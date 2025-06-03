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نجحت مدينة صحار الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وعدد من الجهات ذات العلاقة، من توقيع (9) عقود لتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في الشركات المستثمرة في المدينة الصناعية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص في محافظة شمال الباطنة، جاء ذلك خلال النسخة الرابعة من فعاليّة "بسمة للأشخاص ذوي الإعاقة" التي أقيمت في ولاية صحار تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين. وقد تضمّنت الفعالية مجموعة من الفقرات المتنوعة، منها: فقرة "مدائن وشركاؤها يصنعون الأمل"، والمعرض المصاحب لأعمال ذوي الإعاقة إلى جانب عرض مواد فلمية وتجارب أداء للفنون الشعبية وإلقاء مشاركات أدبية وإبداعية للأشخاص من ذوي الإعاقة، حيث تهدف الفعالية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي والإنساني لـ "مدائن" في محافظة شمال الباطنة.
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