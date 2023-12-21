الرياض لتوفير 800 طن من الأطعمة الفائقة سنويا.

بدأت الأعمال الإنشائية والتي من المقرر إكمالها في يوليو ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة مورق ومجموعة يس هيلث عن بدء أعمال الإنشاء لأكبر مشروع زراعة عمودية داخلية في المملكة العربية السعودية، وذلك في مدينة الرياض، يتوقع أن توفر هذه المزرعة العمودية ما يقارب 800 طن من الأطعمة الفائقة القيمة سنويًا.

ستشمل المزرعة العمودية مناطق متعددة للإنتاج وللعرض وتناول الطعام، حيث سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بوجبة طازجة من منتجاتها ومشاهدة عمليات الزراعة بشكل مبهر.

تدير شركة المزارع العمودية (VFCo) هذا المشروع حيث تم إنشاؤها من قبل شركة مورق للزراعة التخصصية ومجموعة يس هيلث لهذا الغرض. ومن المقرر أن يكتمل العمل الإنشائي للمشروع في يوليو المقبل، وستبدأ عمليات الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024 وتزويد الأسواق بمنتجاتها بمنتجات طازجة وصحية وذات جودة عالية في نفس اليوم.

تم تصميم المبنى بالكامل من قبل شركة مورق ومجموعة يس هيلث والذي جاء بعد دراسات متعددة وخبرات متراكمة للشركتين ولتناسب متطلبات الزراعة بالرياض، ويتم تنفيذه حاليًا بالتعاون مع عدة مقاولين محليين للقيام بأعمال البناء والتشيـيد. يتم متابعة عمليات البناء بواسطة المختصين من شركة مورق ومجموعة يس هيلث.

سيكون ارتفاع المزرعة العمودية أكثر من 15 متراً، مع مساحة زراعية إجمالية تزيد عن 20,000 متر مربع لأكثر من 19 مستوى. ستكون الزراعة العمودية قادرة على إنتاج أكثر من 2200 كيلوجرام من الخضروات يوميًا، مع منتجات تشمل الخس بأحجامه الكاملة وأنواعه المختلفة والخضروات المتقاطعة وأوراق الخضار الصغيرة، ومحاصيل خاصة مثل الزهور الصالحة للأكل والنباتات العطرية وغيرها.

قال السيد جسبر هانسن، المسؤول التجاري الأول في مجموعة يس هيلث: "تم تنسيق هذا المشروع بعناية في المملكة العربية السعودية وتايوان. أنا سعيد برؤية كيف نتعاون بفعالية، وأثني على شركائنا في المملكة وعلى تنـفيذهم المبهر. ستكون هذه المزرعة فريدة من نوعها وستساهم في توفير إمدادات غذائية مستدامة وآمنة".

وأضاف: "تقوم مجموعة يس هيلث بتصنيع المعدات لتسليمها في الوقت المناسب للمرحلة النهائية من البناء، والتي تتطلب ما يقارب الثلاثة أشهر للتركيب وشهرين للاختبار. إذا تمت جميع الخطوات وفقًا لجدول المشروع، فإننا نتوقع أن نبدأ حصادنا الأول في هذا الخريف".

شركة مورق:

تأسست شركة مورق التخصصية الزراعية هي شركة سعودية متخصصة في الزراعة ذات التقنيات العالية وتنمو الشركة بسرعة كبيرة في مجالها حيث تم تأسيسها على يد كل من: دانا عناني، مضر ناظر، خضر الغامدي، وعبيد بن زقر في عام 2019. أنشئت الشركة أول مزرعة رأسية داخلية في المملكة العربية السعودية، وتهدف الشركة إلى توفير منتجات مزروعة محليا غنية بالعناصر الغذائية وخالية من الملوثات تصل للأسواق يومياُ.

مجموعة يس هيلث:

هي شركة عالمية للزراعة الرأسية داخل المباني، تعيد تعريف معايير سلامة الطعام في المنتجات الطازجة من خلال الزراعة البيئة المحكمة. وتدير المجموعة مزرعة يس هيلث في تايوان، وتبني بنية تحتية للزراعة الرأسية مع الشركاء الإقليميين (مثل مورق) في جميع أنحاء العالم.