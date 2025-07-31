القاهرة: شهدت قمة هواوي كلاود شمال إفريقيا 2025 التي استضافتها مصر إطلاق الإصدار 8.5 من حزمة هواوي السحابية (Huawei Cloud Stack 8.5) في منطقة شمال إفريقيا. حيث أعلن السيد هو هانغ، المدير العام للأعمال الدولية في هواوي للحوسبة السحابية الهجينة، عن الإصدار الأحدث من حلول هواوي السحابية الهجينة في شمال إفريقيا، مشيرًا إلى القدرات المتقدمة لهذا الإصدار في مجال الحوسبة السحابية الهجينة والابتكار التكنولوجي الرائد. كما أكد هو هانغ على استراتيجية هواوي "عميل واحد، سحابة واحدة" التي تشكل أساس تطوير حلولها السحابية. يهدف الإصدار الجديد إلى تمكين الحكومات والشركات في شمال إفريقيا من استكشاف إمكانيات السحابة بشكل أوسع وتسريع التحول الرقمي والابتكار الذكي.

الإصدار 8.5 من حزمة هواوي السحابية في شمال إفريقيا: خطوة نحو آفاق جديدة

مع تسارع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، يتزايد الاعتماد على السحابة. تعطي المؤسسات في شمال أفريقيا الأولوية بشكل متزايد لتوظيف التكنولوجيا المحلية والتكيف السريع مع أنظمة التكنولوجيا وفقًا لاحتياجات السوق الإقليمية، مما يجعل الحوسبة السحابية الهجينة الخيار الأمثل للبنية التحتية السحابية.

وقال هو هانغ: "التحول الرقمي رحلة طويلة مليئة بالتحديات، ولهذا صمّمنا الإصدار 8.5 من حزمة هواوي السحابية لتلبية المتطلبات الحيوية لعملائنا في شمال أفريقيا، لا سيما على صعيد الأمان، والمرونة، وقابلية التوسع. يقدم الإصدار الجديد أكثر من 120 خدمة سحابية جاهزة في شمال إفريقيا، تلبي احتياجات المؤسسات المتزايدة في مجالات السحابة الأصلية، وبحيرة البيانات (Data Lake)، وقدرات الذكاء الاصطناعي".

في إطار ريادتها في تكنولوجيا السحابة الهجينة، يوفر حزمة هواوي السحابية العديد من الابتكارات المتطورة، بما في ذلك إطار عمل 'العشر توحيدات' الذي يضمن إدارة فعّالة للموارد المتنوعة ودمج السحابات، مما يعزز من استراتيجية السحابة المتعددة. بالإضافة إلى ذلك، توفر حزمة هواوي السحابية أكثر من 50 حلاً صناعيًا مخصصًا تم تطويره بالتعاون مع شركائها وعملائها. ومن خلال هذه الحلول المبتكرة، تتبنى حزمة هواوي السحابية نهج 'عميل واحد، سحابة واحدة' في تطوير استراتيجيات الأعمال، مما يمكن العملاء في منطقة شمال أفريقيا من بناء واستخدام وإدارة سحبهم المخصصة بكفاءة أعلى وفاعلية أكبر.

تحقق السحابات الهجينة توازناً مثالياُ بين سيادة البيانات وكفاءة التكلفة وتبني التقنيات الجديدة، ومرونة الخدمات

توفر حزمة هواوي السحابية Huawei Cloud Stack للعملاء بيئة سحابية هجينة موحدة، وتقنيات سحابية أصلية، وابتكارًا مرنًا، إلى جانب مجموعة واسعة من الحلول المصمّمة لتناسب مختلف السيناريوهات.

إدارة متكاملة للموارد غير المتجانسة: إطار "عشر توحيدات" لتوحيد السحب والأنظمة تحت مظلة واحد

في خطوة تُعيد تعريف إدارة الموارد التقنية، تُقدّم منصة حزمة هواوي السحابية Huawei Cloud Stack نموذجًا متقدمًا لإدارة البُنى التحتية السحابية، مرتكزة إلى إطار فريد يُعرف بـ "عشر توحيدات". يُزيل هذا الإطار الحواجز التقنية بين الخوادم الفعلية، والافتراضية، والسحب العامة والخاصة، موحدًا الكتالوجات التشغيلية وعمليات التشغيل والصيانة في منظومة واحدة سلسة وفعالة . كما تغطي نطاقًا واسعًا يشمل أكثر من خمس سحب عامة، وعشر سحب خاصة، فضلًا عن مجموعة من المنصات الافتراضية المتنوعة، مما يمنح المؤسسات مرونة غير مسبوقة في التوسع والتطوير .

نموذجًا متقدمًا لإدارة البُنى التحتية السحابية، مرتكزة إلى إطار فريد يُعرف بـ "عشر توحيدات". يُزيل هذا الإطار الحواجز التقنية بين الخوادم الفعلية، والافتراضية، والسحب العامة والخاصة، موحدًا الكتالوجات التشغيلية وعمليات التشغيل والصيانة في منظومة واحدة سلسة وفعالة كما تغطي نطاقًا واسعًا يشمل أكثر من خمس سحب عامة، وعشر سحب خاصة، فضلًا عن مجموعة من المنصات الافتراضية المتنوعة، مما يمنح المؤسسات مرونة غير مسبوقة في التوسع والتطوير كما تستند Huawei Cloud Stack إلى منصة ManageOne ، وهو نظام إدارة سحابي موحد يُشرف على دورة حياة جميع موارد تكنولوجيا المعلومات، ويُجنب الفرق التقنية عناء التنقل بين أنظمة تشغيل وإدارة متعددة.

الاتحاد السحابي يوفر تجربة سحابة هجينة سلسة بين السحابة العامة والخاصة

تم تطوير حزمة هواوي السحابية Huawei Cloud Stack باستخدام نفس البنية التقنية لسحابة هواوي العامة، وتعتمد إطارًا مبتكرًا للاتحاد السحابي مما يتيح للمستخدمين مشاركة الحسابات والخدمات بسهولة، والوصول إلى أكثر من 200 خدمة سحابية، و3500 منتج من منتجات النظام الإيكولوجي المتاحة عبر سحابة هواوي.

كما تمنح هذه البنية التفاعلية المؤسسات قدرة مرنة على تنظيم الموارد، وإدارتها، ونشرها عبر مختلف البيئات السحابية، بما يضمن توزيعًا سلسًا للأعمال العامة على السحابة العامة، مع حماية البيانات الحساسة والعمليات الحرجة عبر السحابة الخاصة—لتحقيق أعلى مستويات الأمان والسيادة الرقمية دون التخلي عن كفاءة التكلفة والتوسع التقني.

عميل واحد، سحابة واحدة": تمكين العملاء لبناء قدرات رقمية مستقبلية

في إطار استراتيجيتها "عميل واحد، سحابة واحدة"، تمكّن حزمة هواوي السحابية العملاء من بناء قدرات رقمية متكاملة، تجمع بين البرمجيات المتطورة والأجهزة عالية الكفاءة، إلى جانب خدمات سحابية مبتكرة مدعومة بفرق تشغيل محترفة وحلول مصممة حسب سياق مختلف القطاعات.

وباعتماد منهجية "تكنولوجيا × خدمة × منظومة"، نجحت هواوي في تطوير أكثر من 50 حلاً متخصصًا لقطاعات حيوية تشمل الاتصالات، والتمويل، والحكومة، والطاقة—وذلك من خلال تقنيات موثوقة، وتكاليف تشغيلية محسّنة، ونماذج ابتكار قابلة للتوسّع.

تمنح هذه المنظومة المتكاملة المؤسسات مزايا تنافسية مستدامة وتساعدها على تحقيق إنتاجية رقمية أعلى، وفتح آفاق جديدة في استخدام الحوسبة السحابية كأداة استراتيجية للتحول والنمو.

تسريع تحوّل شركات الاتصالات في شمال إفريقيا إلى شركات تكنولوجية

يشهد قطاع الاتصالات العالمي، تحول مشغلي الاتصالات (Telecos) إلى شركات تكنولوجيا (Techcos). ويحدث نفس التحول في شمال إفريقيا، حيث تتعاون Huawei Cloud Stack مع أبرز شركات الاتصالات لدعم رحلتها الرقمية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وابتكار نماذج الأعمال، وتحقيق النمو المستدام.

وفي هذا السياق، صرح جوني ليف، المدير الفني للأعمال الدولية في هواوي السحابة الهجينة: "توفر Huawei Cloud Stack قاعدة سحابية قوية، وخدمات سحابية شاملة، ومجموعة واسعة من الحلول المخصصة. بالنسبة لشركات الاتصالات، أطلقنا ستة حلول متخصصة، تشمل الحلول المالية (Fintech)، والتسويق عبر البيانات الكبيرة، وAICC، والهاتف السحابي، والتخزين السحابي، والكمبيوتر السحابي. نحن ملتزمون بمساعدة شركائنا على تحسين كفاءة الأعمال، والمنصات، والخدمات، وتمكينهم من خلق فرصًا جديدة للنمو."

بناء سحابات وطنية قوية لدعم استراتيجيات ورؤى التحول الرقمي

تتبنّى الدول حول العالم نماذج رقمية متطوّرة ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي، في سبيل تعزيز الخدمات العامة، وتسريع النمو الاقتصادي، وترسيخ البنية الرقمية الوطنية. وفي هذا الإطار، تُقدِّم حزمة هواوي السحابية Huawei Cloud Stack حلولاً سحابية متقدمة تشمل بنية تحتية موثوقة ومُؤمّنة، وقدرات موحّدة لتحليل البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات سحابية أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تُمكّن هذه المنظومة المتكاملة الحكومات من بناء سحابات وطنية مرنة وآمنة، مصممة للتطوّر المستمر، بما ينسجم مع الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، ويُسهم في تقديم خدمات عامة أكثر كفاءة وابتكارًا للمواطنين والشركات، ويعزّز أسس النمو الاقتصادي المستدام.

وفي إطار التزامها باستراتيجية "عميل واحد، سحابة واحدة"، تمضي حزمة هواوي السحابية Huawei Cloud Stack في توسعة تعاونها مع المزيد من العملاء والشركاء في شمال أفريقيا، بهدف بناء منظومة سحابية هجينة تتسم بالانفتاح، والموثوقية، والذكاء التشغيلي.

وبالاعتماد على الابتكار التكنولوجي والتطبيقات الواقعية، تمكّن المنصة العملاء من تحقيق إمكاناتهم الرقمية الكاملة، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز ريادة المنطقة في المشهد الرقمي العالمي.

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