حصلت "مجموعة سينتينا"، الرائدة في حلول العلوم والهندسة والتعليم والتكنولوجيا، على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بعد تحقيقها نسبة قياسية بلغت 83٪ في الأداء البيئي، ما يعكس ريادتها في كفاءة الطاقة وإدارة الموارد والعمليات المستدامة.

وشمل التقييم أيضاً الأداء العام لمجموعة سينتينا، مع التركيز على نقاط القوة والمجالات الرئيسية التي تتطلب التطوير، حيث سجلت الشركة نسبة 71٪ في الجاهزية والوعي. وتضمَّنت أبرز إنجازات المجموعة تقليل بصمتها الكربونية عبر اعتماد أفضل الممارسات في كفاءة استهلاك الطاقة، ومتابعة استهلاك الموارد بدقة، وتنفيذ نظام لفصل النفايات الخطرة والإلكترونية، فضلاً عن تحديد أهداف ربع سنوية لخفض استهلاك الطاقة والمياه.

وعلاوةً على ذلك، حدد التقييم فرصاً من شأنها تعزيز الأثر الإيجابي على البيئة، أبرزها تحسين كفاءة وسائل النقل للحد من الانبعاثات، والاستثمار في مبادرات تعويض انبعاثات الكربون، مثل زراعة الأشجار ومشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب توسيع نطاق استراتيجيات تقليل النفايات لتشمل نفايات المكاتب والطعام بالإضافة إلى النفايات الخطرة والإلكترونية.

وقال سانجاي راغوناث، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ"مجموعة سينتينا": "نؤمن في «مجموعة سينتينا» أن النجاح الحقيقي يكمن في التحسين المستمر وإحداث تأثير إيجابي واسع النطاق. ونفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس استراتيجيتنا طويلة الأمد الهادفة إلى التقييم الدقيق لمدى جاهزية تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر مختلف شركاتنا التابعة، وتحديد الفجوات، ووضع خطة نمو مدروسة. وتُعد علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بمثابة خارطة طريق للشركات الساعية إلى مواءمة ممارساتها مع أفضل المعايير العالمية في الاستدامة، ونهدف من خلالها إلى اتخاذ خطوات ملموسة تعود بالنفع على شركائنا ومجتمعاتنا والعالم أجمع."

وتواصل "مجموعة سينتينا" دمج ممارسات الاستدامة عبر مختلف شركاتها التابعة. فعلى سبيل المثال، يسهم ذراعها الأمني "سكرين تشيك" في تقليل النفايات وخفض استهلاك الطاقة من خلال بطاقات تعريف قابلة لإعادة الكتابة، وتقنيات مراكز البيانات عالية الكفاءة، وأنظمة تحكم في الدخول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتيح الذراع الصناعي والتحليلي للمجموعة "إمفور آي بي إس" للشركات الامتثال للمعايير البيئية عبر توفير أنظمة متطورة لتحليل ومعالجة المياه، ومراقبة الانبعاثات، إضافةً إلى حلول القياس المتقدمة.

وتسهم شركة الإلكترونيات البحرية "مارترونيكس" التابعة للمجموعة في حماية النُظُم البيئية البحرية عبر أنظمة معالجة مياه الصابورة، بينما يمكّن ذراعها التعليمي "أتلاب" الطلاب من الاستفادة من أدوات تعليمية عملية في مجالات الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد، والتنقل المستدام، بما يؤهل جيلاً جديداً لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية.

وبناءً على نتائج التقييم، وضعت "مجموعة سينتينا" أهدافاً جديدة تشمل تبني المبادئ الثلاثة للاستدامة البيئية، وهي التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، في جميع عملياتها، وتوسيع نطاق برامج إدارة النفايات لتشمل المزيد من الأقسام. وتشكل هذه المبادرات جزءاً من خارطة الطريق المستدامة التي استحدثتها الشركة في سبيل التحسين المستمر لأدائها عاماً بعد عام وفق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

واستناداً إلى قاعدة راسخة وأهداف واضحة، تواصل "مجموعة سينتينا" تعزيز مكانتها كشركةٍ عالية الأداء، وكنموذجٍ رائد في دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيتها المؤسسية.

-انتهى-

#بياناتحكومية