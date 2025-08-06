القاهرة- أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن إطلاق أحدث مشروعاتها "تَلالا" في قلب مدينة هليوبوليس الجديدة، باستثمارات تصل إلى 90 مليار جنيه. ويأتي إطلاق المشروع في إطار الاستراتيجية التوسعية الطموحة التي تنتهجها الشركة، لتلبية احتياجات عملائها المتطورة وتعزيز تجربة المعيشة وفق أعلى معايير الجودة والرفاهية. ويستهدف المشروع تحقيق مبيعات تُقدّر بحوالي 202 مليار جنيه مصري، مما يعكس التزام الشركة بدورها المحوري في دعم وتنمية الاقتصاد المصري من خلال بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة ذات قيمة مضافة.

ويتميز مشروع "تَلالا" بموقعه الاستراتيجي في قلب مدينة هليوبوليس، حيث يمتد على قطعتي أرض بإجمالي مساحة 491.41 فدانًا، بما بعادل 2,064,065.16متر مربع. وينقسم المشروع إلى مرحلتين، فالمرحلة الأولي تقع على مساحة 246.31فدان، أما المرحلة الثانية فتقع على مساحة 245.12فدان.

تم تصميم مشروع "تَلالا" ليقدم مفهومًا جديدًا للحياة المتكاملة، حيث يرتكز تصميمه على توفير بيئة معيشية راقية تضمن أعلى درجات الراحة والرفاهية لسكانه. وتتكون المرحلة الأولى من المشروع من 4174 وحدة بنظام التشطيب الكامل بما في ذلك، فيلات مستقلة بمساحة متنوعة تبدأ من 180 متراً مربعاً حتى 287 متراً مربعاً، وتاون هاوس بمساحات 175 متراً مربعاً، وتاون هاوس مزدوج بمساحات حوالي 170 متراً مربعاً، بالإضافة إلى وحدات S-Villa بمساحات من 215 إلى 245 متراً مربعاً، وشقق سكنية بمساحات من 35 إلى 170 متراً مربعاً، على أن يتم التسليم خلال 4.5 سنوات.

وتعليقاً على إطلاق المشروع، صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلا: "يعكس إطلاق مشروع تَلالا رؤيتنا الراسخة في بناء وتطوير مجتمعات عمرانية مستدامة، وتقديم منتجات عقارية بمعايير عالمية، تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا المختلفة. لطالما كان هدفنا الدائم، على مدار أكثر من 66 عامًا، هو تقديم تجارب معيشية متكاملة، وتدمج بين الجودة، والرفاهية، والاستدامة. ويأتي تَلالا كخطوة جديدة في رحلتنا نحو إحداث تأثير إيجابي ومستدام، بما يسهم في ترسيخ مكانتنا في قطاع التطوير العقاري المصري، ويؤكد على خطتنا الطموحة القائمة على الابتكار، والتوسع المدروس، والاستمرار في تطوير السوق العقاري في مصر."

ويضم المشروع أيضا مجموعة واسعة من المرافق والخدمات المتكاملة التي تلبي كافة الاحتياجات، بما في ذلك المكاتب الإدارية ومحلات التجزئة لتلبية الاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى (Club House)يوفر أنشطة رياضية واجتماعية لتعزيز الروابط المجتمعية وتوفير الأنشطة التترفيهية المتوعة. ولتعزيز الجانب التعليمى؛ يضم المشروع جامعة لتقديم فرص تعليمية عالية الجودة

عن مدينة مصر:

شركة مدينة مصر هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر، حيث تأسست عام 1959، ومنذ ذلك الحين أسهمت بشكل فعّال في إعادة تشكيل ملامح المشهد الحضري لمدينة القاهرة ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد. تنطلق الشركة في مسيرتها من التزام راسخ بالنمو المستدام، والابتكار، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات التي تطورها.

تشتهر شركة مدينة مصر بتقديم مشروعات سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات تتميز بتكاملها وتصاميمها المستقبلية، حيث تُعد مشروعاتها البارزة مثل تاج سيتي وسراي نموذجًا لرؤيتها في بناء مجتمعات عصرية شاملة، ترتكز على سهولة الوصول، وجودة الحياة، والاستدامة طويلة المدى.

تمتلك الشركة محفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ مساحتها 12.8 مليون متر مربع، مما يمنحها قاعدة قوية لتنفيذ خططها التوسعية على المدى الطويل، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتجددة والمتطورة.

وتسترشد شركة مدينة مصر في جميع أعمالها ببيان غايتها الطموح: قيادة النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها على مستوى الجمهورية، مستفيدة من خبرتها العميقة في السوق، وشراكاتها المؤسسية الفاعلة، ونهجها القائم على التركيز على العملاء، لتقديم تجارب حضرية متميزة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

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www.madinetmasr.com

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