محمد صلاح: كابيتال هيلز تطلق المرحلة الثالثة من مشروع كابيتال تاوز خلال فعاليات المعرض



أحمد صلاح: الشركة تمتلك محفظة مشروعات بقيمة استثمارية تتخطى 30 مليار في مناطق مختلفة



أعلنت شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري مشاركتها في معرض سيتي سكيب مصر، والمقرر إقامته في الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، بحزمة من المشروعات المميزة.



وقال محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري، إن شركته حرصت على المشاركة في فعاليات المعرض العقاري الأهم بمجموعة من المشروعات المتنوعة وبعروض خاصة للعملاء.



وأضاف أن شركته قررت المشاركة بأربع مشروعات في شرق وغرب القاهرة خلال معرض سيتي سكيب، وهي: Capital Towers، Capital Green - New Zayed ، East Point One، Park Point.



مشروع Capital Towers، عبارة عن ٥ أبراج بمدينة السادس من أكتوبر لإنشاء بيزنس هب على محور جمال عبد الناصر بتكلفة استثمارية ٥ مليار جنية.



ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات خلال عامين، وتطرح كابيتال هيلز المرحلة الثالثة من الأبراج خلال فعاليات المعرض.



ويضم المشروع وحدات تجارية وإدارية وطبية بمساحات متنوعة، وتقدم الشركة أنظمة بيع وسداد مرنة، لافتا إلى أن مجمع الأبراج سيصبح صرحا عملاقا في مدينة السادس من أكتوبر، إذ يوفر بيئة استثمارية لأصحاب الأعمال ضمن مجمع متكامل الخدمات.

مشروع «East Point 1 Mall»، متعدد الاستخدامات، على مساحة 2.582 متر مربع بالتجمع الخامس وباستثمارات تقدر بنحو مليار جنيه.



المشروع عبارة عن أرضي وثلاثة أدوار ويضم وحدات تجارية وإدارية بمساحات مختلفة وبأنظمة سداد مرنة تناسب كافة العملاء وتصل إلى 10 سنوات.



وأكد أن مشروعات شركة كابيتال تمتلك مزايا تنافسية تجعلها قادرة على التواجد بقوة وجذب العملاء، إذ تتميز بمساحات مختلفة وتصميمات عصرية وتلاقي طلبات العملاء.



ومن جانبه قال أحمد صلاح، مدير عام شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري، إن الشركة تمتلك محفظة مشروعات كبيرة ومتنوعة بقيمة استثمارية تتخطى ٣٠ مليار جنيه في مناطق متنوعة شرق وغرب القاهرة.



لافتا إلى أن الشركة تطور عدد من المشروعات الكبرى في التجمع الخامس والعاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، كما تدرس طرح مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال ايام سيتى سكيب بقيمة 800 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة تقدم عروض ومزايا خاصة للعملاء خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة وخطط تناسب كافة العملاء.



وأضاف أن كابيتال هيلز تمتلك خطة تسويقية قوية تناسب حجم محفظة مشروعات الشركة الممتدة في مناطق شرق وغرب القاهرة، علاوة على دراسة استراتيجيات جديدة تلائم النشاط التوسعي للشركة خلال الفترة المقبلة.

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