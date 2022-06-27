وقعت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عقد استثمار مع شركة الفيروز للمشاريع والاستثمار، وذلك لإقامة مشروع إعادة تدوير الإطارات بحجم استثمار يصل إلى ٨٣ مليون ريال عماني للمرحلة الأولى.

وقال المهندس عبدالقادر بن سالم البلوشي، مدير عام مدينة صور الصناعية، أن مشروع إعادة تدوير الإطارات سيقام على مساحة ٢٣٠ ألف متر مربع، ويعد من المشاريع الصديقة للبيئة، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا في تدوير الإطارات وتحويلها إلى عدة منتجات استراتيجية تدخل في مجالات واسعة كالعوازل الحرارية، وكذلك في مكونات الأجهزة الدقيقة، كما أنه من المتوقع أن يخلق المشروع ٢١٢ فرصة عمل منها ٧٥٪؜ للعمانيين؛ وبكل تأكيد سيساهم هذا المشروع في نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذه الصناعة لسلطنة عمان. من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن محمد وشاح، المدير التنفيذي للمشروع، أن هذا مشروع إعادة تدوير الإطارات يدخل في عدد من الصناعات التحويلية التي تستخدم الوقود الحيوي والكربون، حيث سيتم استخلاصها بتقنية حديثة صديقة للبيئة، وليس كما هو معتاد من خلال حرق الإطارات التي لها أضرار كثيرة على صحة الإنسان والبيئة، ومن المزمع أن يتم البدء في مرحلة تأسيس المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن تبدأ المراحل الإنشائية من المشروع في النصف الأول من العام القادم، وتستمر لمدة عامين بحسب الخطة المعدة له.

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