الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن إنجاز جديد يضاف إلى إنجازاتها الرائدة، يتمثل في بيع فيلا مانشن فائقة الفخامة مقابل 90.1 مليون درهم إماراتي في لاناي آيلاند بمشروعها الفاخر تلال الغاف، المُصمم على طراز المنتجات. وتعتبر هذه الصفقة، الذي شاركت فيها شركة الاستشارات العقارية المستقلة الرائدة "نايت فرانك"، بصفتها وسيطاً عقارياً، أكبر صفقة من حيث القيمة بالنسبة لمنزل واحد في هذه الوجهة المميزة في دبي.

وتم تصميم الفيلا، التي تعد واحدة من أربع فلل إيدج الضخمة جداً في لاني أيلاند، من قبل شركة الهندسة المعمارية الجنوب أفريقية الحائزة على الجوائز، SAOTA، بينما تم تصميم الديكورات الداخلية رفيعة المستوى من قبل خبيرة التصميم الداخلي العالمية الحائزة على العديد من الجوائز كيلي هوبين. وتعكس هذه الفيلا نمط الحياة الراقي إلى أبعد الحدود، وتقع على قطعة أرض كبيرة، مع حدائق واسعة ذات مناظر طبيعية تمتد إلى الواجهة المائية الخاصة بها، وتغطي مساحة إجمالية واسعة تبلغ أكثر من 30 ألف قدم مربع.

وتتميز فيلا إيدج فائقة الفخامة والمؤلفة من ثماني غرف نوم، بالعديد من العناصر الفريدة من نوعها، بما في ذلك صالة عائمة مطلة على المياه مباشرة، وسطح يوفر إطلالة بانورامية على البحيرة، وفناء داخلي يضفي إضاءة طبيعية داخلية ويوفر جمالية بصرية قوية مع نباتات خضراء مورقة في قلب المنزل.

ومن المزايا الجذابة الأخرى لهذه الفيلا وجود غرف معيشة وتناول طعام مزدوجة الارتفاع، ومطبخ عصري مجهز بالكامل، ومسرح منزلي، وسبا وصالة رياضة منزلية، وحوض سباحة وحوض مياه ساخنة. كما تحتوي الفيلا على مرآب تحت الأرض ذو نوافذ زجاجية كاملة يتسع لـ 12 سيارة، ومنطقة خدمة ذات مدخل منفصل، ومطبخين خلفيين، ومساكن منفصلة للموظفين تتسع لما يصل إلى 12 موظفاً.

كما تضم الفيلا جناح مطل على الحديقة، يمكن لمالكها تخصيصه بما يناسب نمط حياته، كأن يحوله إلى مكتب، أو دار ضيافة أو صالة خاصة أو مركز لياقة بدنية.

وتقع الفيلا على جزيرة خاصة منعزلة وسط المياه الكريستالية لبحيرة لاغون الغاف التي تغطي مساحتها 150 ألف متر مربع في قلب مشروع تلال الغاف المميز. وقد حظي الإعلان الأخير بشأن إطلاق 13 فيلا مانشن في لاناي آيلاند باهتمامٍ كبير من المستثمرين والمشترين، لا سيما من فئة الأفراد أصحاب الثروات الفائقة، التي تمثل مجتمعاً عالمياً حصرياً شهد نمواً بنسبة 9% في العام الماضي. ومع تأخر توفر المنازل فائقة الفخامة في دبي مقارنة بوتيرة الزيادة في الطلب، فإن هذا القطاع يواجه نقصاً ملموساً، وستساهم لاناي آيلاند بشكل كبير في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق على مثل هذه العقارات فائقة الفخامة.

هذا وبلغ أداء سوق العقارات في دبي حالياً أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، وذلك على خلفية تدفق المستثمرين الأجانب الذين جذبتهم سمعة الإمارة المزدهرة كملاذ آمن. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تنفيذ 88,029 صفقة في عام 2022 حتى الآن، بقيمة إجمالية للمبيعات بلغت 239.64 مليار درهم إماراتي، أي ما يقرب من ضعف قيمة المبيعات المسجلة في عام 2021، والتي بلغت 151.07 مليار درهم إماراتي.

وتشير توقعات شركة نايت فرانك في تقريرها الأخير، والتي صُنفت فيه دبي كواحدة من أهم المدن في العالم، إلى أن أسعار العقارات السكنية في الإمارة ستشهد خلال عام 2023 أقوى نمو عالمي. ويتوقع التقرير ارتفاع أسعار العقارات الفاخرة بشكل عام بنسبة متوسطها 2% في 25 مدينة عالمية، بانخفاضٍ من 5.2% في عام 2022، إلا أن التوقعات الخاصة بنمو الأسعار في دبي بأكثر من 10% تعكس نظرة إيجابية للغاية لهذا القطاع في الإمارة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع. www.tilalalghaf.com

تابعونا على: https://www.twitter.com/tilalalghaf https://www.fb.com/tilalalghaf https://www.instagram.com/tilalalghaf

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

https://maf.am/Majid_Al_Futtaim_AR

يرجى متابعتنا عبر:

https://www.facebook.com/MajidAlFuttaim https://www.instagram.com/majidalfuttaim https://www.tiktok.com/@majidalfuttaim https://www.youtube.com/user/majidalfuttaim https://twitter.com/majidalfuttaim https://www.linkedin.com/company/majid-al-futtaim https://majidalfuttaim.medium.com