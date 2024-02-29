"إعمار" تعلن عن "ذا هايتس كانتري كلوب" في دبي، وهو مشروع حصري يمتد على مساحة 81 مليون قدم مربع، بقيمة استثمارية تصل إلى 55 مليار درهم إماراتي.

كما تكشف "إعمار" النقاب عن "غراند كلوب ريزورت"، المجاور لمشروعها الفخم "ذا أويسيس"، وتبلغ مساحته 60 مليون قدم مربع، بقيمة تطويرية إجمالية قدرها 41 مليار درهم إماراتي، ويحتضن منتجعاً صحياً ومَرافق على مستوى عالمي.

تهدف هاتان الوجهتان إلى إعادة تعريف مفاهيم الحياة الفاخرة في الإمارات، مع استمرار "إعمار" في التأكيد على نهجها في تقديم مشاريع عقارية راقية ومتميّزة على الصعيد العالمي.

من المتوقّع أن يُسهم المشروعان الجديدان بشكل ملحوظ في تعزيز مبيعات إعمار وأرباحها، مع تقديم مجموعة واسعة من الفلل والمنازل الفخمة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: "إعمار العقارية"، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير معالم عقارية مميزة، تعلن اليوم عن إطلاق مشروعين جديدين مُبهِرين: "ذا هايتس كانتري كلوب" في دبي، و"غراند كلوب ريزورت"، المجاور لمشروعها الفخم "ذا أويسيس". و تشكّل هاتان المبادرتان إضافة جديدة لسجلّ الشركة اللامع في تصميم وجهات متكاملة تعكس نمط الحياة العصري على المستوى العالمي، وتُبرز هذه المشاريع قدرة "إعمار" على إنشاء تجارب أسلوب حياة فاخرة بأعلى المعايير، وتمكّن الشركة من تعزيز موقعها استراتيجياً لإطلاق مجموعة كبيرة من الفلل والمنازل التي من المتوقّع أن ترفع من مبيعاتها وأرباحها.

يمتدّ المشروع الأول، "ذا هايتس كانتري كلوب"، على مساحة 81 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطويره التقديرية 55 مليار درهم إماراتي، وهو يَعِدُ بإعادة تعريف مفاهيم الفخامة الراقية. وقد تم تصميمه ليكون مكاناً مميزاً تتناغم فيه الراحة العصرية مع سحر الطبيعة، ليشكّل بيئة رائعة للراحة والاستجمام.

فيما يمتدّ المشروع الثاني، "غراند كلوب ريزورت"، على مساحة 60 مليون قدم مربع، وتبلغ قيمة تطويره 41 مليار درهم إماراتي، وهو يتميّز بترف وفخامة لا مثيل لهما. ويضمّ المنتجع مرافق للصحّة والعافية من الطراز العالمي، موفّراً تجربة ضيافة فاخرة ومتميزة.

وتعليقاً على هذين المشروعين البارزين، قال محمّد العبار: "تتجاوز دبي مجرد كونها مدينة، حيث أنها بالفعل عملاق في عالم الفخامة والعقارات، ومركز سياحيّ يضجّ بالحياة. وبإطلاق "ذا هايتس كانتري كلوب" و"غراند كلوب ريزورت"، نقوم بتطوير رؤيتنا لدبي لترتقي إلى آفاق جديدة. فإعمار لا تسهم فقط في نمو دبي؛ بل تحتلّ مكانة الريادة في ابتكار وجهات حياة فريدة وحصرية بميزات لا مثيل لها تضع معايير عالمية جديدة."

وتابع قائلًا: "طموحنا جريء وواضح، ألا وهو العمل على ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة على المستوى العالمي، من خلال استخدام التقنيات الأحدث ليس فقط في فهم الاتجاهات المستقبلية، بل أيضاً في التنبؤ بها وصياغتها. وهذان المشروعان يمثلان تعبيراً قوياً عن نهجنا والتزامنا بالتميّز، ويجسّدان روعة ومستقبل الحياة الراقية."

وتتبنّى "إعمار" في تطوير كلّ من "ذا هايتس كانتري كلوب" و"غراند كلوب ريزورت"، تصاميم تتميّز بالوعي البيئي، متماشية مع التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وتشكيل مساحات سكنية مستقبلية. وهاتان الوجهتان الحصريّتان لأسلوب الحياة ستجمعان بين الفخامة، والخصوصية، والاستدامة، والابتكار في التصميم، لإرساء معايير جديدة ومتطوّرة للعقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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ملاحظات للمحرّرين:

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 108,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1,300,000 متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و34 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 8,700 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة من قبل الشركة والفنادق المدارة من قبلها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 46 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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