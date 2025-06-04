أعلنت شركة ميليه للاستشارات الهندسية، التي تتولى أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ بمشروع "سما باي" (Sama Bay)، أن نسبة الإنجاز في المشروع الواقع على الواجهة البحرية لساحل قلالي، وصلت الآن إلى أكثر من 90%، مشيرةً إلى أن تسليم المشروع سيتم بشكل كامل خلال الفترة القريبة القادمة.

وذكرت الشركة أن المرحلة الأولى من المشروع امتدت على مساحة تبلغ 75,000 متر مربع ضمن موقع مميز على ساحل قلالي، وشملت تشييد 14 محلاً تجارياً بمساحات تأجيرية متنوعة، و14 عربة طعام (Food Trucks) موزعة ضمن نطاق الخدمات المفتوحة، إضافة إلى شاطئان بحريان معدّان للاستخدام العام والأنشطة الترفيهية، وممشى بطول 1.5 كيلومتر يربط بين عناصر المشروع ويوفر تجربة ترفيهية ورياضية، إلى جانب جيم النخيل (Al Nakheel Premium) وهي صالة رياضية خارجية متكاملة في بيئة طبيعية، وملاعب رياضية تشمل ملعب كرة قدم وعدد من ملاعب البادل، وجلسات خارجية متنوعة موزعة في مناطق الاستراحة والتجمع.

وبيّنت الشركة أن المرحلة الثانية من المشروع تستكمل تطوير الواجهة البحرية من مشروع "سما باي" من خلال تشييد 6 مبانٍ مستقلة تطل على البحر مباشرة، ويحتوي كل منها على مطعمين بمساحات متنوعة، بإجمالي 12 مطعا.

وبهذه المناسبة، أكد د سلمان الغتم المدير العام للشركة أن العمل في مشروع "سما باي" يسير وفقاً لما هو مخطط له في الجدول الزمني الخاص بالمشروع وبأعلى المعايير، مشيراً إلى أن المشروع بات بالفعل في فترة وجيزة وجهة أولى للسياحة والترفيه والاستجمام والرياضة لأهالي المحرق وآلاف المواطنين والمقيمين والزوار والسياح الباحثين عن تجارب متكاملة ومبتكرة توفر لهم أقصى درجات الراحة والمزايا الاستثنائية، بفضل موقع المشروع المتميز وتصاميمه الفريدة التي تتيح تجربة شاملة تلامس جميع الأذواق والاحتياجات.

وأضاف أن المشروع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى شهد إقبالاً كبيراً ونشاطًا لافتاً، واستضاف العديد من الفعاليات مثل يوم البحرين الرياضي، مما عزز مكانته كواجهة حيوية للأنشطة الرياضية والترفيهية، مؤكداً أن الانتهاء من المرحلة الثانية سيضيف بُعداً جديداً للمشروع من خلال المطاعم الراقية المطلة مباشرةً على البحر، والتي ستوفر تجارب مميزة لعشاق الطعام في أجواءٍ ساحرة، بما يجعل "سما باي" محطة جاذبة تسهم في تعزيز الحركة السياحية والاقتصادية انسجاماً مع استراتيجية المملكة السياحية 2022-2026 ورؤية البحرين 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات