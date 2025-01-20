الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: أعلنت تعاونية الاتحاد عن تحقيق نجاحات متميزة في زيادة عدد المنتجات الإماراتية المحلية والعروض الترويجية خلال العام 2024، في خطوة تؤكد التزامها المستمر بتعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخيارات الشرائية للفئات المجتمعية كافة، والمستهلكين والمتعاملين معها.

وتفصيلاً، قال شعيب الحمادي مدير أول قسم الاعلام في تعاونية الاتحاد إن التعاونية تواصل توفير المنتجات الإماراتية المحلية في جميع فروعها المنتشرة بإمارة دبي، حيث وصل عددها إلى آلاف الأصناف المتنوعة من السلع التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن هذا التنوع يأتي في إطار استراتيجية التعاونية التي تركز على تعزيز الشراكات مع الموردين وتوفير منتجات عالية الجودة تساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي.

وبين بأن التعاونية وضعت ضمن استراتيجياتها وخططها دعم المنتجات الإماراتية المحلية، لافتاً إلى أنه تم توقيع 50 اتفاقية استراتيجية مع موردين لزيادة حجم المبيعات، ما يعكس إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع المحلي.

وتابع: حققت التعاونية في عام 2024 نجاح استثنائي في استراتيجياتها الترويجية، إذ بلغت عدد الحملات الترويجية 86 حملة، شملت 36 عرضاً ترويجياً كبيراً، إلى جانب 50 عرضاً ترويجياً لعطلات نهاية الأسبوع، بنسبة خصومات وصلت في بعضها إلى 65%، وذلك لتلبية احتياجات المتسوقين مع التركيز على تقديم أفضل الأسعار والخصومات ومنتجات بجودة عالية، مما ساهم في تعزيز تجربة التسوق.

وأضاف بأن التعاونية مستمرة في تقديم عروضها المتنوعة خلال 2025 بما يتناسب مع المواسم المختلفة والأعياد والمناسبات الوطنية، مع التركيز على تقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائها، فضلاً عن تقديم العديد من المبادرات التي تدعم الاستدامة والابتكار في كافة عملياتها التجارية.

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