جدة: حققت الخطوط السعودية معدلات تشغيلية متنامية خلال الربع الأول من 2025 وذلك من واقع تقرير الأداء والذي أشار إلى نقل أكثر من 9 مليون ضيف بزيادة 9% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما تم تشغيل ما يزيد على 48,1 ألف رحلة تمثل الرحلات المجدولة والإضافية بزيادة 3% فيما جابت طائراتها الأجواء بأكثر من 143,6 ألف ساعة طيران.

وفي التفاصيل، فقد نقلت "السعودية" خلال الربع الأول أكثر من 4 مليون ضيف على القطاع الداخلي بزيادة 12% فيما تم تشغيل 27,1 ألف رحلة بزيادة 4% وبإجمالي 44,2 ألف ساعة طيران، أما دولياً فقد تم نقل أكثر من 5 مليون ضيف بزيادة 8% في حين تم تسيير 20,9 ألف رحلة بزيادة 2% وبساعات طيران بلغت 99,4 ألف ساعة.

ويُعزى التميز في الأداء من حيث النمو في أعداد الضيوف والزيادة في أعداد الرحلات إلى نجاح النمط التشغيلي المرن على مدار العام وخلال مواسم الذروة والذي يوفر مزيد من السعة المقعدية تتناسب مع رغبات الضيوف ويساهم في تحقيق ذلك توفر أسطول حديث وكوادر وطنية مؤهلة لإدارة المنظومة التشغيلية بكفاءة بما يتناسب مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

يشار إلى أن "السعودية" تتبنّى استراتيجية متكاملة تشمل إلى جانب مضاعفة أعداد الضيوف وجلب العام للمملكة؛ تطوير تجربة السفر عبر مبادرات مبتكرة ومن ذلك باقة الخدمات المتكاملة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية وما يتضمنها من تقنية المساعد الافتراضي المعززة بالذكاء الاصطناعي ترافق الضيوف منذ لحظة التفكير بالسفر وحتى بعد وصوله، إلى جانب الخدمات الأرضية والجوية والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز التوقعات وإثراء التجربة.

الجدير بالذكر أن "السعودية" ووفقاً لتقرير منصة Cirium المستقلة والمتخصصة في رصد أداء شركات الطيران والمطارات الصادر لشهر مارس 2025؛ قد حققت الصدارة عالمياً في مجال انضباط مواعيد رحلات الوصول بنسبة 94.07% ورحلات المغادرة بنسبة 94% في تأكيد لحرصها والتزامها بالكفاءة التشغيلية.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

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