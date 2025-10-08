سيساهم دمج شبكة مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" المكوّنة من 11 مستشفيات و 23 مركزاً تشخيصياً في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لنحو 1.4 مليون مراجع سنوياً

أبوظبي: أعلنت مجموعة "بيورهيلث القابضة" (يشار إليها بـ "بيورهيلث" أو "المجموعة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز:PUREHEALTH)، وهي أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن استكمالها بنجاح عملية الاستحواذ على حصة 60% من مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"، المزوّد الرائد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص، بصفقة بلغت قيمتها 800 مليون يورو. وتُقدِّر هذه الصفقة القيمة الكاملة لمجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" بمبلغ 1.3 مليار يورو، وتشكل محطة بارزة في مسيرة "بيورهيلث" نحو بناء شبكة رعاية صحية عالمية مترابطة وقائمة على الابتكار، انطلاقاً من مقرها الرئيسي في أبوظبي.

وسيساهم دمج شبكة مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" المكوّنة من 11 مستشفيات و23 مركزاً تشخيصياً في تعزيز القدرات الدولية لمجموعة "بيور هيلث" وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتشمل أكثر من 1.4 مليون مراجع سنوياً. وتضم مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" فريقاً يزيد على 6,900 متخصص في الرعاية الصحية، وبالتالي ستصبح عنصراً محورياً في منظومة "بيورهيلث" المتنامية، وترسخ في الوقت نفسه مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتميز والاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وأقيمت مراسم توقيع ختامية في اليونان، بحضور معالي كيرياكوس بيراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية في اليونان؛ ومعالي أدونيس غيورايديس، وزير الصحة في الجمهورية اليونانية؛ وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية اليونانية، سعادة الدكتور علي عبيد علي اليبهونى الظاهري؛ إلى جانب كبار المسؤولين من "بيورهيلث" و"سي في سي كابيتال بارتنرز" وإدارة مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية".

وبهذه المناسبة، قال سعادة كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة "بيورهيلث": " إن استكمال هذه الصفقة يُعد محطة محورية في مسيرتنا نحو إنشاء منصة صحية عالمية مترابطة. لقد أثبتت بيورهيلث قدرتها على استقطاب الفرص وتنفيذها والحصول على الموافقات التنظيمية في أسواق متقدمة، وهو ما يعكس قوة المجموعة ومصداقيتها الدولية. ومن خلال الاستحواذ على مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"، نمضي اليوم نحو التوسع في أسواق جديدة، بما يتيح تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار وينعكس إيجاباً على تحسين نتائج المرضى عبر شبكتنا. والأهم أن هذا الاستحواذ قد أُنجز بفضل الملاءة المالية القوية لمجموعة بيورهيلث، ونتوقع أن نلمس الأثر المالي الإيجابي ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025."

من جانبها، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "مع انضمام مجموعة هيلينك للرعاية الصحية إلى محفظتنا، سنمضي بوتيرة أسرع نحو تنفيذ رؤيتنا الرامية إلى توفير رعاية صحية متقدمة تتمحور حول المريض وتتخطى الحدود الجغرافية. وتعزز هذه الصفقة من الخبرات الطبية، وتوسّع نطاق الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة، كما تنوّع مصادر الإيرادات عبر أسواق متقدمة وعملات متعددة. ويؤكد ذلك التزامنا الراسخ بخلق قيمة مستدامة للمرضى والمجتمعات والمساهمين على حد سواء. وفي جوهر طموح بيورهيلث تكمن قوة الذكاء الاصطناعي وبصمتنا الرقمية المتنامية، واللتان تمكّناننا من إعادة صياغة مستقبل الرعاية الصحية على مستوى العالم. إن الاعتماد على أفضل الكفاءات، من أطباء وعلماء إلى أحدث التقنيات، عبر شبكتنا العالمية يمنحنا ميزة تنافسية فريدة فيما نواصل بناء أوجه التكامل والابتكار عبر منصتنا."

نهج استراتيجي من الاستحواذات العالمية:

يأتي استحواذ بيور هيلث على مجموعة هيلينك للرعاية الصحية امتداداً لمسيرة توسعها الدولي في الأعوام الأخيرة، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على مجموعة سيركل هيلث في المملكة المتحدة عام 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، وهي أكبر مشغل مستقل للمستشفيات هناك، إلى جانب استثمار بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في شركة أردنت هيلث سيرفيسز في الولايات المتحدة عام 2022، والذي تُوّج بطرحها العام الناجح في بورصة نيويورك عام 2024. وتُجسّد هذه الصفقات النهج المنضبط للمجموعة في الاستحواذ على أصول عالية الجودة، وبناء محفظة عالمية متنوعة تغطي أسواقاً متعددة وعملات مختلفة.

وعلق أليكس فوتاكيديس، شريك ورئيس "سي في سي كابيتال بارتنرز" في اليونان قائلاً: "نفخر بما حققناه من نمو في مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية"، التي أصبحت اليوم المزود الرائد لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص. وتمثل شراكتنا مع بيورهيلث دليلاً ملموساً على جودة خدمات المجموعة وحجمها وإمكاناتها التوسعية المستقبلية. ونحن على ثقة بأن الجمع بين خبرة بيورهيلث الدولية وحضور مجموعة هيلينك الراسخ في جنوب أوروبا سيوفر قيمة مستدامة للمراجعين والموظفين والمنظومة الصحية ككل."

وأضاف ديميتريس سبيريديس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "هيلينك للرعاية الصحية: "يُشكّل انضمامنا إلى بيورهيلث محطة مفصلية في مسيرة المجموعة. ومن خلال عملنا المشترك، سنُسرّع وتيرة الابتكار، ونُعزز جودة الرعاية الصحية، ونُكرّس دورنا كمزود رعاية صحية رائد في اليونان وقبرص. إن بيورهيلث تولي أهمية كبرى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ورعاية صحية تستشرف المستقبل. ومن هذا المنطلق، سنعمل على دمج أفضل الممارسات ليس فقط على صعيد الممارسات السريرية، بل أيضاً عبر المنظومة التقنية بأكملها."

وبعد إتمام الاستحواذ، ستحتفظ "سي في سي كابيتال بارتنرز" وإدارة مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" بحصة 40% في مجموعة هيلينك للرعاية الصحية، ما يضمن استمرارية الأعمال ودعم مسيرة النمو المستقبلية.

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

- واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات. عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

- تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة. الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

- شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات. المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

- يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة. رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

- أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات. بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

- إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة. وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

- شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية. ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

- أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية. أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

- هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

- أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة. مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

- أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص "بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

- الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة. مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

نبذة عن "سي في سي"

"سي في سي" هي شركة عالمية رائدة في إدارة الأسواق الخاصة ولديها شبكة مؤلفة من 30 مكتباً في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا، وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها الشركة حوالي 191 مليار يورو. لدى "سي في سي" سبع استراتيجيات متكاملة لقطاعات الأسهم الخاصة والصناديق الاستثمارية الثانوية وصناديق الائتمان والبنية التحتية، وقد جمعت صناديق سي في سي من خلالها التزامات تبلغ قيمتها حوالي 240 مليار يورو من أبرز صناديق التقاعد الرائدة في العالم وغيرها من المستثمرين المؤسسيين. وتستثمر الصناديق التي تديرها استراتيجية "سي في سي" للأسهم الخاصة أو تزودها بالمشورة حوالي 130 شركة حول العالم، تجاوز مجموع مبيعاتها السنوية 158 مليار يورو وتوظف أكثر من 610,000 شخص.

