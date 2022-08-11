أعلنت اليوم مجموعة البركة ش.م.ب ("المجموعة")، المتداول أسهمها تحت الرمز “BARKA” في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2022.

وقد أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 45 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من العام 2022 مقارنة مع 20 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة) مسجلة بذلك ارتفاع بنسبة 126%.

وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 2.42 سنت أمريكي للربع الثاني من العام 2022، مقارنة مع 0.35 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).

وقد أدى النمو في التمويل والدخل الاستثماري إلى تحسن مستمر في أداء المجموعة ووحداتها المصرفية مما أثر تأثيرا إيجابيا على نتائج المجموعة في الربع الثاني من عام 2022، حيث شهد صافي الدخل للربع الثاني من العام ارتفاعا بنسبة 128% حيث بلغ 74 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 بالمقارنة مع 33 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021 (معدلة). وبلغ صافي الدخل التشغيلي 227 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة مع 108 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021 (معدلة) مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 110%، وكانت هذه الزيادة في صافي الدخل التشغيلي واسعة النطاق إجمالاً وتعود إلى ارتفاع الدخل من الاستثمار والتمويل.

هذا وقد ارتفع مجموع الحقوق بنسبة 1% ليبلغ 2.03 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2022، مقارنةً مع 2 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021 (معدلة)، ويعود ذلك إلى ازدياد الحصص الغير مسيطرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال الربع المنتهي في 30 يونيو 2022، قامت المجموعة بإعادة تقييم متطلبات معيار المحاسبة المالية رقم 23 – توحيد القوائم المالية فيما يخصّ علاقتها مع بنك البركة سوريا ("ABS")، والذي تمتلك فيه المجموعة بشكل مباشر وغير مباشر 29٪ من رأس المال العادي. وبناءً على عملية إعادة التقييم، خلُصت المجموعة إلى أنّه ليس لديها سيطرة على بنك البركة سوريا، وبالتالي فقد قامت الإدارة بإعادة بيان أرقام المقارنة لتصحيح خطأ التوحيد في البيانات المالية المرحلية الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 كإعادة بيان للسنة السابقة.

نتائج النصف الأول من عام 2022

أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال النصف الأول من عام 2022، فقد بلغ صافي الدخل لمساهمي الشركة الأم 85 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 46 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2021 (معدلة) مسجلا بذلك ارتفاعاً بنسبة 86%.

وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 5.68 سنت أمريكي للنصف الأول من العام 2022، مقارنة مع 2.46 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).

كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.31 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 1.36 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021 (معدلة)، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 4% بسبب تأثير العملات الأجنبية في بعض الأسواق التي تعمل المجموعة فيها.

هذا وقد أدّى تذبذب العملات الأجنبية إلى انخفاض مجموع الأصول للمجموعة بنسبة 6% ليبلغ 26 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، بالمقارنة مع 28 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2021 (معدلة).

أما بالنسبة لمجموع الدخل التشغيلي فقد ارتفع بنسبة 44% ليبلغ 669 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 465 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2021 (معدلة).

كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة بنسبة 92% حيث بلغ 137 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 72 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي (معدلة).

التصاريح

وتعليقًا على أداء المجموعة ونتائجها خلال الربع الثاني من عام 2022، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "لا تزال بيئة العمل تشكل تحدياً بسبب الحالة الاقتصادية والوضع الجيوسياسي الحالي في بعض أنحاء العالم، ولا سيما في عدد من الأسواق التي نعمل فيها. ومع ذلك، فإنّ نتائجنا جيدة جدًا حتى الآن، ونخطط لمواصلة التركيز على تحقيق نتائج أفضل للمجموعة وجميع الشركات التابعة لها. كما نتطلع إلى تحقيق فعالية أكبر بموجب ترخيصنا الجديد".

هذا وقال السيد حسام بن حاج عمر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة البركة: "لقد ساهم نهجنا الاستراتيجي الجديد فيما يتعلق باستثماراتنا واتخاذ القرارات الحاسمة في تحقيق نتائج قوية لهذا الربع وللنصف الأول من هذا العام. ونحن الآن بصدد الانتهاء من تنفيذ الخطوات التنظيمية الداخلية الأخيرة المتعلقة بتحويل ترخيصنا إلى ترخيص شركة استثمار من الفئة "1"، ونتطلع

في الفترة القادمة إلى تركيز هيكل مجموعة أكثر كفاءة وحيوية يعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة".

يتوفر هذا البيان الصحفي، بالإضافة إلى البيانات المالية الكاملة للمجموعة، على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع المجموعة على الإنترنت: www.albaraka.com

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حول مجموعة البركة

تم ترخيص مجموعة البركة ش.م.ب كشركة أعمال استثمارية - الفئة "1" (المبادئ الإسلامية) من قبل مصرف البحرين المركزي، وهي مدرجة في بورصة البحرين ومقرّها الرئيسي في مملكة البحرين، وهي مجموعة مالية إسلامية دولية رائدة تقدم خدمات مالية من خلال وحداتها المصرفية في 16 دولة، والتي بدورها تقدم منتجاتها وخدماتها المصرفية للأفراد والشركات بالإضافة إلى خدمات الاستثمار والخزينة، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء من خلال ما يزيد عن 650 فرع. هذا ويبلغ رأس المال المصرّح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي.

تفاصيل الاتصال:

نادرة أبو علي

نائب رئيس – الاتصال المؤسسي والعلامة التجارية

تليفون 17541122 تحويل 242

البريد الالكتروني: nabuali@albaraka.com