نجحت الشركة القابضة المصرية الكويتية في تحقيق معدلات ربحية قوية خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، في ضوء تحقيق إيرادات بقيمة 475 مليون دولار، مصحوبًا بوصول هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وهامش صافي الربح إلى 40%، و37% و29% على التوالي. ويعكس ذلك مرونة نموذج أعمال الشركة وقوة عملياتها التشغيلية في ظل الأوضاع التي تشهدها الأسواق.

القاهرة: أعلنت اليوم الشركة القابضة المصرية الكويتية (كود التداول EKHO.CA و EKHOA.CA في البورصة المصرية | EKHK.KW في بورصة الكويت) وهي شركة استثمار رائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وقد بلغت إيرادات الشركة إيرادات الشركة 475 مليون دولار أمريكي خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات الربحية خلال الفترة، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 40% و37% على التوالي، فيما سجل صافي الربح 139 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 29%، بالإضافة إلى وصول صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 124.2 مليون دولار أمريكي.

وخلال الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات الشركة 154 مليون دولار أمريكي، وهو نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 20% مدفوعة بنمو قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها التابع للشركة. وقد نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 35% و33% على التوالي خلال الفترة. وسجل صافي الربح 38.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 25%، فضلًا عن وصول صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة إلى 34.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

وفي تعليقه على أداء المجموعة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024، صرح لؤي جاسم الخرافي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية عن سعادته باستعراض نتائج أعمال المجموعة خلال الفترة، حيث تمكنت من المحافظة على معدلات ربحية قوية، على الرغم من التحديات الاقتصادية.

وأكد الخرافي أن الإدارة قد لمست مؤشرات تعافي الإيرادات على أساس ربع سنوي بفضل مجموعة من العوامل الإيجابية، منها التعافي التدريجي للأسعار، واستراتيجية ترشيد التكاليف، إضافة إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات التي قامت بها المجموعة مؤخرًا، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهت الشركة على خلفية انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وقد ساهمت هذه النتائج في الحفاظ على هوامش ربح قوية بمحفظة الاستثمارات التابعة، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة نموذج أعمال المجموعة.

وأوضح الخرافي أن الشركة بدأت في جني ثمار التوسعات الاستثمارية التي ضختها مؤخرًا في قطاع الطاقة، حيث نجحت في تحقيق نتائج إيجابية في امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري، حيث بدأ تشغيل البئر الثاني Aton-1 ضمن المرحلة الثالثة (ب) خلال الربع الثالث من عام 2024 وبطاقة إنتاجية 15 مليون قدم مكعب يوميًا، حيث تتطلع المجموعة إلى الحفاظ على معدلات إنتاج الغاز عند 55 مليون قدم مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2026. وأشار الخرافي إلى أن الشركة قامت منذ الاستحواذ على امتياز منطقة شمال سيناء البحري بضخ استثمارات في أنشطة الاستكشاف والتطوير بقيمة 247 مليون دولار ضمن، وهو ما أثمر عن إضافة احتياطيات غاز تقدر بحوالي 223 مليار قدم مكعب.

وأضاف الخرافي أن المجموعة تركز على تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين مدعومة باستراتيجية تركز على إعادة تدوير رأس المال، وذلك عبر تحسين أداء محفظة الاستثمارات التابعة وذلك عبر بالاستفادة من المزايا التنافسية وإمكانات التصدير بالإضافة الي تعزيز التعاون بين مختلف الشركات التابعة.

ومن جانبه أعرب جون روك، العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال هذه أول تسعة أشهر من عام 2024، على الرغم من الأثر السلبي لتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي على إيرادات المجموعة.

وأضاف روك أن المجموعة استمرت بالاستفادة من زيادة حصتها في ملكية شركة "الإسكندرية للأسمدة"، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية بفضل ارتفاع متوسط أسعار تصدير اليوريا بمعدل 11% مقارنه بالربع السابق، لتبلغ 335 دولار أمريكي للطن، مما حد من تأثير عدم استقرار إمدادات الغاز الطبيعي على نتائج الشركة. وأكد روك أن الإدارة على ثقة في قدرتها على مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية التوقعات التي تشير إلى ارتفاع أسعار اليوريا عالميًا واستقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخرًا.

وعلى صعيد قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها، أوضح روك أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء قوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في إيرادات الشركات التابعة. فقد حققت شركة "نات إينرجي"، نموًا في إيراداتها بنسبة 15% على أساس سنوي و83% على أساس ربع سنوي، وذلك بفضل النمو الذي حققته شركة "كهربا" المتخصصة في مجال توليد وتوزيع الكهرباء حيث شهدت أحجام توزيع الكهرباء نموًا سنويًا بنسبة 140%، وذلك على خلفية حصول الشركة على امتياز توزيع الكهرباء بمنطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والتي لا تزال بمثابة أحد المحرك الرئيسية لنمو الشركة. ومن ناحية أخرى، ساهم "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" في الأداء القوي للشركة، حيث ارتفعت إيرادات الامتياز بمعدل سنوي 5% خلال الربع الثالث من عام 2024.

ومع اقتراب نهاية العام، أوضح روك أن الشركة القابضة المصرية الكويتية سوف تواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشركة مؤهلة لتعظيم الاستفادة من التوسعات التي قامت بها مؤخرًا، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى تعافي الأسعار واستقرارها. وأضاف أن الشركة سوف تركز خلال الفترة المقبلة على تنمية الأرباح وتعزيز الكفاءة التشغيلية بمحفظة الاستثمارات التابعة، فضلًا عن اقتناص فرص النمو الجذابة لتنويع مصادر الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية. وأشار روك إلى أن الشركة سوف تواصل بناء سجلها الحافل بالإنجازات، بفضل التفاني الدؤوب من جانب الإدارة وفريق العمل بوجه عام، فضلًا عن المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها، مؤكدًا على ثقته في قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية في اقتناص فرص النمو الجذابة، مع مواصلة تحقيق النمو والنجاح في ظل الأوضاع التشغيلية دائمة التغير.

قطاع الأسمدة والبتروكيماويات

بلغت إيرادات قطاع الأسمدة والبتروكيماويات 74.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، بينما سجل صافي الربح ب 28 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 4 نقطة مئوية ليصل إلى 38%.

وبلغت إيرادات شركة "الإسكندرية للأسمدة" 47 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، مصحوبًا بوصل كلٍ من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 26% و36% على التوالي. علاوة على ذلك، بلغ صافي الربح 17.6 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح بمقدار 3 نقطة مئوية ليصل إلى 38%. ومن المتوقع أن تحقق الشركة نتائج قوية خلال الفترة القادمة، وذلك على خلفية استقرار إمدادات الغاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهدته أسعار اليوريا عالميا، فضلًا عن التعديل المتوقع في أسعار الأسمدة بالسوق المحلي.

ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات شركة "سبريا مصر" 27.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024 ممثلًا نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 3%، وذلك بفضل التحسن التدريجي في الأسعار بعد تخفيض قيمة الجنيه المصري. وباحتساب إيرادات الشركة بالجنيه المصري، ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 25% لتصل إلى 1.30 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، وذلك على خلفية ارتفاع حجم المبيعات، إلى جانب زيادة متوسط ​​أسعار عدد من المنتجات الرئيسية، ومصحوبًا بارتفاع كلٍ من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35% خلال نفس الفترة. وسجل صافي الربح 10.3 مليون دولار أمريكي، ليسجل ارتفاعًا بهامش الربح الي 38% خلال الربع الثالث من عام 2024. ومن ناحية أخرى، تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد الكلي بوجه عام وقطاع الأسمدة والبتروكيماويات بشكل خاص، وذلك في ظل التوقعات التي تشير إلى مواصلة الأسعار المحلية في التكيف مع مستويات الأسعار الجديدة لبدائل الاستيراد. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع الشركة إلى المُضي قدمُا نحو استكمال مسيرة النمو مستفيدة من الجهود التي بذلتها على صعيد تعزيز الطاقة الإنتاجية.

قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها

بلغت إيرادات قطاع الطاقة والأنشطة المرتبطة بها 57.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024 وهو نمو سنوي بمعدل 12% وكذلك نمو بنسبة 57% على أساس ربع سنوي، وذلك بفضل الأداء القوي الذي حققته كلًا من شركة "نات إينرجي" و"امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري". وبلغ صافي ربح القطاع 15.2 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 26%.

وحققت شركة "نات إينرجي" إيرادات بقيمة 42.4 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 15%، وذلك على خلفية نمو أنشطة شركة "كهربا" المتخصصة في مجال توزيع الكهرباء، فضلًا عن التطورات التي أحرزتها شركة "الفيوم للغاز" على صعيد مشروع بناء خط أنابيب الصلب عالي الضغط. وتراجع صافي الربح بمعدل سنوي 25% ليصل إلى 10.0 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث يتم احتساب غالبية أنشطة الشركة بالجنيه المصري وهو ما انعكس أثره على هوامش الربحية مؤقتًا لحين تأقلمها مع الأسعار الجديدة للعملة المصرية بعد انخفاضها مقابل الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع شركة "نات إينرجي" تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل مستفيدة من الارتفاع المتوقع في كلٍ من أسعار توصيل الغاز الطبيعي وأسعار الكهرباء وهو ما سيساهم في تحسن هوامش الربحية، مع مواصلة تركيز الإدارة على الأنشطة التي تساهم في زيادة معدلات الربحية.

علاوة على ذلك، بلغت إيرادات "امتياز حقل الغاز بمنطقة حقل شمال سيناء البحري" 15 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024 وهو نمو سنوي بمعدل 5% وارتفاع على أساس ربع سنوي بنسبة 11%، مدفوعًا بنجاح الشركة في تشغيل آبار جديدة والذي أثمر عن زيادة حجم الإنتاج. وبلغ صافي الربح 6.5 مليون دولار أمريكي، مصحوبًا بهامش صافي ربح قدره 43% خلال الفترة. وتستمر الشركة في تحقيق نتائج إيجابية مدفوعة بالجهود التي تبذلها على صعيد التوسعات الجديدة، بما في ذلك بئر ATON1 والذي تم تشغيله خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ثاني الآبار التي قامت الشركة بتشغيلها مؤخرًا، ومن المتوقع أن يساهم كلا البئرين في الحفاظ على معدلات إنتاج مستدامة من الغاز الطبيعي لتصل إلى حوالي 55 مليون قدم مكعب يوميًا.

قطاع التأمين والقطاعات المتنوعة الأخرى

بلغت إيرادات قطاع التأمين والقطاعات المتنوعة الأخرى 21.8 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بمواصلة تحقيق الأداء القوي الذي أحرزه القطاع خلال الربع السابق.

وبلغت مساهمة شركة "دلتا للتأمين"، أكبر المساهمين في إيرادات القطاع، 18 مليون دولار أمريكي في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو سنوي بمعدل 20٪، مدفوعًا بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها وارتفاع قيمة أقساط التأمين، فضلاً عن تحسن عائدات محفظة التأمين بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع مساهمة صافي ربح "دلتا للتأمين" في أرباح الشركة القابضة المصرية الكويتية بمعدل سنوي 28٪ إلى 4.3 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو نمو بأكثر من 97٪ عند تحويله بالجنيه المصري، مما يعكس الأسس القوية وإمكانات النمو كبيرة التي ينفرد بها للقطاع على الرغم من تأثير تراجع قيمة الجنيه المصري.

واستشرافًا للمستقبل، تتوقع الإدارة أن يستمر قطاع التأمين في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها، وارتفاع قيمة أقساط التأمين، بالإضافة إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها شركتها التابعة "نايل وود" نحو تشغيل خط إنتاج ألواح الخشب "MDF"، والذي من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: ir.ekholding.com

نبذة عامة عن الشركة القابضة المصرية الكويتية

تأسست الشركة القابضة المصرية الكويتية والمقيدة في البورصة المصرية وفى البورصة الكويتية في عام 1997. وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبحت الشركة من أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث إن لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات تغطي خمس قطاعات رئيسية بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء وتوزيعها وأيضًا التأمين وخدمات التمويل غير المصرفي. وتسعي القابضة المصرية الكويتية إلى الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة للعائد على الاستثمار إلى مستثمريها بناء على محفظة استثمارات قوية وفريق إدارة كفء.

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