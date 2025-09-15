دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (ش.م.ع) ("دو" أو "الشركة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمُدرجة أسهمها العادية في سوق دبي المالي (رمز التداول: DU / رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: AEE000701012)، اليوم عن استكمالها الناجح لعملية الطرح العام الثانوي ("الطرح")، الذي تم إطلاقة يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر.

طرحت شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ (ش م ع) ("المعمورة" أو "المساهم البائع")، التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" (ش.م.ع) ("مبادلة")، 342,084,084 سهماً بما يُعادل 7.55% من رأس مال شركة "دو" (ويُشار إليها بـ "أسهم الطرح")، وذلك في إطار طرح عام ثانوي شامل التغطية التسويقية. وشكّلت هذه الحصة المعروضة نسبة 75% من إجمالي ملكية "المعمورة" في شركة "دو". وبناءً على سعر الطرح النهائي البالغ 9.20 درهماً للسهم، من المتوقع أن يحقق الطرح نحو 3.15 مليار درهم من العائدات الإجمالية لصالح المساهم البائع عند التسوية.

وتألف الطرح من شريحتين:

الطرح المخصص للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (الشريحة الأولى): وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين (بما في ذلك الشركات والمؤسسات) الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي.

الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية): وتشمل 95% من أسهم الطرح، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة، وفقاً للائحة S الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكذلك في الولايات المتحدة للمستثمرين المؤهلين من الشركات وفق لأحكام المادة 144 أ من القانون ذاته.

وفي هذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو":"يُمثّل الاختتام الناجح للطرح العام الثانوي إنجازاً مهماً في تعزيز مكانة ’دو‘ في أسواق المال. فقد أسهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة إلى 27.7%، بما يعزز مستويات السيولة ويوسّع قاعدة المستثمرين المهتمين بأسهم الشركة.

ويعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء ثقتهم في استراتيجيتنا وسجلّنا المتميز في الأداء المالي والتشغيلي، إضافة إلى الفرص الواعدة التي نتطلع إليها فيما نواصل دورنا المحوري في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ويجسد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على التزامنا الثابت بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لمساهمينا. ومن خلال تعزيز السيولة، يمهّد هذا الطرح أيضاً الطريق أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات عالمية مثل "إم إس سي آي" (MSCI)، مما يساهم في تنويع قاعدة المساهمين وتحفيز موقعنا في أسواق المال. ويسعدنا أن نرحب بمساهمينا الجدد ونتطلع إلى مشاركتهم نجاحات ’دو‘ المقبلة."

أبرز مزايا الطرح

شهدت الصفقة إقبالاً استثمارياً قوياً، في أول طرح عام ثانوي مكتمل التغطية التسويقية من نوعه لأسهم شركة مُدرجة في دولة الإمارات، مما يؤسس لمعيار جديد في أسواق الأسهم المحلية.

تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بعدة مرات، بفضل المشاركة الواسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات على الصعيدين المحلي والدولي، وهو ما يؤكد الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها أسهم الشركة.

شمل الطرح بيع نحو 342 مليون سهم بسعر 9.20 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل نسبة 7.55% من إجمالي رأس مال شركة "دو".

يُسهم هذا الطرح الناجح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة لشركة "دو" إلى 27.7%، الأمر الذي يعزز من سيولة السهم ويمهد الطريق أمام إدراجه مستقبلاً ضمن مؤشرات "إم إس سي آي" ( MSCI ) و"فوتسي" ( FTSE ) العالمية، بما يضعه على رادار كبرى الصناديق الاستثمارية الدولية. ومن شأن هذا الإدراج المحتمل في المؤشرات العالمية أن يدعم جهود تنويع قاعدة مستثمري "دو"، ويعزز من الحضور العالمي للشركة ومزاياها التنافسية في أوساط مجتمع الاستثمار الدولي.

تولى كل من بنك أبوظبي التجاري (ش.م.ع)، والإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.خ)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وغولدمان ساكس إنترناشيونال مهام المنسقين الدوليين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين في عملية الطرح.

التسوية

الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات

سيحصل كل مكتتب ضمن الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات على حد أدنى مضمون من التخصيص يصل إلى 500 سهم من أسهم الطرح. سيُعاد رد المبالغ الفائضة إلى المستثمرين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، وذلك بعد استكمال عملية التخصيص النهائية للأسهم.

الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين

ستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح للمستثمرين ضمن الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين عبر نظام الصفقات المباشرة في سوق دبي المالي، والتي تتضمن إجراء صفقة من خلال الوسطاء بما يتماشى مع سياسة التداول المعمول بها في السوق، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر قبل افتتاح السوق. سيتعيّن على المستثمرين الذين يشترون أسهم الطرح ضمن الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين سداد رسوم الوساطة والسوق وأي رسوم أخرى، وذلك بموجب الشروط والأحكام السارية مع الوسيط الذي كلفوه بشراء الأسهم، وفقاً للإجراءات التنظيمية المتبعة في السوق المالي.

التداول

سيتمكّن جميع المستثمرين في الطرح من بدء تداول أسهم الطرح المخصصة لهم مع افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025، على أن تتم التسوية النهائية لصفقات الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر.

-انتهى-

#بياناتشركات