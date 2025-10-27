دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز 81% من مشروع "ريفييرا بيتش فرونت I"، المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في ميدان بمدينة محمد بن راشد.

وقد اكتملت أعمال تشييد المبنى في "بيتش فرونت I" بالكامل، حيث بلغت نسبة أعمال التكسية الداخلية 98%. ووصلت أعمال البلاط إلى 80%، بينما بلغت أعمال تركيب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتركيبات الميكانيكا الكهربائية 90% و81% على التوالي. أما أعمال الواجهات، فقد بلغت 59%، وأعمال المصاعد 58%، وبلغت نسبة التشطيبات الإجمالية إلى 68%. أما الأعمال الخارجية وأعمال حوض السباحة، فقد اُنجزت بنسبة 31% و21%. ويستمر العمل على المشروع، ويتواجد حالياً 3,700 عامل في الموقع، ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الرابع من عام 2025.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يواصل مشروع ريفييرا "بيتش فرونت" تقدّمه مجسّداً التزامنا الراسخ بتطوير مجتمعات عصرية تجمع بتناغم بين فخامة التصميم ورُقيّ التفاصيل العملية التي تعزز أنماط الحياة العصرية. ومع اقتراب اكتماله، نؤكد حرصنا على تجاوز توقعات مستثمرينا وسكّاننا، وترك بصمة معمارية بارزة في مشهد دبي العمراني بما يعكس معايير الجودة والتميّز."

ويقع مشروع "ريفييرا بيتش فرونت" في قلب مدينة محمد بن راشد، ويتضمن ثلاثة أبراج سكنية بارتفاع 20 طابقاً، تضم 555 وحدة سكنية متنوعة تتراوح بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين، إضافةً إلى مساحات البيع بالتجزئة. وتتميز كل مبنى بموقعه المميز على ضفاف بحيرة عزيزي المائية الصالحة للسباحة، التي تمتد على طول 2.7 كيلومتر. ويوفر المشروع إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، بالإضافة إلى حمامات السباحة الرائعة والمناظر الطبيعية الخلابة. كما يتضمن مجموعة واسعة من المرافق الحديثة مثل صالات الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، ومناطق مخصصة للشواء، وملاعب الأطفال، ومساحات مخصصة لليوغا، ما يضمن تجربة معيشية متكاملة وراحة لا تضاهى.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

