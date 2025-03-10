جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة النهدي الطبية، الشركة الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2024م والسنة المالية 2024م.

أبرز نتائج الربع الرابع للعام 2024م

واصلت الشركة نمواً في مبيعاتها للربع الخامس على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 6.7% على أساس سنوي، مدفوعةً بزيادة قدرها 4.8% في قطاع البيع بالتجزئة.

واصلت المبادرات الاستراتيجية تحقيق أداء قوي، حيث ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الرعاية الصحية بنسبة 84.5%، و سجل قطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 85.1%.

سجل صافي الأرباح انخفاضاً قدره 12.7 مليون ريال سعودي، على الرغم من ارتفاع الربح الإجمالي الذي قابله زيادة في حجم الاستثمارات لدعم المشاريع الاستراتيجية المستقبلية.

أبرز نتائج السنة المالية للعام 2024م

بلغت الإيرادات 9.45 مليار ريال سعودي بارتفاع نسبته 8.4%، متجاوزةً التوقعات الأولية للشركة، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاع البيع بالتجزئة.

واصلت مبادرات النهدي الاستراتيجية تحقيق نمو استثنائي، حيث تضاعفت إيراداتها للعام الثالث على التوالي، بارتفاع نسبته 98.3% في قطاع خدمات الرعاية الصحية،وما نسبته 132.6% في قطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سجلت النهدي هامش ربح إجمالي رائداً في السوق بنسبة 37.4%، بينما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 0.3%، على الرغم من ضبط استراتيجية التسعير لضمان تقديم قيمة تنافسية لضيوفها بما يتماشى مع العروض العالمية، مما ساهم في تحقيق نمو قوي في المبيعات.

ساهمت الإدارة الفعالة للنفقات التشغيلية في خفض المصاريف كنسبة من الإيرادات إلى 28.5%، رغم ارتفاع النفقات التشغيلية بمقدار 104 مليون ريال سعودي بسبب الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة. ونتيجة لذلك، بلغ الربح التشغيلي 873 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي الربح 821 مليون ريال سعودي، مدعوماً بالعائد المحقق من ودائع المرابحات الإسلامية الآجلة، إلى جانب عكس مخصص للزكاة لمرة واحدة.

سجل إجمالي الأرباح ارتفاعاً طفيفاً قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,595 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 1,581 مليون ريال سعودي للعام 2023م، وحافظت النهدي على ريادتها الربحية في ظل تحقيقها أفضل هامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في القطاع لعام آخر بنسبة 16.9%.

أبرز الإنجازات الاستراتيجية (كما في 31 ديسمبر 2024م)

واصلت النهدي وضع ضيوفها في محور اهتمامها وتعزيز مكانتها لديهم، حيث سجلت أعلى معدل لقيمة العلامة التجارية في السوق 6.9، مع تحقيق مؤشر رضا الضيوف ( NPS ) 90، مما انعكس على نمو حصتها السوقية.

) 90، مما انعكس على نمو حصتها السوقية. حرصت الشركة على تعزيز تواجدها بالقرب من ضيوفها لتسهيل حصولهم على احتياجاتهم الصحية في غضون خمس دقائق من منازلهم، من خلال شبكة تضم 1,156 صيدلية منتشرة في أكثر من 135 مدينة وقرية في جميع أنحاء المملكة.

عززت الشركة حضورها الإقليمي من خلال توسيع شبكة الصيدليات في الإمارات العربية المتحدة إلى 25 صيدلية.

ارتفعت مساهمة المبيعات من المنصات الإلكترونية إلى 22%، مقارنةً بـ 16.6% في العام السابق، ما يعكس التزام النهدي بالإيفاء باحتياجات ضيوفها أينما كانوا.

استمرت الشركة في توسيع عروضها بما يتماشى مع التوجهات العالمية، حيث أضافت أكثر من 21,000 منتج جديد إلى محفظتها، وتوفير تنوعًا أكبر وحرية اختيار لضيوفها مما ساهم في تعزيز ولائهم.

بلغت مساهمة العلامات الخاصة بالنهدي والمنتجات المتميزة 13%، بما في ذلك إطلاق منتجات دوائية تحمل العلامة التجارية الخاصة بالنهدي وذلك دعماً لبرنامج "صنع في السعودية" .

افتتحت الشركة 4 عيادات جديدة ضمن سلسلة عيادات "النهدي كير"، ليرتفع إجمالي عدد العيادات إلى 10 عيادات في 7 مدن، وهي جدة، مكة، الطائف، المدينة المنورة، ينبع، نجران، وخميس مشيط، وذلك قبل الموعد المستهدف بعامين. وقد قدمت منظومة النهدي الصحية المتكاملة خدماتها لأكثر من 1.4 مليون ضيف خلال عام 2024م، مع تحقيق مؤشر رضا الضيوف ( NPS ) 81، ما أسهم في تحسين تجربة الضيوف وتعزيز جودة حياتهم الصحية.

) 81، ما أسهم في تحسين تجربة الضيوف وتعزيز جودة حياتهم الصحية. بنهاية العام 2024م تم تقديم خدمة ( ez-pill ) لأكثر من 60,000 ضيف يعانون من الأمراض المزمنة، مما ساهم في تحسين التزامهم بأخذ الجرعات الدوائية بنسبة 100 نقطة أساس.

) لأكثر من 60,000 ضيف يعانون من الأمراض المزمنة، مما ساهم في تحسين التزامهم بأخذ الجرعات الدوائية بنسبة 100 نقطة أساس. حصلت النهدي على جائزة "أفضل شركة في المسؤولية الاجتماعية للقطاع الصحي" المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يعكس ريادتها والتزامها بقيادة القطاع الصحي في المملكة.

حققت النهدي مكانة مرموقة في قائمة "أفضل بيئة عمل" ضمن أفضل ثلاث شركات في قطاع الأدوية والرعاية الصحية، وعلى مستوى الشركات الكبرى في المملكة والشرق الأوسط، كما تم تصنيفها ضمن أفضل ثماني شركات على مستوى آسيا لعام 2024م.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية:

"في ظل المشهد المتسارع لقطاع الرعاية الصحية، نواصل في النهدي التزامنا بوضع ضيوفنا في صميم كل ما نقوم به، كما ندرك أن الابتكار هو الأساس في تقديم تجربة رعاية شخصية مريحة وسهلة الوصول لضيوفنا، وهو ما يشكّل جوهر نجاحنا مع جميع شركائنا وأصحاب المصلحة. وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 نحرص على الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والتركيز على مبادرات الرعاية الوقائية وإدارة الأمراض المزمنة، بهدف بناء مستقبل أكثر صحة لضيوفنا ومجتمعنا الذين نضعهم في قلب أعمالنا لتمكينهم ودعمهم من خلال الارتقاء بجودة الحياة الصحية. لقد خَطَت النهدي خلال العام 2024م خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها بأن تصبح الشريك الأكثر ثقة والمفضل لدى جميع ضيوفها في كل ما يتعلق بالرعاية الصحية، وذلك من خلال نهج يرتكز على الأثر الإيجابي العميق عبر مختلف قطاعات أعمالها. وقد تجسد هذا الالتزام في تجاوز التوقعات وتحقيق نمو قوي عبر كافة الركائز الاستراتيجية، مما يعزز أسس نجاح الشركة على المدى الطويل. وقد انعكس اهتمام الشركة بضيوفها في ارتفاع قيمة العلامة التجارية للنهدي إلى 6.9 وفقًا لمؤشر نيلسن لقيمة العلامات التجارية (Nielsen Store Equity Index)، متجاوزةً المتوسطات الإقليمية لقطاع التجزئة. كما تمكنت النهدي من تسهيل ما يقارب من 90 مليون معاملة لضيوفها، ووسّعت حضورها ليشمل أكثر من 140 مدينة، ما مكّنها من الوصول إلى 97% من سكان المملكة، إلى جانب تعزيز حضورها المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولتعزيز تواجدها وضمان وصول الضيوف إلى خدماتها، واصلت النهدي توسيع شبكة فروعها، حيث ارتفع عدد صيدلياتها في المملكة إلى 1،156 صيدلية و 25 صيدلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن توافر المنتجات الصحية والعلاجية عالية الجودة في متناول كافة الضيوف، حيث شهد قطاع البيع بالتجزئة نموًا كبيرًا بنسبة 6.5%، مدفوعًا بازدياد عدد الضيوف ونمو ولائهم. كما استقطب برنامج الولاء "نهديك" أكثر من 800,000 عضو جديد في 2024م، مسهمًا بنسبة تزيد عن 70% من إجمالي إيرادات الشركة، مما يثبت نجاح النهدي في بناء علاقات وطيدة مع ضيوفها.

وانطلاقاً من منح الضيوف تجربة رعاية شخصية رقمية، اهتمت النهدي بممارسات التحول الرقمي، وعززت منصاتها الإلكترونية لتجربة جديدة وفريدة من خلال إطلاق موقعها الإلكتروني وتطبيقها الجديدين الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات عبر القنوات الرقمية بنسبة 40%. وفي قطاع الرعاية الصحية، قدمت عيادات "النهدي كير" خدماتها لأكثر من 1.4 مليون ضيف، محققةً ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الزيارات، مما يعزز التزام الشركة بتقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية.

مع استمرار النهدي في النمو وتعزيز تجربة الضيوف، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتبني الابتكار، إلى جانب التزامها العميق بالمسؤولية الاجتماعية، حيث رسخت مكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. وقد تُوجت هذه الريادة بحصولها على جائزة “أفضل شركة في المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصحي” في المملكة العربية السعودية، تأكيدًا لدورها الفاعل في دعم صحة المجتمع ورفاهيته. وهذا الإنجاز يحفزنا على توسيع نطاق مبادراتنا المجتمعية، لضمان تقديم خدمات صحية متقدمة لأكبر شريحة ممكنة من الضيوف في وطننا الغالي.

إضافةً إلى ذلك، يعكس إدراج النهدي ضمن قائمة "أفضل بيئة عمل" مدى التزامها بتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة لموظفيها، حيث تستثمر الشركة بشكل مستمر في تعزيز كفاءة العمليات وابتكار الحلول التقنية، مما يسهم في تعزيز جودة حياة كل من الموظفين والضيوف على حد سواء. وبفضل تبني هذه التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، نجحت النهدي في إحداث تحول رقمي جوهري في تجربة الضيوف. كما عززت الشركة مكانتها عبر شراكات استراتيجية مع علامات تجارية محلية ودولية، إلى جانب التعاون مع شركات التأمين المختلفة، مما أسهم في ترسيخ ريادتها في السوق. تشهد محفظة العلامات التجارية الخاصة للشركة ازدهارا ، حيث حققت مبيعات استثنائية بلغت 1.2مليار ريال سعودي، مما يدل على قدرة النهدي على تقديم عروض عالية الجودة بقيمة تنافسية ويعزز مكانتها كشريك موثوق في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

ومع دخولنا لعام 2025م، نواصل في النهدي تركيزنا على تحسين تجربة الضيوف، مع رؤية واضحة لتوسيع نطاق أعمالنا وتعزيز منصتنا الصحية المتكاملة. وبوضع أهداف طموحة لعام 2030م، تستعد النهدي لريادة قطاع الرعاية والصحة، حيث تواصل تقديم قيمة مضافة لضيوفها ومساهميها وكافة أصحاب المصلحة. ومن خلال استراتيجيات النمو المدروسة واستثمارنا المتواصل في التقنية والابتكار، فإن النهدي تواكب تطورات السوق الديناميكية وتعمل بفعالية على تشكيل رسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، وضمان تقديم تجربة متميزة وثرية لضيوفها."

وتعليقًا على النتائج المالية، قال محمد الخباني، الرئيس التنفيذي للمالية في "النهدي":

"حققت النهدي نتائج مالية قوية خلال العام 2024م، مع تركيزها على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو، والحفاظ على مركز مالي خالٍ من الديون. فقد سجّلت الشركة إيرادات بقيمة 9,446 مليون ريال سعودي، ما يمثل نموًا بنسبة 8.4% على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدفوعًا بارتفاع كبير بنسبة 6.5% في إيرادات قطاع البيع بالتجزئة، بدعم من النمو في أعمال صيدليات النهدي، وزيادة تدفق الوصفات الطبية، والتوسع في شراكات التأمين، وتوسيع تشكيلة المنتجات. كما لعب النمو الرقمي دورًا رئيسيًا، حيث تمثل الإيرادات عبر القنوات الرقمية نسبة 22%، مدفوعةً بتوسيع نطاق المنتجات ومبادرات القنوات المتعددة.

واصلت النهدي توسعها بافتتاح 10 صيدليات جديدة في الإمارات، مما أسهم في تحقيق زيادة بنسبة 132.6% في الإيرادات. كما حقق قطاع الرعاية الصحية، الذي يعمل في 7 مدن بشبكة تضم 10 عيادات تشغيلية، أداءً متميزًا حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 98.3%. بالإضافة إلى ذلك، نجحت حتى الآن أربع عيادات من عيادات "النهدي كير" والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية في جني الأرباح بنسبة تجاوزت 15% بنهاية عام 2024م، مما ساهم في تعزيز الخطة الاستراتيجية للتوسع في قطاع الرعاية الصحية الأولية. من جهة أخرى، أسهمت استثمارات الشركة في توسع قطاع التجزئة، والمنصات الرقمية، والنمو الإقليمي في تعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وسجلت النهدي هامش ربح إجمالي رائدًا في السوق بنسبة 37.4%، مع تحقيق زيادة طفيفة بنسبة 0.3 % في إجمالي الأرباح، وذلك في ظل إعادة ضبط استراتيجيات التسعير لضمان تقديم قيمة تنافسية لضيوفها، بما يتماشى مع عروض الأسواق العالمية، مما دعم الأداء القوي في المبيعات.

وساهمت مبادرات الكفاءة التشغيلية، بما في ذلك برامج خفض التكاليف مثل برنامج "Refuel" وبرنامج "Road to Efficiency (R2E)"، في تحسين النفقات التشغيلية بنسبة 1.2% كنسبة من الإيرادات. وبلغت النفقات التشغيلية 28.5% من الإيرادات في العام 2024م، مع زيادة إجمالي النفقات التشغيلية بمقدار 104 مليون ريال سعودي لدعم الاستثمارات الاستراتيجية، مما نتج عن تحقيق ربح تشغيلي بقيمة 873 مليون ريال سعودي.

هذا وبلغ صافي الربح 821 مليون ريال سعودي، بهامش ربح نسبته 8.7%، مدعومًا بالعائد المحقق من ودائع المرابحات الإسلامية الآجلة، بالإضافة إلى تحرير مخصصات الزكاة لمرة واحدة بقيمة 32.7 مليون ريال سعودي. كما سجل إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 1,595 مليون ريال سعودي، مسجلًا أفضل هامش في القطاع بنسبة 16.9%.

وتعكس نتائج النهدي لعام 2024م مرونتها ورؤيتها الاستراتيجية والتزامها بخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين من خلال تحقيق النمو عبر التوسع في الأسواق، وقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي.

ومع دخول العام 2025م، نتوقع استمرار النمو رغم التحديات التنافسية، بفضل استراتيجيتنا القوية وإدارتنا المالية المتينة. وسوف نواصل التركيز على تحقيق النمو في الإيرادات والأرباح، مع الاستثمار المستمر في قنوات الأعمال الاستراتيجية . كما سنواصل تعزيز مكانتنا كشركة وطنية رائدة في قطاعي التجزئة والرعاية الصحية، وتحسين قدراتنا لخدمة ضيوفنا بشكل أفضل. وسيظل الاستثمار المستمر في المنصات الرقمية وسوق الإمارات العربية المتحدة كجزء أساسي من استراتيجيتنا لتحقيق نمو مستدام، وتعزيز الابتكار، وخلق قيمة مضافة لمساهمينا."

الأداء المالي

حافظت النهدي على مركز مالي قوي خلال العام 2024م، مدعومًا بميزانية عمومية متينة تعكس قوة الشركة المالية وإمكاناتها للنمو المستقبلي. فقد واصلت الشركة استراتيجيتها القائمة على مستوى صفري من المديونية، مما ساهم في تحقيق تدفقات نقدية قوية. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية خلال العام 383 مليون ريال سعودي، ما يمثل 4.1% من إجمالي المبيعات. كما بلغ النقد وما في حكمه 957 مليون ريال سعودي بنهاية العام. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14.9% ليصل إلى 6,173 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 5,371 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2023م. في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 2,586 مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي المطلوبات 3,587 مليون ريال سعودي.

وجاء أداء النهدي مدعومًا بمؤشرات أداء رئيسية تعتبر من ضمن المؤشرات الأفضل في القطاع، حيث بلغ العائد على الأصول 13.3%، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 31.7%. وفي ضوء هذا الأداء القوي، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.5 ريال سعودي للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2024م، و توزيع أرباح نقدية بقيمة 390 مليون ريال سعودي (ما يعادل 3.0 ريال سعودي للسهم الواحد) للنصف الثاني من العام نفسه والمخطط توزيعها خلال الربع الأول من العام 2025م. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى 715 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 87% من صافي أرباح العام 2024م.

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