الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن الانتهاء من تدريب 86 طالباً وطالبة ضمن المبادرة التي نفذتها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين للتدريب المهني والعملي للطلبة، حيث تم تنفيذ البرنامج على مدار 3 شهور، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب المواطنين وتزويدهم بالتجارب العملية اللازمة لدخول سوق العمل، إضافة إلى تمكين المتدربين من اكتساب المهارات في مجالات متعددة التي تشمل إدارة الأعمال، التسويق، خدمة العملاء، والتكنولوجيا، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة.

وقامت إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية بتكريم الطلاب، وتوزيع شهادات التقدير عليهم تقديراً لجهودهم خلال فترة التدريب، حيث أشاد المسؤولين عن تدريب الطلبة والطالبات بجهودهم وتفانيهم والتزامهم في العمل خلال فترة التدريب، مؤكدين على أهمية استمرارية البرامج التي تساعد على تطوير مهارات الشباب لدعمهم في بناء مسيرتهم المهنية بنجاح.

وقالت شما المعمري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتوطين في تعاونية الاتحاد إن التعاونية تؤمن بأهمية استثمار الموارد البشرية وتعزيز دور الشباب في المجتمع، حيث يهدف برنامج التدريب المهني إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وابتكار حلول مهنية جديدة.

وتابعت: "نحن فخورون بالانتهاء من تدريب هذا العدد من الشباب والشابات المتميزين، ونؤكد التزامنا بتقديم المزيد من البرامج التي تدعم الشباب وتساعدهم في بناء مستقبلهم المهني، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى استقطاب الكفاءات والمواهب لتوظيفها في المستقبل بتعاونية الاتحاد".

وأضافت بأن التعاونية تؤمن بأن الشباب يعتبرون الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، ولذلك تحرص التعاونية على توفير بيئة تدريبية تفاعلية ومتقدمة تساعدهم على تنمية مهاراتهم التقنية والعملية، مما يساهم في تعزيز فرصهم المهنية في المستقبل.

وأفادت بأن التعاونية تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولة بشكل مستمر لتوفير التدريب العملي والمهني المناسب للطلبة المواطنين، إذ أن التعاونية مهتمة بمواصلة مهام تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل، ولن تتوانى في إطلاق المبادرات الرائدة في مجال التدريب والتأهيل ودمج المواطنين في الوظائف المتاحة لديها والقابلة للتوطين، وذلك ضمن مسؤوليتها الوطنية تجاه المجتمع وأبناء الوطن.

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