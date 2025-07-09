كوالالمبور، ماليزيا - نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إتمام إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 880 مليون دولار أمريكي عبر ثلاث آجال مختلفة، لشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي.

وقد تم تسعير الإصدار الأربع بشكل تنافسي كالآتي:

4.45 % لـ 350 مليون دولار أمريكي لشهر؛ 4.45 % لـ 310 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ و 4.30% لـ 220 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر.

ومع إتمام إصدار صكوك قصيرة الأجل اليوم بنجاح، يصل إجمالي إصدارات الهيئة التراكمية حتى تاريخه إلى 12.35 مليار دولار أمريكي، موزعة على 36 سلسلة صكوك بفترات استحقاق مختلفة. ويمثل هذا 95% من إجمالي إصدارات الهيئة التراكمية لعام 2024، و60% من الإجمالي المتوقع لعام 2025

وقد شهد المزاد مشاركة قوية من شبكة الهيئة من الوكلاء الأساسيين والمستثمرين على مستوى العالم، مما أدى إلى توليد عطاءات إجمالية بلغت 2.251 مليار دولار أمريكي، وتحقيق متوسط قوي لنسبة العرض إلى التغطية بلغ 2.56 مرة – وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن في عام 2025.

وقال السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: إن النتيجة القوية الاستثنائية لمزاد اليوم - في ظل التوترات العالمية المستمرة، وتزايد المخاطر الجيوسياسية في أجزاء من الشرق الأوسط، وتباين ظروف السيولة في الأسواق - تؤكد على مرونة نمو صكوك الهيئة قصيرة الأجل وأهميتها المستمرة في تلبية احتياجات السيولة الإسلامية العابرة للحدود."

"نشعر بتفاؤل خاص إزاء الطلب القوي على جميع الآجال الثلاثة، والتي تم الاكتتاب فيها بالكامل بعد فترة وجيزة من فتح الاكتتاب. وهذا يعكس إقبالاً كبيراً على السيولة، ويعزز ثقة المستثمرين في برنامج إصدارات الهيئة. كما يؤكد مجدداً دور أدواتنا كأدوات موثوقة للمؤسسات المالية التي تخوض غمار المشهد الاقتصادي الكلي غير المؤكد اليوم."

"لا تزال الهيئة ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم الاستقرار في أسواق المال الإسلامية من خلال إصدارات منتظمة وعالية الجودة تتماشى مع الاحتياجات المتطورة لقاعدة مستثمرينا العالمية."

يشكل الإصدار جزءًا من برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية المصنفة "A-1" (S&P) و"F1" (Fitch Ratings) بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.

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