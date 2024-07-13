جدة: حققت الخطوط السعودية نمواً في عملياتها التشغيلية من واقع تقرير الأداء التشغيلي للنصف الأول من 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الضيوف على القطاعين الداخلي والدولي 16,3 مليون ضيف بنمو قدره 19% عن نفس الفترة من عام 2023 وذلك على متن أكثر من 94,3 ألف رحلة تمثل الرحلات المجدولة والإضافية بزيادة 11% في الوقت الذي سجلت فيه ساعات الطيران 287,2 ألف ساعة بنمو 11% بينما حققت نسبة 89.3% في المعدل العام لانضباط مواعيد الرحلات.

وسجلت "السعودية" نمواً في معدل التشغيل دولياً حيث تم نقل أكثر من 9,1 مليون ضيف بزيادة 24% وتم تشغيل 42 ألف رحلة بزيادة 13% فيما حلقت الطائرات بمعدل 199 ألف ساعة طيران بزيادة 12%، أما داخلياً فقد تم نقل أكثر من 7,2 مليون ضيف بزيادة 14% وتم تسيير أكثر من 52,3 ألف رحلة بزيادة 10% فيما سجلت ساعات الطيران نمواً مقداره 9% حيث بلغت 88 ألف ساعة.

وأوضح معالي مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر أن فترة النصف الأول من 2024 تزامن خلالها تنفيذ خطتي موسمي الصيف والحج، موجهاً شكره وتقديره لكافة منسوبي "السعودية" على تخطي هذا التحدي وإدارة العمليات باقتدار وتفوق مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية بتحقيق معدل انضباط مميز لمواعيد الرحلات مما انعكس على ارتفاع مستوى رضا الضيوف.

ويساهم في جودة الأداء التشغيلي؛ أسطول طائرات "السعودية" الحالي والبالغ 144 طائرة حيث تمكّنها من المساهمة في ربط العالم بالمملكة والوصول لأكثر من 100 وجهة في 4 قارات حول العالم لخدمة قطاع السياحة والأعمال والرياضة والترفيه والحج والعمرة، فيما من المقرر تحقيق نمو غير مسبوق في العمليات التشغيلية مستقبلاً مع الصفقتين اللتين تم إبرامهما مع شركتي بوينج وايرباص لشراء 103 طائرات جديدة خلال السنوات القليلة القادمة.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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