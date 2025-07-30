جدّة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة النهدي الطبية (النهدي أو "الشركة")، الشركة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام 2025م.

واصلت النهدي مسار نموها خلال النصف الأول من العام 2025م، من خلال تنفيذ خططها الاستراتيجية ضمن كافة قطاعات أعمالها الرئيسية والناشئة، مع التزامها المتواصل بتعزيز تجربة ضيوفها من خلال تزويدهم بتجارب استثنائية وحلول رعاية صحية تواكب احتياجاتهم وتطلعاتهم.

خلال النصف الأول من العام 2025م، سجلت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 9.1% على أساس سنوي لتصل إلى 5,163 مليون ريال سعودي، مقارنةً بـ 4,730 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام السابق. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي في قطاع البيع بالتجزئة، إلى جانب استمرار وتيرة النمو في قطاع خدمات الرعاية الصحية، وتوسع نطاق أعمال الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أدى هذا الأداء القوي للإيرادات، إلى جانب الإدارة المنضبطة للتكاليف وتسارع وتيرة التوسع في شبكة الصيدليات، إلى تحقيق زيادة في صافي الربح بنسبة 2.7%، وهو ما يعكس فعالية الإدارة المالية وكفاءة العمليات التشغيلية للشركة، ويؤكد استمرارية قدرة الشركة على تلبية تطلعات ضيوفها وتعزيز تجربتهم بشكل متكامل.

وفي الربع الثاني من عام 2025م، شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 2.2%، بينما انخفض صافي الربح بنسبة 3.8%، وتأتي نتائج الربع الثاني في أعقاب أداء قوي للربع الأول من هذا العام، وقاعدة مبيعات أعلى في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة عامل الموسمية.

وقد واصلت الشركة توسيع نطاق أعمالها ضمن قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر افتتاح 59 صيدلية جديدة، والذي تضمن استبدال 33 صيدلية في مواقع أخرى، ليصل عدد صيدليات النهدي الإجمالي إلى 1,207 صيدلية، ويأتي ذلك تأكيداً على التزامها الراسخ بتسهيل وصول الضيوف إلى خدماتها أينما كانوا، وسعيها الدائم لتحقيق التميز التشغيلي، والابتكار المرتكز على ضيوفها. كما حافظ قطاع البيع بالتجزئة على مكانته كمحرك رئيسي للنمو، حيث سجل ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مدفوعاً بالأداء القوي لكل من المنتجات الدوائية والمنتجات غير الدوائية. كما واصلت عمليات التجارة الإلكترونية تحقيق أداء مرتفع، حيث ساهمت بنسبة 25% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بنسبة 22% في الفترة نفسها من العام السابق، مما يدل على نمو مستدام في اهتمام وتفاعل الضيوف بقنوات التسوق الرقمية. كما واصلت العلامات التجارية الخاصة بالنهدي نمو مبيعاتها بنسبة 43.4% في النصف الأول من العام 2025م، وزادت مساهماتها في إجمالي الإيرادات بنسبة 16%، مقارنة بـ 12% في الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء المتنامي تزايد ثقة الضيوف بمنتجات النهدي الخاصة والمميزة، بما في ذلك المجموعة الواسعة من المنتجات السعودية محلية الصنع ذات الجودة العالية.

وقد حافظ قطاع خدمات الرعاية الصحية على أدائه الإيجابي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 82.2% على أساس سنوي، مدعومة بافتتاح عيادتين جديدتين في كلٍ من الرياض وأبها، ليبلغ إجمالي عدد عيادات النهدي كير 12 عيادة متواجدة في 9 مدن حول أرجاء المملكة، وذلك في إطار التزام النهدي بتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وتلبية احتياجات ضيوفها. من جهة أخرى، حققت صيدليات النهدي في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً في الإيرادات بنسبة 41.4%، كما قامت بافتتاح 9 صيدليات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد صيدليات النهدي 34 صيدلية منتشرة في كافة الإمارات الرئيسية، ويأتي هذا التوسع تماشياً مع أهداف الشركة الاستراتيجية في تعزيز حضورها الإقليمي، ويعكس التزام النهدي المستمر بتحسين الوصول إلى خدماتها وتلبية احتياجات ضيوفها في دولة الإمارات.

كما شهد إجمالي الربح ارتفاعاً بنسبة 6.6% ليصل إلى 1,910 مليون ريال سعودي، مدفوعاً بالأداء القوي للإيرادات. وعلى الرغم من تنامي المنافسة والتوسع الاستراتيجي للشركة في قطاعي خدمات الرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، حيث يعمل هذان القطاعان بهوامش إجمالية أقل، رغم استفادتهما من انخفاض المصاريف التشغيلية، فقد حافظت النهدي على هامش ربح إجمالي جيد بلغ 37.0%، مقارنةً بـ 37.9% في الفترة نفسها من العام السابق. وخلال الفترة، سرّعت الشركة من وتيرة استثماراتها الاستراتيجية والتي تضمنت افتتاح صيدليات جديدة، وتوسع قطاع خدمات الرعاية الصحية ونطاق الأعمال في دولة الإمارات، ومبادرات التحول الرقمي. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية التي أثرت على وتيرة إنفاق المصاريف خلال الفترة، مما انعكس على نمو الربحية. من جهة أخرى، تم تعويض هذا التأثير جزئياً من خلال المبادرات المستمرة لرفع الكفاءة التشغيلية ، والتي ساهمت في تحسين المصروفات التشغيلية كنسبة من الإيرادات بمقدار 0.4%، لتصل إلى 27.1% مقارنةً بـ 27.5% في الفترة نفسها من العام السابق. وبناءً على ذلك، سجل الربح التشغيلي نمواً بنسبة 5.1%، مما يعكس تعزيز الكفاءة التشغيلية والانضباط المالي للشركة.

وقد شهدت النفقات غير التشغيلية زيادة صافية في المصاريف بقيمة 13 مليون ريال سعودي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى دعم نمو الإيرادات والتوسع المتسارع في أعمال الشركة.

وانعكاساً للأداء المالي القوي لشركة النهدي خلال النصف الأول من العام 2025م، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.60 ريال سعودي للسهم عن النصف الأول من العام 2025م، بزيادة قدرها 4.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

يؤكد الأداء المميز لشركة النهدي الطبية خلال النصف الأول من العام 2025م على كفاءة نموذج عملها وفعالية خططها الاستراتيجية للنمو. وتواصل الشركة ترسيخ مكانتها التنافسية في ظل ديناميكية قطاعات البيع بالتجزئة وخدمات الرعاية الصحية على مستوى المنطقة، وذلك بتركيزها على الضيوف من خلال تقديم تجارب رعاية صحية متميزة وفي متناول أيديهم مما يعزز ثقتهم وولاءهم ويرسخ علاقتهم بالنهدي، كما تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية، لتحقيق قيمة مستدامة للضيوف والمساهمين والمجتمع ككل.

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