دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعرض إستونيا ابتكاراتها الرائدة في مجال التكنولوجيا الصحية خلال معرض الصحة العربي 2025، حيث تسلّط الضوء على أحدث حلولها المتقدمة في هذا المجال، متطلّعةً إلى بناء شراكات من شأنها إحداث نقلة نوعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

تُعَدُّ منظومة الصحة الرقمية في إستونيا نموذجاً متميزاً تتجلّى عبره إمكانات التكنولوجيا في تقديم مفهوم جديد لخدمات الرعاية الصحية. فمن خلال رقمنة 99% من البيانات الصحية لسكانها، تقدم إستونيا حلولاً مبتكرة تدمج التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة في الرعاية الصحية اليومية، ما يجعلها أكثر كفاءة وشمولاً وتركيزاً على احتياجات المرضى.

وبعد تصدُّر نظامها البيئي القائم على البيانات مؤشر الصحة الرقمية لعام 2024 الصادر عن Bertelsmann Stiftung، تواصل إستونيا ريادتها في تعزيز الرعاية الصحية من خلال تبنّي قابلية التشغيل البيني والذكاء الاصطناعي وتقنية "البلوك تشين" blockchain.



" وفي هذا السياق، تقول ماريا بيلوفاس، سفيرة إستونيا لدى الإمارات: “يوفّر نظامنا الصحي الرقمي المتكامل لكل مواطن إمكانية الوصول الآمن إلى سجلاته الصحية عبر الإنترنت، إضافة إلى ربط البيانات بسهولة مع مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. وتجسد هذه المبادرة كيف يمكن للنهج التعاوني بين الابتكار المدعوم من الدولة وخبرة القطاع الخاص أن يحدث ثورة في إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها."

تعزيز الابتكار الصحي في منطقة الخليج

تسلط مشاركة إستونيا في معرض الصحة العربي 2025 الضوء على فرص التعاون المثمر مع دول الخليج العربية عبر استثمار نقاط القوة لدى الطرفين؛ لدفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية. فالخبرات الإستونية في مجال الرعاية الصحية القائمة على البيانات، ونجاحها في تطبيق نماذج الصحة الرقمية، ينسجم مع طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتحديث وتطوير أنظمة الرعاية الصحية.

ومن خلال تبادل أفضل الممارسات في مجالات؛ مثل الوصفات الطبية الإلكترونية والسجلات الطبية المتكاملة وإدارة الصحة الرقمية، توطّد إستونيا مع دول مجلس التعاون الخليجي الأسس لتحقيق الرؤى المشتركة للتميز في قطاع الرعاية الصحية.

الابتكارات الصحية الإستونية

في معرض الصحة العربي 2025، تقدّم إستونيا مجموعةً من ابتكاراتها في التكنولوجيا الصحية التي طورتها 9 شركات رائدة ضمن منظومتها المزدهرة، مع التركيز بشكل رئيسي على الرعاية التي تتمحور حول المريض، والتمكين، وجودة الحياة. وتضم هذه الشركات:

● Sense7: شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المساعدة، تعمل على تمكين الأفراد ضعاف البصر من خلال جهاز يوفر الوعي المكاني عبر ردود الفعل اللمسية، ما يمنح المستخدمين القدرة على التنقل بمستوى أعلى من الثقة والاستقلالية.

● Systems MDSC: أنظمة متخصصة مصممة لسيناريوهات الطوارئ، توفر وحدات متنقِّلة للتشخيص والرعاية الطبية، وهي مخصصة للمناطق التي تشهد كوراث أو صراعات، فضلاً عن المناطق النائية. تتميّز هذه الوحدات خفيفة الوزن بتقنيات تشخيصية متطورة، وقدرات التطبيب عن بعد، ما يضمن سرعة النشر وتوفير رعاية فعّالة حتى في أصعب الظروف.

●Migrevention: عيادة رقمية متخصّصة في اضطرابات الصداع، وتوظّف الذكاء الاصطناعي لتحسين تشخيص وعلاج الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر. باستخدام تقنيات التعلم الآلي، توفر المنصة سهلة الاستخدام خطط رعاية مخصصة تلبي احتياجات كل مريض على حدة، وتسهم في تحسين إدارة الحالات المزمنة.

● Nordic Vitamins: شركة متخصصة في الصحة والعافية، تطوّر مكملات غذائية متقدّمة باستخدام أنظمة توصيل مبتكرة؛ لتعزيز التوافر البيولوجي. يعتمد نهجها على الأبحاث لضمان القدر الأمثل من الامتصاص والفعالية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتنوعة.

● Helmes: طوّرت هذه الشركة المتخصصة في حلول التكنولوجيا الصحية منصة الوصفات الطبية الإلكترونية الرائدة في إستونيا، والتي تربط بين الأطباء والصيدليات والمرضى؛ لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية. كما تبتكر أيضًا أنظمة صيدليات ذاتية الخدمة، وبوابات رقمية مخصصة للمرضى.

● One Architects: شركة متخصصة في التصميم المعماري للمستشفيات والمراكز الطبية، وتركّز على إنشاء بيئات علاجية تعطي الأولوية لراحة المرضى ورفاهيتهم.

● Nortal: معروفة بتطوير السجل الصحي الوطني في إستونيا، وتعتمد على تقنية "البلوك تشين" لضمان أمان البيانات، وشفافية الأنظمة الرقمية. تدعم حلولها القابلة للتطوير تبادل البيانات بسلاسة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية.

● Chemi-Pharm: شركة رائدة في حلول النظافة والتطهير الطبي، وتقدّم منتجات مبتكرة وخالية من مسببات الحساسية مصمّمة لمكافحة العدوى في منشآت الرعاية الصحية.

● Lifeyear: بفضل الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية ومراقبة المرضى عن بعد، تسهم Lifeyear في إحداث ثورة على صعيد إدارة الأمراض المزمنة عبر تقديم رعاية شخصية مخصَّصة تعتمد على البيانات.

وحول هذه الابتكارات والدور الريادي لإستونيا في مجال الصحة الرقمية، قالت ريت رينارت-أوكوجبيني، خبيرة مرموقة في مجال البحث والتطوير في برنامج البحوث التطبيقية في إستونيا: "بفضل حلول التكنولوجيا الصحية المتقدمة التي طوّرتها مختلف الشركات الإستونية، تقود إستونيا الطريق في مجال الطب الشخصي القائم على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الرعاية الصحية المتكاملة، معزّزةً دورها في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالمياً. وتواصل البلاد إحراز تقدُّم ملموس في هذا المجال من خلال استثمارها في تقنيات تعلُّم الآلة والتقنيات التنبؤية، والتحليلات والذكاء الاصطناعي في الطب الشخصي.

وأضافت: "من أهم الاتجاهات الناشئة في هذا المجال تقنيات المراقبة الصحية في الوقت الفعلي، والسجلات المؤمَّنة باستخدام تقنية "بلوك تشين"، وحلول التطبيب عن بُعد من الجيل التالي".

فرص واعدة في "الصحة العربي 2025"

عبر جناحها Z5.F30 في معرض الصحة العربي 2025، ترحّب إستونيا بالمتخصصين في الرعاية الصحية والمستثمرين وقادة الأعمال من داخل دول الخليج العربية وخارجها، داعيةً الجميع إلى زيارة جناحها لاكتشاف حلولها المتطورة في مجال التكنولوجيا الصحية، والتفاعل مع الشركات الإستونية المشاركة. كما تتاح لهم فرصة الالتقاء بممثلي الهيئة الإستونية لريادة الأعمال "إنتربرايز إستونيا"؛ لاستكشاف فرص الشراكات والاستثمارات من أجل رسم ملامح مستقبل تُحدث فيه الصحة الرقمية تحولاً نوعياً في حياة الناس على مستوى العالم.

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