أعلن بنك لِشا ذ.م.م (عامة) ("بنك لِشا" أو "البنك") عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025، حيث حقق صافي ربح قدره 82.4 مليون ريال قطري عائد إلى مساهمي البنك، ما يعكس نموًا بنسبة 52.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وواصل البنك تعزيز أدائه القوي عبر محفظته الاستثمارية المتنوعة، إذ ارتفعت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة إلى10.8 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 61.3% على أساس سنوي، فيما زاد إجمالي قيمة الاستثمارات بنسبة 14.7% ليصل إلى 3.7 مليار ريال قطري. كما ارتفع إجمالي الدخل ليبلغ 198.4 مليون ريال قطري، محققًا نموًا بنسبة 12.5% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024. وبالتزامن مع نمو الأرباح، ارتفعت حقوق الملكية الإجمالية لتصل إلى 1.4 مليار ريال قطري، مسجلةً زيادة نسبتها 9.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما عكست مؤشرات الأداء الرئيسية متانة المركز المالي للبنك، إذ بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 12.1%، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 2.4%. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1.24 ريال قطري، ووصلت ربحية السهم السنوية إلى 0.147 ريال قطري. كما استقرت نسبة كفاية رأس المال كما في 30 يونيو 2025 عند مستوى صحي بلغ 16.04%، ما يؤكد قوة قاعدة البنك الرأسمالية وكفاءة إدارته المالية.

وفي هذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا قائلًا:

"لقد نجح بنك لِشا خلال النصف الأول من عام 2025 في الحفاظ على زخم نموّه وتحقيق عوائد مجزية، ما يعكس صلابة نموذج أعماله المتنوع وقدرته على تقديم حلول استثمارية مدروسة وفعّالة. وعلى الرغم من التحديات المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية، تواصل استراتيجيتنا الواضحة توجيه أعمالنا نحو فرص واعدة على المستويين المحلي والدولي، بما يعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل لمساهمينا."

ومن جهته، صرّح السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا قائلًا: "نفخر بما حققناه من أداء إيجابي خلال النصف الأول من العام، والذي جاء نتيجة لنهجنا المدروس ومرونتنا العالية في مواكبة متغيرات السوق. لقد واصلنا تركيزنا على تلبية متطلبات عملائنا وإدارة الأصول عالية الجودة بكفاءة، ما مكّننا من تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة. ومع انطلاقة النصف الثاني من العام، نعتزم توسيع حضورنا والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة على المستويين المحلي والدولي، بما يتماشى مع تطلعات عملائنا ويعزز مكانة بنك لِشا كشريك موثوق في تقديم حلول استثمارية ترتكز على تحقيق القيمة."

يمكن الاطلاع على البيان الصحفي وكامل البيانات المالية عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.leshabank.com. بنك لشا ذ.م.م. (عامة)، هو بنك استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومرخص له من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز: (QSE: QFBQ).

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