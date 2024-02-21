زيادة بالأرباح وبالأصول وأرتفاع نسب السيولة ومعدل العائد على الأصول وعلى حقوق الملكية

الدوحة: أعلنت استثمار القابضة عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتي اعتمدها مجلس الإدارة في اجتماع اليوم ، حيث بلغ صافي أرباح 352 مليون ريال قطري (متضمنة حقوق الأقلية) بزيادة 8.3 % عن عام 2022 وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب و الإستهلاك EBITDA 646 مليون ريال قطري بارتفاع 25 % عن عام 2022،كما بلغ إجمالي الربح 801 مليون ريال قطري بزيادة 29 % عن عام 2022 .

تمكنت استثمار القابضة من تحقيق زيادة في الأرباح في عام 2023 رغم انخفاض إيراداتها عن عام 2022 وهو العام الذي شهد إيرادات استثنائية جراء بطولة كأس العالم فيفا 2022 – وتم تحقيق هذه الزيادة في الأرباح (2023) نتيجة رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء في قطاعات الشركة.

وفي ضوء هذه النتائج اقترح مجلس الإدارة تدوير الأرباح النقدية عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2023 وذلك للمساهمة في المشاريع التوسعية الاستراتيجية الواعدة التي بدأت الشركة في تنفيذها في قطر والعراق والمالديف والجزائر.

وبهذه المنــاسبــة صرح رئيـس مجلس إدارة استثمــار القــــابـضـة، السيد محمد معتز الخياط: "تعكس النتائج المالية والتشغيلية للسنة المنتهية 2023 أداء الشركة الإيجابي الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في صافي الأرباح من جراء تفعيل الكفاءة التشغيلية للشركة. اما في تطوير الأعمال فقد حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في وتيرة تنفيذ المشاريع التي تم الإعلان عنها في الفترات الأخيرة بهدف التوسع العمودي والأفقي للشركة على المستويين الإقليمي والدولي وتحقيقاً لنموّ القيمة الاستثمارية للمساهمين. حيث نتوقع نموًا مستقراً طويل الأمد من خلال مشاريع الرعاية الصحية في الجزائر والدول الأخرى والمرتكزة على اتفاقيات شراء مضمونة، لا سيما إيرادات أعمال المقاولات المتخصصة والخدمات في المملكة العربية السعودية واخيراً المشاريع السياحية الواعدة في المالديف والعراق.

أبرز مؤشرات الماليىة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023

زيادة في الأصول بقيمة 287 مليون ريال قطري

العائد على الأصول 3.9% بزيادة 5 % عن العام 2022

عن العام 2022 العائد على رأس المال المستخدم العامل 7.6 % بزيادة 6 % عن العام 2022

عن العام 2022 زيادة نسبة السيولة الجارية 1.25 مقارنة ب 1.03 للعام 2022

هذا وقد شهدت الشركة ارتفاع في نسبة مساهمة الصناديق المالية والشركات الأجنبية:

عدد المساهمين 4998

نسبة مساهمة الشركات والصناديق 25.3%

وقد جاء في تقرير "أرقام كابيتال" الذي نشر في شهر سبتمبر 2023 وأوصى بتحديد السعر المستهدف لجني الأرباح بقيمة 2.64 ريال قطري مع ارتفاع بنسبة 21%

كما وفي تقرير QNB للخدمات المالية الذي أوصى بتحديد السعر المستهدف لجني الأرباح بقيمة 2.395 ريال قطري مع ارتفاع بنسبة 18.3%

كما صنفت استثمار القابضة رقم 132 على العالم العربي في مجلة فورتشن العربية(نادي المليار)

صرح الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة، المهندس محمد بن بدر السادة:"ان الإنجازات المتميزة لاستثمار القابضة تعتبر بمثابة شهادة على الكفاءة التشغيلية والاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في زيادة قيمتها وقيمة عوائد المساهمين حيث شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في الربح الاجمالي بزيادة 29 % و EBITDA بزيادة 25٪ والربح الصافي بزيادة 8.3٪.

كما وبدأنا بتنفيذ المشاريع التي كنا قد أعلنا عنها سابقاً بوتيرة سريعة ومن شأنها زيادة الإيرادات والأرباح وتعزيز قيمة الشركة."

وضمن رحلة النمو شهد عام 2023 تطورات مهمة في القطاعات الأربعة التي نعمل بها:

قطاع الرعاية الصحية:

شهد قطاع الرعاية الصحية في استثمار القابضة تطورات مهمة خلال عام 2023 بدءاً من مستشفى ذا فيو بالتعاون مع سيدارز سيناي الأمريكية الذي حصد العديد من النجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، واستقطب عدداً كبيراً من الزائرين خلال العام ، بالإضافة إلى برنامج الأطباء العالميين الزائرين المختصين ذوي الخبرات العالمية من كبرى الدول مثل إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا، ومن خلال تفرده بإجراء عدد من العمليات الطبية الاستثنائية والتي تمت بنجاح ولأول مرة في المنطقة مما سوف يعكس نمواً ايجابياً في النتائج التشغيلية في العام ٢٠٢٤.

كما وقد انتهينا من التجهيزات النهائية لافتتاح المركز الطبي الكوري من ناحية الطاقم الطبي والتجهيزات الطبية الإدارية والتشغيلية الأخرى وسوف يتم افتتاحه شهر أبريل من هذا العام في درب لوسيل (البوليفار) وذلك بالشراكة مع أهم المراكز الصحية الكورية ومنها JK Medical Group و Asan Medical Center . ومن المتوقع أن يكون المركز الطبي الكوري الوجهة الأولى للزوار الذين سيتم استقطابهم من مختلف البلدان من المنطقة، وذلك من خلال الخدمات الطبية الاستثنائية الذي يقدمها. هنا نريد ان ننوه ان افتتاح مركز بهذا الحجم وبهذه التخصصات والخدمات العلاجية سوف يساهم وبشكل كبير في الحدّ من السفر إلى خارج البلاد للعلاج وسيكون مصدر جذب للسياحة العلاجية للمرضى خاصة أولئك القادمين من دول الخليج.

اما في التوسع الإقليمي لقطاع الرعاية الصحية:

فقد شهد عام 2023 توقيع اتفاقيات تشييد وتشغيل عدد من المستشفيات منها المستشفى الجزائري القطري الألماني بالشراكة مع صندوق الاستثمار الوطني الجزائري والذي يعتبر ركيزة أساسية تساهم في دعم تنمية القطاع الصحي الجزائري وما يميز هذا المشروع هو طبيعته كمشروع مضمون الإيرادات .كما أننا بصدد التخطيط لمشاريع رعاية صحية أخرى على نفس النموذج المضمون في ليبيا وكازاخستان وجمهورية مصر العربية والعراق.

قطاع الخدمات مزدهر وفي توسع إقليمي

أما في قطاع الخدمات وخاصة في مجال إدارة المرافق والإطعام والذي يعمل فيه أكثر من عشرة آلاف موظف كما يعتبر قطاعاً أساسياً يساهم في إيرادات وأرباح الشركة حيث أثبت تطوره ونموه في قطر خاصة من خلال العقود المرتبطة بالفعاليات الرياضية الكبيرة مثل بطولة كأس آسيا، كما تم تصنيف شركات الإطعام وخدمات المرافق من أولى الشركات على مستوى العالم العربي وبناءً على هذا النجاح نحن في صدد إبرام عقود جديدة داخل أسواق المملكة العربية السعودية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

اما في قطاع المقاولات المتخصصة

وفي قطاع المقاولات المتخصصة فإن تركيزنا الحالي ينصبّ على السوق السّعودي، فقد قمنا خلال العام 2023 بمباشرة أعمالنا ووقعنا تنفيذ حزمة مشاريع تفوق قيمتها 2.5 مليار ريال قطري. وقد بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتشجير والمطابخ الصناعية وصناعات الحديد والأخشاب والأحجار والخدمات البحرية وخدمات المرافق المائية وغيرها لمنتجعات وفنادق ومشاريع سياحية كبيرة لشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

مشاريع سياحية ترسم آفاقاً واعدة

وفي قطاع التطوير العقاري والسياحي لقد شهدت مشاريعنا ومنتجعاتنا السياحية الفاخرة ومنها(Maysan LXR Hilton) ومنتجع كتارا هيلز (Katara Hills LXR Hilton) موسم مزدهر وناشط وذلك من خلال الحركة السياحية الاستثنائية التي شهدتها الدولة والنشاطات المصاحبة لها، عليه قد نجحت " ونتر ووندرلاند" في جذب أكثر من 300000 زائراً (خلال موسم الشتاء) وجزيرة المها تمكنت من جذب أكثر من 10000 زائراً يومياً، حيث تعد هذه الأرقام استثنائية وتبشر بالمزيد من النجاح خلال السنوات الخمسة القادمة.

أما بالنسبة لمنتجع روزوود في المالديف الذي سوف يكون من أفخم المنتجعات السياحية عالمياً حيث يشمل فلل وجزر فخمة فشهد العام 2023 تسارع الأعمال التنفيذية والمتوقع افتتاحه عام 2025،. كما من المتوقع أن يحقق هذا المنتجع فور الانتهاء من تنفيذه عوائد ربحية مستدامة للمستثمرين والمساهمين على المدى الطويل وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي والفخامة التي يتسم بها حيث سوف يوفر تجربة وخدمات فريدة من نوعها للزائرين، خاصة وان المالديف تعتبر وجهة سياحية بامتياز يزداد عدد السياح القادمين إليها كل عام.

و نسلط الضوء على توسعاتنا في هذا المجال حيث قامت استثمار القابضة ببدء الأعمال الإنشائية لمجمع ريكسوس بغداد وهو مشروع سياحي ضخم يعد الأول من نوعه في العراق ويحتوي على غرف فندقية من فئة الخمس نجوم وشقق وفلل فاخرة للبيع، كما وضعت استثمار القابضة استراتيجية تسويقية عالمية شاملة للترويج لهذا المجمع . والجدير بالذكر أن العراق يعد بيئة خصبة بالفرص الاستثمارية خاصة ان عدد سكانه يبلغ حوالي 43 مليون نسمة ومع وجود الإدارة الحالية التي وفرت بيئة مشجعة للاستثمار، كما ان وبنيته التحتية تحتاج إلى تطوير لذلك ومن خلال خبرات الشركة الحالية ليمكنها من الاستفادة من هذه المشاريع التي تتسم بهامش ربح مرتفع، مما يضمن نموًا مستدامًا للشركة ويساهم في تنويع مصادر الإيرادات ويعكس بشكل إيجابي على القيمة الاستثمارية للمساهمين.

#بياناتشركات

-انتهى-