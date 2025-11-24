أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت بريسايت، الشركة العالمية الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، فعالية إطلاق برنامج البحث والتطوير الداخلي Eureka 2.0، حيث كشفت عن تلقيها 87 مقترحاً من موظفي بريسايت حول مشاريع مبتكرة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبيانات.

ويُعد Eureka 2.0 أحد برامج مبادرة «إعداد الموظفين للمستقبل» من بريسايت، تمّ تصميمه لتسريع تطوير الحلول التحويلية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، من خلال تسخير إبداع وخبرات كوادر بريسايت. ويوفر البرنامج إطارًا منهجيًا لالتقاط وتقييم وتمويل وتوسيع نطاق الأفكار التي يقودها الموظفون، مما يعكس التزام بريسايت الراسخ بترسيخ ثقافة الابتكار على المستوى الداخلي.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: " أشعر بفخر كبير لرؤية شغف الابتكار، وعمق الخبرة، ومستوى الإبداع الذي أظهره فريق بريسايت، كما أهنئ القائمة الأولية المختارة لبرنامج Eureka 2.0، وأتوجه بالشكر والتقدير لجميع المتقدمين للمشاركة. ويعتبر حجم وجودة المقترحات دليلاً واضحاً على ريادة بريسايت العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. لقد كان هدفنا من خلال برنامج Eureka 2.0 تعزيز بيئة تشجّع على التجربة والتفكير الجريء، ويسرّني أن أرى فريقنا يتبنّى هذه الروح بحماس. إنه ليس مجرد منافسة للابتكار، بل يعدّ أيضًا برنامجًا لتنمية المواهب، يساعد فرقنا على الاستعداد للمستقبل وتعزيز تنافسيتهم المهنية".

وسيتم تقييم تطبيقات ومنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي الفائزة التي يتم تطويرها عبر برنامج Eureka 2.0 للنظر في إدراجها ضمن محفظة حلول بريسايت للذكاء الاصطناعي.

تمّ فتح الباب لتقديم المقترحات في شهر سبتمبر، وتولّت لجنة تحكيم تضمّ قيادات بريسايت تقييم جميع المقترحات الـ87. وخلال فعالية الإطلاق، تم الإعلان عن قائمة مختصرة تضم أفضل 25 مقترحاً سيتأهل أصحابها الآن للمرحلة التالية من البرنامج، والتي تشمل الإرشاد وتطوير المفاهيم.

وسيحصل كل من المتأهلين على إرشاد مخصّص على أيدي تسعة من نخبة خبراء بريسايت، يشمل مجالات رئيسية مثل تطوير التطبيقات، وهندسة البرمجيات، واستراتيجيات التسويق التجاري للحلول، وإدارة المشاريع، واختبارات الجدوى الخاصة بنماذج إثبات المفهوم.

وبعد مرحلة تطوير المفاهيم، سيقدّم المتأهلون الـ 25 عروضهم يوم الأربعاء 26 نوفمبر أمام لجنة من المرشدين، للتنافس على مركز في النهائيات مع فريق الإدارة التنفيذية. وسيتم اختيار الفائز النهائي من قبل موظفي بريسايت خلال جلسة تصويت مباشرة تُعقد ضمن احتفالية نهاية العام التي تستضيفها الشركة يوم 12 ديسمبر. وسيتم اختيار المقترحات الفائزة بناءً على معايير الابتكار، والجدوى، ومواءمة استراتيجية النموّ في بريسايت، وإمكانات التأثير.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج Eureka 2.0 يستند إلى النجاح الذي حققه برنامج «مسرّع بريسايت للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي» الذي أطلق مطلع هذا العام. وقد استقطب المسرّع 120 طلباً من شركات ناشئة حول العالم، تم اختيار 10 منها ضمن الدفعة الأولى، ونجحت هذه الشركات حتى الآن في توليد أكثر من 70 فرصة تجارية واستراتيجية مؤهلة، في حين دخلت عدة شركات منها في مراحل متقدمة من محادثات الشراكات والعقود مع جهات رائدة في القطاعين الحكومي والخاص داخل دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. واعتماداً على النجاح الذي حققه برنامج مسرّع بريسايت، يتيح Eureka 2.0 الفرصة نفسها أمام موظفي بريسايت للابتكار وتقديم الإبداعات الرائدة.

نبذة عن بريسايت

بريسايت هي شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تمتلك معظم أسهمها شركة "جي 42" ومقرّها أبوظبي. تعدّ بريسايت الشركة الرائدة في مجال تحليلات البيانات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة؛ حيث تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع، وعلى كل نطاق، لإيجاد فرص الأعمال، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز، والمعزّزة بمنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات الواعية، لصنع السياسات وتأسيس مجتمعات أكثر أماناً وصحة وسعادة واستدامة. ومن خلال مجموعتها الفريدة من المنتجات والحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت اليوم على جلب الذكاء الاصطناعي التطبيقي إلى القطاعين الخاص والعام، لتسريع تحقيق الاستراتيجيات والطموحات في مجال الذكاء الاصطناعي.

