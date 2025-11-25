القاهرة: أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، (المقيدة بالبورصة المصرية تحت كود ARAB) نتائج أعمالها عن الربع الثالث وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي عكست أداءً تشغيليًا قويًا مدفوعًا بارتفاع معدلات بيع وتسليم الوحدات، وتعزيز قدرة الشركة على تحقيق إيرادات مستقرة وأرباح تشغيلية إيجابية خلال العام.

وخلال الربع الثالث من عام 2025، نجحت الشركة في بيع 389 وحدة بإجمالي مساحة تُقدر بحوالي 73.5 ألف متر وبقيمة بلغت 781 مليون جنيه، كما سلمت الشركة 270 وحدة بإجمالي مساحة 28.5 ألف متر بقيمة 494 مليون جنيه، أما خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، باعت الشركة 1,006 وحدة بمساحة إجمالية قدرها 138.2 ألف متر وبقيمة 3.055 مليار جنيه، فيما ارتفع عدد الوحدات المسلمة إلى 366 وحدة بمساحة 57.5 ألف متر وبقيمة 1.191 مليار جنيه.

وبالنسبة للأداء المالي، حققت شركة المطورون العرب القابضة، إيرادات بلغت 1.191 مليار جنيه خلال فترة التسعة أشهر، فيما سجل مجمل الربح 391 مليون جنيه، وبلغت الأرباح التشغيلية (EBIT) 59 مليون جنيه، بينما سجل صافي الربح 159 مليون جنيه، أما خلال الربع الثالث وحده، فقد بلغت المبيعات 781 مليون جنيه، محققة صافي إيرادات بنحو 494 مليون جنيه، ومجمل ربح 163 مليون جنيه، وصافي ربح يقارب 88 مليون جنيه.

وفي تعليقه على أداء الشركة، قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة: "إن النتائج التي حققتها الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 تعكس قوة الأداء التشغيلي، وقد تمكنا خلال العام من تحقيق نمو ملحوظ في مبيعات الوحدات وزيادة واضحة في معدلات التسليم، وهو ما يعكس قوة الطلب على مشروعات الشركة وثقة العملاء في العلامة التجارية للمطورون العرب القابضة."

وأضاف: "نتوقع تحقيق نتائج مالية وتشغيلية أفضل خلال الفترات المقبلة، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في الوحدات المتوقع تسليمها، نتيجة تسريع وتيرة الإنفاق على أعمال الإنشاءات، كما تواصل الشركة المضي قدمًا في دعم مستويات البيع بالتوازي مع طرح حزمة مرنة من خطط السداد، بما يعزز من معدلات النمو ويسهم في تحقيق نتائج قوية بنهاية العام الحالي."

أشار الدكتور أيمن بن خليفة، إلى أن شركة المطورون العرب القابضة تولي اهتمامًا استثنائيًا بنمو المشروعات الخارجية، وعلى رأسها مشروع بورتو البحر الميت الذي يعد من أهم مشروعات المجموعة على مستوى الربحية والتدفقات النقدية المستقبلية، كما تعمل الشركة حاليًا على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة لاختيار أفضلها استعدادًا لبدء العمل عليها خلال العام المقبل، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مكانة المطورون العرب القابضة كواحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة.

