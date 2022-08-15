كما حققت المجموعة إيرادات تشغيلية في النصف الأول لعام 2022، بلغت 268.8 مليون ريال سعودي وبنسبة نمو 3.3% عن النصف الأول للعام السابق

دبي: واصلت شركة لازوردي للمجوهرات ("لازوردي"، "الشركة" أو "المجموعة")، العلامة الأبرز في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع المجوهرات والمشغولات الذهبية في منطقة الشرق الأوسط، أدائها القوي خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، حيث تمكنت المجموعة من تحقيق إيرادات تشغيلية بلغت 268.8 مليون ريال سعودي، انعكست على إجمالي الربح الذي وصل إلى 172.9 مليون ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت 8% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع صافي الربح للنصف الأول من العام الحالي إلى 22.2 مليون ريال سعودي، بنمو 22% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي حقّقت "لازوردي" إيرادات تشغيلية بلغت 117.1 مليون ريال سعودي، وذلك في جميع قنواتها البيعية ومناطق انتشارها الجغرافي. وقد انعكس ذلك على تحقيق صافي ربح بلغت قيمته 8.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2022م، مقابل صافي ربح 8.0 مليون ريال في الربع نفسه من العام السابق، بزيادة قدرها 6.3%.

وتؤكد تلك الأرقام الإيجابية مدى التنفيذ الناجح للمبادرات التحولية التجارية والاستراتيجية التي انتهجتها المجموعة منذ عام 2020م، من طرح منتجات عصرية جديدة بأسعار مناسبة تناسب التطور فى أذواق المستهلكين وبهوامش ربح أعلى، تطوير منصات أعمال التجارة الالكترونية، وخفض رأس المال العامل للذهب، والذي ترتب عليه انخفاض ملحوظ في التكاليف التمويلية، والتي بدأت نتائجها تظهر مع بداية الربع الأول من العام 2021م، وأدت إلى مواصلة النمو وتحقيق النتائج الإيجابية.

ومع انتعاش الأسواق خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت إيرادات قطاع الجملة بالمملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إيرادات قنوات البيع بالجملة التشغيلية بنسبة 12.6% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق وذلك بسبب المبيعات القوية لمجوهرات لازوردي الذهبية في أسواق الذهب التقليدية.

وفي جمهورية مصر العربية استمر الأداء القوي للمجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م، حيث حققت إيرادات قنوات البيع بالتجزئة زيادةً بنسبة 5.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك إلى نمو الإيرادات في المتاجر الحالية، وافتتاح فروع جديدة في الأشهر الإثني عشر السابقة، ونمو المنصات الإلكترونية.

بدورها حققت أعمال التجارة الالكترونية حضورًا مميزًا هذا العام بتحقيقها إيرادات بلغت قيمتها 14,6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 11.3 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2021م، وهي حصة واعدة تمثل ما نسبته 5.4% من إيرادات المجموعة، و13.2% من إيرادات قنوات البيع بالتجزئة.

تعليقًا على النتائج المحققة، أشار السيّد سليم شدياق، الرئيس التنفيذي لـشركة لازوردي للمجوهرات، إلى أنّ الشركة واصلت خطة تحولها الناجحة بوتيرة قوية انعكست على نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمكنت من الاستحواذ على حصة سوقية كُبرى بفضل خطط الشركة وسرعة تحولها لبيع المجوهرات العصرية المواكبة للموضة ذات الأسعار المقبولة بهوامش ربح أعلى ورأس مال عامل أقل، علاوةً على توجه الشركة لأعمال التجارة الالكترونية من خلال إطلاق منصة متطورة للتجارة الالكترونية ساهمت في توليد نسبة جيدة من حصة الأعمال ورفعت من قدرتنا على النمو، حيث تعمل الشركة اليوم على تنمية هذا القطاع من خلال تعزيز واجهات المستخدم وجعل تجربته الشرائية سهلة وممتعة، وتقديم تقنية جديدة، وتطوير أنظمة إدارة علاقات العملاء واستراتيجيات فعالة للقنوات البيع المتعددة.

وتوقع السيد شدياق، مستقبلاً واعدًا للشركة مع سعيها الحثيث لتنمية إيراداتها، عبر اعتمادها على الابتكار والتجديد وخلق فرص نمو جديدة، مع وجود مجموعة قوية من العلامات التجارية بما فيها لازوردي، وتوس، ومس ال، ولازوردي إنستايل، وكيناز، حيث تعمل الشركة على التوسع فى مجال البيع بالتجزئة من خلال نقاط بيع جديدة وتشكيلة منتجات أفضل.

#بياناتشركات

- انتهى -