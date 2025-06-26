الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي:في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المحلي، قدمت تعاونية الاتحاد دعماً مباشراً لأعضاء برنامج المورد الإماراتي التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال عقود مشتريات تجاوزت قيمتها 82 مليون درهم خلال عام 2024.

وتأتي هذه المساهمة في إطار دور تعاونية الاتحاد كشريك استراتيجي في دعم وتمكين رواد الأعمال المواطنين، وفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق المحلية وتعزيز تنافسيتها.

وأكد محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن دعم التعاونية للموردين الإماراتيين يُعد جزءاً من التزامها الدائم بالمسؤولية المجتمعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن سياسة التوريد التي تنتهجها التعاونية ترتكز على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والموردين المحليين، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وأضاف بأن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمساهمات التي نفذتها تعاونية الاتحاد على مدى السنوات الماضية، لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات التنمية، ودفع عجلة النمو للمشاريع الوطنية الواعدة.

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