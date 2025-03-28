دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز 86% من أعمال تشييد مشروع "عزيزي فيستا" الواقع في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق السكنية تميزاً في دبي. ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي يتكوّن من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين؛ في الربع الثاني من عام 2025.

وتواصل عزيزي العمل على المشروع بثبات، حيث بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 85%. وتم الانتهاء من أعمال البناء والتشييد والتكسية الداخلية، بينما وصلت نسبة أعمال البلاط إلى 96%. وبلغت نسبة أعمال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال والميكانيكا الكهربائية 95% و87% على التوالي. أما الأعمال الخارجية والمسبح والمصاعد والواجهة فقد بلغت نسب إنجازها 47% و79% و90% و89% على التوالي. ويضم فريق العمل الحالي في الموقع 397 موظفاً للحفاظ على وتيرة البناء السريعة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن سعداء بالتقدم الملحوظ الذي حققه مشروع "عزيزي فيستا" في مدينة دبي للاستوديوهات، والذي يعكس التزامنا الراسخ بتسليم المشاريع في الموعد المحدد وتطبيق أعلى معايير الجودة في البناء. ومن خلال تبني أساليب بناء مبتكرة وتعزيز تعاوننا مع المقاولين والموردين والشركاء الموثوقين، ومن خلال اعتماد منهجيات بناء مبتكرة وتعزيز تعاوننا مع المقاولين والموردين والشركاء الموثوقين، فإننا نعمل على تحقيق رؤية هذا المشروع المصمم بعناية."

وتقع مدينة دبي للاستوديوهات خارج دبي، وعلى بعد مسافة مريحة بعيداً عن الصخب، ونظراً لسهولة الوصول إلى العديد من الوجهات المهمة في الإمارة، تعد إحدى أسرع المراكز التجارية نمواً للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ونقطة جذب عصرية للإبداع الفني.

وتم بناء هذا المشروع للشباب، ويناسب الكبار والعائلات على حد سواء، حيث يعدّ مبنى سكنياً فاخراً منخفض الارتفاع في واحدة من أكثر المناطق ديناميكية وحيوية في دبي، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. ويبعد مسافة قصيرة بالسيارة من مدينة إكسبو على شارع حصة وبالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد. وتعد مدينة دبي للاستوديوهات موقعاً استراتيجياً يسهل الوصول إليه من مختلف المناطق. وسيستفيد السكان من مجموعة واسعة من المرافق القريبة، بما في ذلك المدارس والكليات والمؤسسات الطبية والمعالم الرياضية والترفيهية وغيرها. وتشمل مناطق الجذب الرئيسة القريبة من هناك دبي أوتودروم، ونادي إلس، ونادي دبي للبولو والفروسية، واستاد دبي الدولي، وأكاديمية دبي لكرة القدم، وسبورتس بارك، وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة، و"آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي "ڤينيس".

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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