امتثالاً وتطبيقًا لسياستنا التي ترتكز على إتاحة الاستثمار والتداول للجميع، تَسعد بي دي سويس العالمية - شركة رائدة في تقديم خدمات الاستثمار والتداول في الفوركس والعقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت، بأن تُعلن عن إضافة 9 عملات مشفرة جديدة إلى قائمة العقود مقابل الفروقات الخاصة بالعملات المشفرة التي توفرها الشركة. وبذلك، تُعد العملات الجديدة التي أُعلن عنها مؤخرا، إضافة جيدة لقائمة العملات المشفرة التي توفرها بي دي سويس لعملائها والتي تتضمن العديد من العملات العالمية الشهيرة والأكبر من حيث القيمة السوقية مقابل الدولار واليورو.

وتأتي عملية إضافة العملات المشفرة، استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين الذين يتداولون في العقود مقابل الفروقات الخاصة بالعملات المشفرة على منصات بي دي سويس. وتتضمن العملات المضافة حديثًا، عددا من العملات المشفرة الأكثر رواجًا في السوق والتي تتعامل أو ترتبط بأحدث التقنيات اللامركزية بما في ذلك Metaverse و DApps و NFTs و DeFis و العقود الذكية مثل:

● ديسينتترالاند (MANAUSD): رمز إيثريوم الشائع والذي يدعم منصة الواقع الافتراضي "ديسينتترالاند".

● كوانتوم (QTUMUSD): عملة مشفرة تجمع بين أمان نموذج البلوكشين من البيتكوين ومرونة عقود إيثريوم الذكية

● ستيالر (XLMUSD): عقود ذكية تدعم بلوكشين وتركز بشكل أساسي على المدفوعات عبر الحدود.

· بولكا دوت (DOTUSD): بروتوكول متعدد البلوكشين يعتمد على تشغيل عمليات نقل البيانات أو الأصول عبر البلوكشين؛ بما يتيح لمنصة البلوكشين بأن تصبح أكثر قابلية للتشغيل البيني.

● كاردانو (ADAUSD): عملة مشفرة تعتمد في تشغيلها على شبكة Cardano – وهي منصة بلوكشين مرنة ومُستدامة وقابلة للتطوير لتشغيل العقود الذكية.

● سولانا (SOLUSD): عملة بلوكشين عالية الأداء تساعد المطورين في جميع أنحاء العالم على تصميم تطبيقات تشفير قابلة للتطوير بدرجة كبيرة

● عملة Axie (AXSUSD): رمز الحوكمة الخاص بعالم ألعاب Axie Infinity

● جالا (GALAUSD): عملة قائمة على البلوكشين، يمكنك الحصول عليها من خلال ممارسة الألعاب الإلكترونية وتتيح للمستخدمين كسب توكين GALA المميز الخاص بها لتحقيق المهام داخل اللعبة.

● دوج كوين (DOGEUSD): العملة الأشهر في سوق العملات المشفرة بحسب بيانات (Doge Internet meme)

وبذلك، يصل العدد الإجمالي للعملات المشفرة التي تقدمها الشركة والمتاحة للتداول على بي دي سويس وميتاتريدر الخاصة بالشركة والتطبيقات إلى نحو 26 زوج عملة مشفرة. تنويه هام: عروض العملات المشفرة المقدمة متاحه فقط من خلال الكيانات التابعة لـ بي دي إس ماركتس و بي دي إس ليمتد التي تمارس نشاطها خارج الاتحاد الأوروبي.

توفر بي دي سويس لعملائها جميع أزواج العملات المشفرة الخاصة بالعقود مقابل الفروقات بمزايا فريدة وبأليات وشروط تداول أكثر تنافسية؛ بما يتيح لهم الاستثمار في السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برافعة مالية 1:500 وأحجام عقود مرنة أقل من 1 دولار (حسب العملة المشفرة الأساسية). وأيضا، خيار الشراء والبيع من أجل زيادة فرص التداول. ولمساعدة المتداولين على التنقل بين فئات أصول العملات المشفرة شديدة التقلب، تقدم بي دي سويس لعملائها حسابات تداول حقيقية متطورة مزودة بأدوات رسوم بيانية متقدمة وأدوات مسح ضوئي آلي للسوق مثل Autochartist و Trading Central تعمل على تنبه المتداولين في الوقت الفعلي بمسار اتجاهات الأسعار ونقاط الاختراق/الدخول المحتملة.

وفي تصريح له أفاد نيكولاس شامتانيس، الرئيس التنفيذي لشركة بي دي سويس، بقوله "نظرا لتزايد الإقبال على العملات المشفرة وارتفاع معدل الطلب على الاستثمار فيها، يُسعدنا أن نقدم لعملائنا مجموعة متميزة من أزواج العملات المشفرة، ضمن التزامنا المطلق بتزويديهم بأفضل تجربة تداول متاحة مزودة بأليات وأدوات استثمار عالمية". وتابع بقوله "سوف نبذُل قصارى جهدنا لابتكار المزيد من الخدمات والأصول المالية الأساسية بما يتماشى مع احتياجات عملاءنا ومتطلبات السوق".

حول بي دي سويس: بي دي سويس - مجموعة رائدة عالميًا في تقديم الخدمات المالية تضم عددا من الكيانات المؤسسية المعتمدة؛ توفر خدمات الاستثمار والتداول في العقود مقابل الفروقات لنحو أكثر من 1.5 مليون عميل نشط مسجل في 180 دولة حول العالم. ومنذ تأسيسها في عام 2012، لا تزال بي دي سويس حتى الآن تقدم منتجات وخدمات تداول عالية الجودة، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من منصات التداول العالمية. وتقدم مجموعة بي دي سويس لعملائها مزايا التداول بفروقات أسعار تنافسية وسرعة تنفيذ فائقة لأكثر من 1000 أداة تداول رئيسية؛ بما في ذلك أسهم الشركات الرائدة وصناديق الاستثمار المتداولة والوصول المباشر إلى أسواق المال العالمية. بالإضافة إلى مئات العقود مقابل الفروقات؛ بما في ذلك العملات والأسهم والسلع والمؤشرات. تعمل مجموعة بي دي سويس وفق إطار تنظيمي صارم وتدير خدامتها المتميزة بمستويات عالمية استنادا إلى تراخيص ولوائح العديد من الكيانات الرقابية المختلفة.

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