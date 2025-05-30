دبي - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "كود 81" CODE81، الشركة الرائدة إقليمياً في مجال الابتكار التكنولوجي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك دبي التجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات البنك في مجالي البيانات والتحليلات المتقدمة، وتمكينه من اتخاذ قرارات أذكى، وتسريع عملية التحول الرقمي.

وتأتي هذه الشراكة في سياق التحديات الجوهرية التي تواجه المؤسسات المالية الكبرى، وعلى رأسها إدارة الكم الهائل والمعقّد من البيانات، وطرق استخدامها والاستفادة منها بفعالية. وستعمل "كود 81" بموجب مذكرة التفاهم على دعم بنك دبي التجاري في كسر الحواجز التنظيمية وتحقيق التكامل في بنية البيانات، وتحسين أطر حوكمة البيانات، وتطوير بنية تحتية قابلة للتوسع وقائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع أهداف البنك واستراتيجيته التشغيلية. وستُسهم هذه الجهود في تحقيق عمليات أكثر مرونة مُستندة إلى الرؤى والتحليلات التي تؤدي إلى نتائج أعمال ملموسة.

وفي تعليقه على هذه المذكرة، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "نؤمن في بنك دبي التجاري بأن التكنولوجيا ينبغي أن تكون في خدمة العميل أولاً وأخيراً. وتُعد هذه الشراكة امتدادًا لالتزامنا المستمر بتقديم ابتكارات مصرفية تُحقق فوائد حقيقية ملموسة لعملائنا. وعلى مدى أكثر من 50 عاماً، حرصنا على مواكبة مسيرة نمو دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نواصل اليوم الاستثمار في شراكات نوعية تمكّننا من قيادة التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد مستقبلي تنافسي على مستوى العالم".

من جانبه، قال نادر باسلر، المدير العام لشركة "كود 81": "تُجسّد شراكتنا مع بنك دبي التجاري التزامنا بتمكين مؤسسات المستقبل من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة من خلال تحليلات بيانات متقدمة. ومن خلال الجمع بين خبراتنا التقنية العميقة ورؤية بنك دبي التجاري المستقبلية، يُمكننا الإسهام معاً في التأسيس لقطاع مصرفي مرن وقائم على البيانات، ويعود بالنفع الحقيقي على العملاء، ويدعم طموحات الإمارات نحو اقتصاد رقمي متطور".

وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رؤية الطرفين في تسخير التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التنافسية والكفاءة في القطاع المالي. وفضلاً عن ذلك، فإنها تُمثّل خطوة مهمّة نحو ترسيخ مكانة بنك دبي التجاري كمؤسسة مصرفية مُبتكرة، ويضع العملاء في صميم عملياته، ويقود موجة التحول الرقمي في المنطقة.

نبذة عن "كود 81"

تأسست "كود 81" CODE81 في العام 2024 كإحدى الشركات التابعة لمجموعة غباش، متخصصة في تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، تطوير التطبيقات منخفضة البرمجة، الأتمتة، والخدمات السحابية، بهدف تمكين الأفراد والشركات من تحقيق النجاح المستدام.

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