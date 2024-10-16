أعلنت "أجمل مكان للتطوير العقاري"، إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري للمدن والمجتمعات الحضرية متنوعة الاستخدامات، عن إنجاز 85% من مشروعي "بلو بيرلز" و"بلو ويفز" ضمن مشروعها الرائد "مدينة أجمل مكان" على واجهة الشارقة المائية.

وأوضحت الشركة أنه تم بيع جميع وحدات مشروع "بلو ويفز"، وغالبية وحدات مشروع "بلو بيرلز"، مشيرةً إلى أنها بصدد استكمال الأطوار النهائية للمشروعين. وتتيح هذه الخطوة للشركة تسليم المشروعين في الربع الأول من العام المقبل وقبل الموعد المحدد، حيث كان من المخطط تسليمهما خلال الربع الأخير من العام 2025.

وفي هذا السياق، قال سعادة سلطان الشّكره، الرئيس التنفيذي لشركة "أجمل مكان للتطوير العقاري": "يعكس مشروعي "بلو بيرلز" و"بلو ويفز" منهجيتنا التي تتمحور حول إرساء معايير جديدة للجودة والكفاءة وتحقيق أعلى مستويات الراحة والرفاهية للقاطنين. ويجمع هذان المشروعان بين أسلوب الحياة الفاخر ووسائل الراحة الحديثة، ويتفردان بتصاميمها المميزة وإطلالاتهما المذهلة على الشاطئ. ويدفعنا نجاح هذين المشروعين إلى المضي قُدُماً في ترسيخ مكانتنا الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة، وتطوير المدن المتكاملة والواجهات البحرية، وتشييد معالم تُثري المشهد العمراني في إمارة الشارقة".

وأضاف فريد جمال، المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة "أجمل مكان للتطوير العقاري": "يسرنا الإعلان عن إنجاز 85% من مشروعي "بلو بيرلز" و"بلو ويفز"، وبيع جميع الوحدات السكنية في "بلو ويفز" ومعظم وحدات "بلو بيرلز". ويجمع هذان المشروعان بين التصميم العصري والموقع المميز والمرافق المتكاملة، ليكونا بذلك خياراً مثالياً للباحثين عن حياة مريحة على الواجهة البحرية. ويجسّد الإقبال الكبير ثقة العملاء بهذين المشروعين الرائدين، وتعكس سرعة الإنجاز كفاءة الشركة في تطوير المدن المتكاملة، وتأتي تتويجاً لإرثها المتميز في بناء الصروح العمرانية والوجهات السكنية".

ويعدّ المشروعان من المشاريع البارزة لشركة "أجمل مكان للتطوير العقاري"، حيث يركزان على تقديم تجربة سكنية فريدة في إمارة الشارقة. ويتميز المشروعان بموقعهما الاستراتيجي على الواجهة البحرية، ما يوفر للقاطنين إطلالات خلابة على الشاطئ. ويضم المشروعان العديد من المحال والمكاتب التجارية والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن مناطق الجلوس والاسترخاء الموزعة باحترافية لتمنح قاطني المشروعين تجربة سكنية متفردة وسط الإطلالات الشاطئية الساحرة. كما يمثل "بلو ويفز" و"بلو بيرلز" خطوة هامة في تطوير المشهد العقاري في الشارقة.

وتتميز "مدينة أجمل مكان – واجهة الشارقة المائية" بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح وصولاً سهلاً إلى المعالم السياحية والمرافق الحيوية الرئيسية في الإمارة، وذلك من خلال اتصالها المباشر مع ثلاثة شوارع رئيسية وهي شارع الاتحاد، وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، لتغدو بذلك نقطةً حيوية متصلة بكافة إمارات الدولة. وتعتبر "مدينة أجمل مكان – واجهة الشارقة المائية" مجتمعاً نابضاً بالحياة، يجمع بين الطبيعة والتكنولوجيا الحديثة، حيث توفر بيئة مثالية للسكن والاستجمام، ما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات المتكاملة في دولة الإمارات.

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