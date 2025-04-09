أبوظبي، غوانجو، الصين: أعلنت اليوم 9 ياردز كومينيكشنز (الإمارات العربية المتحدة) - وكالة العاصمة - عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة جوانجدونج الرائدة في مجال التسويق المتكامل بالصين (GIMC) في خطوة من شأنها أن توسع نطاق التعاون الدولي لكلا الشركتين.

وسيجمع هذا التعاون الهام بين وكالتين قويتين في منطقتيهما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، ما سيؤدي إلى تقديم خبرة إقليمية أعمق وتأثير عالمي أكبر في مجال التواصل الاستراتيجي، ومستوى جديد من رواية القصص الإبداعية للعلامات التجارية، والابتكار الرقمي، والتسويق العابر للحدود.

وستتعاون 9 ياردز و GIMCعبر مجموعة واسعة من الخدمات التسويقية والإعلامية، بدءاً من الإعلانات والعلاقات العامة وشراء الوسائط والإنتاج الإعلامي وإنتاج الوسائط المتعددة والتسويق الرقمي والتسويق المعتمد على المؤثرين، وصولاً إلى الرؤى القائمة على البيانات الضخمة وتسويق الأداء وحملات التسويق المتكاملة للعلامات التجارية الكبرى.

وستتيح هذه الشراكة الاستفادة من علاقات GIMC الواسعة مع أكثر من 5,000 منصة إعلامية عالمية وشراكاتها مع أكثر من 2,000 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم. وسيضيف ذلك قيمة للتأثير المتنامي لشركة 9 ياردز كومينيكشنز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيكون له أفضل أثر على شبكتها الدولية الحالية التي تمتد من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى جنوب شرق آسيا.

عملاق التسويق المتكامل في الصين – مجموعة GIMC

تأسست GIMC في عام 1979، وهي أول وأكبر مجموعة إعلانات واتصالات تسويقية متكاملة مدرجة في البورصة الصينية (SZSE:002400)، ويقع مقرها الرئيسي في غوانجو، كما تتمتع بشراكات مع أكثر من 2,000 عميل عالمي، وتعد من أكبر خمس مجموعات وكالات إعلامية في الصين، حيث تبلغ معاملاتها السنوية قرابة 20.6 مليار يوان صيني (10.3 مليار درهم إماراتي).

بفضل خبرة GIMC الواسعة في التخطيط الإعلامي، والتحول الرقمي، والمحتوى الخاص بالعلامات التجارية، وخطط التسويق المفصلة، يمتد تأثيرها عبر آسيا والأميركتين وأوروبا. وقد دعمت حملاتها العالمية الأخيرة أسماء شهيرة مثل أودي وتويوتا وبي واي دي وشيري وهواوي ومنصة علي بابا وتيك توك وإكس بينج وترانسشن ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال.

9 ياردز كومينيكشنز – الريادة في الاتصالات رباعية الأبعاد

هي جزء من شركة NG9 القابضة، وهي اتحاد ديناميكي يتمتع برؤية ثاقبة يجمع شركات متعددة الصناعات ومقرها العاصمة الإماراتية، لذا برزت 9 ياردز كومينيكشنز كواحدة من أسرع الوكالات نمواً في الشرق الأوسط. وبفضل حضورها القوي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن، أنشأت الوكالة مؤخراً مركزاً استراتيجياً للعمليات الإبداعية في لندن، المملكة المتحدة، مما وسع من نطاق المواهب الدولية التي تعمل لخدمة عملائها، عبر شبكة شركاء تمتد الآن من أمريكا الشمالية وأوروبا إلى آسيا.

يتجاوز نهج "الاتصالات رباعية الأبعاد" الذي تتبعه وكالة 9 ياردز نموذج التسويق التقليدي الشامل، فهو يركز على العمق والتوجيه والحوار والبيانات على مدار الوقت، ويهدف ذلك لإقامة روابط قوية بين العلامات التجارية والجماهير. تتعاون الوكالة مع بعض الجهات الأكثر تأثيراً في المنطقة، بما في ذلك مجلس أبوظبي الرياضي وشركة أودي وفندق هيلتون أبوظبي بجزيرة ياس.

وتعليقاً على توقيع الشراكة الأخيرة، قال حسام الملحم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 9 ياردز كومينيكشنز: "تمثل هذه الشراكة مع GIMC بوابة مهمة للدخول إلى الصين، وهي بلا شك واحدة من أهم الأسواق وأكثرها ديناميكية في العالم اليوم".

وأضاف: "إن ريادة GIMC في هذا المجال وحجمها وتميزها في التسويق الرقمي يجعلها حليفاً مثالياً لتحقيق أهدافنا المشتركة على المستوى الدولي. نحن ملتزمون بسرد قصص العلامات التجارية ليتردد صداها على نطاق واسع، برؤية محلية وتأثير عالمي."

من جهته، قال لياو هاو، الرئيس التنفيذي لـ GIMC: "نحن فخورون في مجموعة GIMC بتوحيد جهودنا مع 9 ياردز كومينيكشنز، إحدى أكثر الوكالات ذات الفكر المستقبلي في الشرق الأوسط".

وأضاف: "يمثل هذا التعاون خطوة فارقة في الوقت الذي نعمل فيه على توسيع نطاق حضورنا العالمي وتمكين عملائنا من الاستفادة من فرص النمو في منطقة الخليج وخارجها".

ستمكن الشراكة التي تم الإعلان عنها اليوم كلا الشركتين من مشاركة موارد كل منهما في مجال التخطيط الاستراتيجي وتعزيز الإبداع والتنفيذ على مستوى السوق على كلا الجانبين. وسوف تندمج المؤسستان عبر مختلف المنظومات الإعلامية، مع التركيز على تسهيل التعاون الثنائي للعلامات التجارية الشرق أوسطية التي تدخل السوق الصينية والعلامات التجارية الصينية التي تدخل سوق الشرق الأوسط، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الخدمات المقدمة من كلا الجانبين ليصبح جسراً عالمياً جديداً يربط بين الشرق والغرب.

حول 9 ياردز كومينيكشنز

9 ياردز كومينيكشنز هي وكالة رائدة في مجال التسويق والاتصال، يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى الجهات المشاركة في اتفاقية الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتلتزم بنهج قائم على المبادئ في ممارسة الأعمال المسؤولة.

تضم محفظة أعمال 9 ياردز كومينيكشنز مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والشركات في القطاعين العام والخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتألف فريق العمل في الوكالة من 150 متخصصاً في مجالات التسويق والتواصل، موزعين على عدة تخصصات تشمل: الاستشارات الاستراتيجية المتكاملة، وإدارة الفعاليات، والعلاقات العامة، والإعلان، وإنتاج الوسائط المتعددة، والمساحات الإعلامية، والإعلام الرقمي.وتتماشى استراتيجية 9 ياردز كومينيكشنز مع رؤية القيادة الإماراتية وأهدافها الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتشجيع الابتكار، وتبني استراتيجيات نمو طويلة الأمد في عالم الأعمال.

حول GIMC

تأسست GIMC في عام 1979 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة غوانزو، الصين، وهي تُعد من الرواد العالميين في مجال التسويق المتكامل. تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات التي تشمل شراء الوسائط، والابتكار الرقمي، والتسويق عبر المؤثرين، واستراتيجيات العلامات التجارية، وتعمل مع أكثر من 2000 عميل حول العالم.

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