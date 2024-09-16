دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن إرساء عقد بقيمة 850 مليون درهم لصالح شركة دتكو للإنشاءات ذ.م.م، وذلك لتنفيذ أعمال البناء في مشروعها الفريد "بولغري لايتهاوس"، الذي سيُقام على جزيرة "جميرا باي".

ومع انتهاء الأعمال البحرية في هذا الجانب من جزيرة "جميرا باي" الآن، سيتم قريباً البدء في تشييد البرج السكني الفاخر المكون من 27 طابقاً. ومن المتوقع أن يصبح "بولغري لايتهاوس"، المصُمم من قبل الشركة المعمارية العالمية "أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل"، أحد أشهر الوجهات في المدينة ومن أهم معالم الجزيرة.

يتميز "بولغري لايتهاوس" بتصميم مستوحى من الأناقة والفخامة الخالدة لصانعي المجوهرات الإيطالية، ويضم شقق "بنتهاوس" مكونة من أربع وخمس غرف نوم. كما سيتضمن المشروع فيلا فريدة تُعرف باسم "سكاي فيلا"، تتكون من ثماني غرف نوم موزعة على ثلاثة طوابق تحتل الجزء الأعلى من المشروع، وهي محاطة بحدائق خاصة واسعة على سطح المبنى، ومساحات خارجية، بالإضافة إلى مسبح خاص، وردهات أنيقة على جانبي المبنى.

ومن المقرر إنجاز مشروع "بولغري لايتهاوس" بحلول الربع الثاني من العام 2027، ليكون المشروع ثالث تعاونٍ يجمع بين "بولغري" و"مِراس".

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "تحافظ ’مِراس‘ على التزامها بتقديم طيف من أرقى العروض السكنية وأكثرها تميزاً وفخامة في دبي، وقريباً سينضم مشروع ’بولغري لايتهاوس‘ إلى محفظتها الاستثنائية. وتمثل شراكتنا مع شركة دتكو للإنشاءات علامة فارقة في رحلتنا نحو إنجاز هذا المشروع المتميز، والذي يتفرد بتجسيد القيم الجوهرية لعلامة ’بولغري‘ المتمثلة في الحرفية الفائقة والأناقة الخالدة، ويرسي مفهوماً جديداً للمعيشة الفاخرة على شاطئ البحر في جزيرة ’جميرا باي‘، معززاً بالتالي مكانة دبي كوجهة مميزة ومفضلة للعيش".

يوفر "بولغري لايتهاوس" إطلالات خلابة على الخليج العربي وأفق المدينة، ويتميز بواجهة مستوحاة من الحركة اللطيفة للشعاب المرجانية البحرية، والتي تخلق أنماطاً ضوئية تتحدى الزمن، وتوفر في الوقت ذاته أجواءً من الخصوصية والهدوء تترافق مع تحسين مرور الضوء والهواء.

وكجزء من التجربة الفريدة التي توفرها "بولغري"، سيحظى المقيمون بإمكانية الوصول دوماً إلى المرافق الحصرية لمنتجع بولغري دبي المجاور، والمتميّزة بمعايير خدمات "بولغري" منقطعة النظير. وتشمل المرافق الحصرية أول مارينا ونادي يخوت من بولغري في العالم، ومسابح حديثة، والحدائق ذات المناظر الطبيعية، ومواقف خاصّة للسيارات، ومرافق تخزين مخصصة، ومجموعة من أرقى المطاعم المُختارة.

تتميز جزيرة "جميرا باي" بتصميمها الذي يتخذ شكل فرس البحر، وهي تحتضن منتجع بولغري دبي، وتعد أيضاً وجهة راقية وحصرية للمقيمين والزوار على حدٍ سواء، حيث توفر لهم تجارب فريدة على شواطئها الخاصة وخيارات فاخرة لتناول الطعام، بالإضافة إلى شوارعها الهادئة التي تؤدي إلى بعض من أكثر المساكن المرغوبة في العالم.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة عبر الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "دبي للعقارات" و"مِراس" و"نخيل" و"ميدان"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع العقارية الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع "1 /جي بي أر" و"لاڤي" و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

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