الإنجاز الجديد في عصر الجيل الخامس المتقدم عبر الألياف الضوئية علامة بارزة لمرحلة جديدة من شبكات الاتصالات فائقة السرعة وتعزيز خدمات وتجارب العملاء في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة هواوي، عن إتمامهما بنجاح التجارب الميدانية لتنفيذ ونشر أحدث حلول نقل وإرسال البيانات عبر الألياف الضوئية "800G" عالية الأداء ويعتبر هذا الانجاز الأول من نوعه على مستوى العالم، ضمن النطاق الترددي Super C+L، وذلك بالاعتماد على منصة Kepler لنقل البيانات بالألياف الضوئية من هواوي. وتتمثل أبرز نتائج الحل الجديد في اثراء خدمات العملاء عبر الشبكات المتنقلة عالية السرعة ذات النطاق العريض للمنازل بدعم من امكانيات تقنية الجيل الخامس.

وقال حسن بلهون الشميلي مدير إدارة تنفيذي – تخطيط الشبكات في دو: "يسهم تعاوننا مع هواوي وجهودنا المشتركة لنشر واعتماد تقنية الألياف الضوئية 800G عالية الأداء في تمكيننا من توسيع نطاق الإمكانيات التي توفرها شبكتنا للألياف الضوئية، ما يمثّل خطوة مهمة في إطار جهودنا لبناء شبكة ألياف متقدمة تدعم أهدافنا وتطلعاتنا للمستقبل وتعزز ريادتنا في مجال الابتكار التكنولوجي".

وسلّطت الجهود المشتركة بين دو وهواوي الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تقنية شبكة الألياف الضوئية (800G) الية الأداء على صعيد نقل وإرسال البيانات مع مدى يصل إلى 1400 كيلومتر ضمن النطاق الترددي Super C+L. ويوفر هذ الحل المتطور اتصالاً سلساً بين مراكز البيانات، ما يعزز الطاقة الاستيعابية لتلبية المتطلبات المتزايدة من جانب العملاء على حركة مرور البيانات. إضافة إلى ذلك، نجحت التجربة في التحقق من السعة الكاملة وقدرات توفير الطاقة التي تتميز بها منصة Kepler، وهي أول منصة لشبكة نقل وإرسال البيانات عبر الألياف الضوئية مخصصة لمراكز البيانات على مستوى القطاع. ويمهد هذا الإنجاز الطريق نحو مستقبل اتصال أكثر تطوراً واستدامة يدعم اعتماد الخدمات الجديدة والناشئة.

وقال فيكتور تشو، رئيس وحدة حلول النقل عبر الألياف الضوئية في هواوي: "يسرنا التعاون مع دو في هذا المشروع الذي يدعم رؤية الشركة ومساعيها لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة لعملائها. وسنواصل في هواوي التزامنا بالاستثمار وتقديم المزيد من الابتكارات في مجال حلول الألياف الضوئية، بما يعزز جهود دو ومساعيها لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي في دولة الامارات العربية المتحدة".

ويسهم حل 800G في تمديد وتوسيع نطاق مسافة نقل البيانات بنسبة 20%، ما يعزز بشكل كبير كفاءة عملية نقل وإرسال البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النطاق «Super C+L»، طاقة استيعابية تصل إلى 12 تيراهرتز من موارد الطيف الترددي، فضلاً عن قدرته على نقل ما يصل إلى 96 تيرابت من البيانات في الثانية لكل ليف ضوئي. وتستند منصة OptiX Kepler المتطورة من هواوي إلى بنية متعامدة مزدوجة ثلاثية الأبعاد لضمان توفير أكثر من 100 تيرابت في الثانية من السعة في حامل فرعي واحد.

وتعمل التقنيات الحديثة التي تتميز بها المنصة، مثل مراوح Hato الذكية والمواد الموصلة للحرارة، على تحسين قدرات تبديد الحرارة، والحد من استهلاك الطاقة على نحو ملحوظ، بما يدعم أهداف دو وجهودها لتعزيز ممارسات الاستدامة في مواقع شبكتها.

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