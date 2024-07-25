مسقط : في إطار الإستراتيجية التي ينتهجها لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة وبالتالي تعزيز الشمول المالي، يسر صحار الإسلامي- نافذة الصيرفة الإسلامية بصحار الدولي- أن يعلن عن بدء عملياته في أفرعه التسعة الجديدة في كل من محافظة البريمي وولايات الجبل الأخضر والمزيونة وسناو وصحم والسويق والعامرات وقريات والسيب، حيث تم تصميم هذه الفروع لتوفير تجربة مصرفية استثنائية للزبائن من خلال اختيار مواقع ومرافق خدمية متميزة.

من جانبه، أكد الفاضل عبد الواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية بصحار الدولي، على أهمية التوسع الاستراتيجي الذي ينتهجه البنك، قائلاً: "يعكس هذا التوسع إلتزامنا بتوفير حلول مصرفية متكاملة ومبتكرة تلبي تطلعات الزبائن المتغيرة، عليه يسرنا أن نقدم خدماتنا المبتكرة لضمان تجربة مصرفية إستثنائية لزبائننا القاطنين في هذه المواقع والمناطق المجاورة. ومع إستمرار تركيز البنك على تحقيق التوازن بين خدماته عبر الفروع وخدماته الرقمية، يواصل البنك استراتيجيته التوسعية من أجل توطيد علاقاته بزبائنه، فضلاً عن القيمة المضافة التي يقدمها لهم، وهو ما يترجم إلتزامه بتقديم تجربة مصرفية إستثنائية للزبائن الكرام."

ومع التوسع الأخير في شبكة الفروع، بلغ عدد فروع صحار الإسلامي الآن 18 فرع 4 ومراكز خدمات منتشرة في مواقع مختلفة في محافظات السلطنة، الأمر الذي يترجم مكانة البنك الرائدة في القطاع وتميزه في تقديم مختلف الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد تم تجهيز الفروع الجديدة بفريق من المختصين لتقديم خدمات مصرفية متميزة ومخصصة للزبائن. كما يتميز كل فرع بخدمة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي متاحة على مدار الساعة.

بدوره يواصل صحار الإسلامي مضيه قدما في تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة لزبائنه، فضلاً عن التوسع في نقاط خدماته مع مراعاة المواقع الاستراتيجية للفروع الجديدة، الأمر الذي ينسجم مع التطور السريع الذي تشهده هذه المحافظات. وفي إطار إلتزامه بالإسهام في تقديم حلول مبتكرة، يواصل صحار الإسلامي دوره بالإسهام في إحداث التغيير الإيجابي وبالتالي الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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