يوفرها AIDA ودعم مراحله السكنية والتجارية.

وبهذه المناسبة، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يشكل منح عقد أعمال البنية التحتية خطوةً مهمة نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة لمشروع AIDA. ويسرنا الوصول إلى هذه المراحل المحورية التي تجسد التزامنا الراسخ في الارتقاء بقطاعي السياحة والعقارات في السلطنة. ويدعم هذا العقد استراتيجيتنا لتوسيع محفظتنا من المشاريع الفاخرة في مواقع عالمية مرموقة. وسيرسي AIDA معايير جديدة لمفهوم الفخامة والابتكار بما يعزز مكانة عُمان على الساحة العالمية".

يهدف المشروع، البالغة مساحته 5 ملايين متر مربع والذي يقع على بعد 10 دقائق فقط من وسط مدينة مسقط، إلى إرساء معايير جديدة للتميز المعماري والاستدامة البيئية وأساليب العيش المخصصة. وستعمل القصور الفخمة والفلل محدودة الإصدار والشقق المتطورة التي يحتضنها هذا المشروع التاريخي على تعزيز المكانة العالمية للسلطنة كوجهة سياحية وسكنية واستثمارية جذابة للغاية.

وسيلبيAIDA مختلف احتياجات المقيمين والزوار، بما في ذلك التجارب الغامرة، والمساكن الرائعة، وعروض الضيافة، والمرافق الترفيهية، والأجواء الطبيعية المفتوحة والخلابة، فضلاً عن خيارات الطعام الرائعة. كما سيضم المشروع ملعب ترامب الفاخر للجولف كثمرة تعاون بين "دار جلوبال" و"منظمة ترامب"، مما يعزز جاذبيته كوجهةٍ عالمية المستوى.

نبذة عن دار جلوبال

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس دار جلوبال في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، بتسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار دولار.

تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة جنوب إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ومراكش ولندن. وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

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