الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ترينا سولار، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الكهروضوئية الذكية وحلول تخزين الطاقة، عن تطوير أول وحدة طاقة شمسية كهروضوئية صناعية في العالم بطاقة قصوى تتجاوز 800 واط. وحققت الوحدة، التي تبلغ مساحتها 3.1 متر مربع والمصنعة بخلايا شمسية ترادفية من البيروفسكايت/السيليكون بطول 210 مليمتر وعرض 105 مليمتر، طاقة قصوى تبلغ 808 واط. وحصلت الوحدة على اعتماد جمعية التفتيش الفني TÜV SÜD، وهي الهيئة العالمية المعنية بالاختبار والتفتيش والمصادقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ترينا سولار: "يمثّل هذا الإنجاز نقلة نوعية لوحدات الطاقة الشمسية الترادفية المصنوعة من البيروفسكايت/السيليكون، كما يشكل خطوة هامة في تطوير تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية".

وتابع جاو جيفان قائلاً: "يأتي تطوير أول وحدة طاقة شمسية ترادفية من البيروفسكايت/السيليكون في العالم باستطاعة 808 واط وبحجم يبلغ 210 مليمتراً كخطوة هامة نحو تعزيز صناعة الوحدات الترادفية. كما يؤكد هذا الإنجاز على مكانة ترينا سولار الرائدة في الابتكار في مجال الطاقة الكهروضوئية".

وتحظى الخلايا الترادفية عالية الكفاءة باهتمام متزايد بالتزامن مع اقتراب كفاءة الخلايا الشمسية التقليدية السيليكونية من حدودها النظرية. كما تتمتع تقنية الخلايا الترادفية من البيروفسكايت بقدرتها على تخطي هذه القيود، حيث تصل كفاءتها النظرية إلى 43%. ومن المتوقع أن ترتقي تقنية الخلايا الترادفية من البيروفسكايت/السيليكون، باعتبارها نقلة نوعية لحلول الطاقة الشمسية المتقدمة، لتشكّل المعيار الجديد للقطاع، مما يشير إلى تحول تاريخي من الخلايا الشمسية السيليكونية إلى الترادفية ويساعد على تمهيد الطريق لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة.

وتستثمر ترينا سولار بشكل كبير في البحث والتطوير، ولطالما كانت شركة رائدة في تكنولوجيا الخلايا الترادفية من البيروفسكايت على مدى أكثر من 10 سنوات. وقادت الشركة العديد من المشاريع البحثية الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع جامعات مثل جامعة نانجينغ ومقاطعة جيانغسو والأكاديمية الصينية للعلوم. كما حصلت الشركة على 331 براءة اختراع متعلقة بالتكنولوجيا الترادفية، وكان لها دور كبير في تحسين كفاءة التحويل من خلال التحديثات المتعلقة بتطعيم البيروفسكايت بكميات كبيرة وهندسة الواجهات وتصميم الطبقات المركبة. ومهّد هذا العمل الطريق لتصنيع الوحدات الترادفية من البيروفسكايت/السيليكون.

والتزاماً برسالتها المتمثلة في "إتاحة الطاقة الشمسية للجميع"، تواصل ترينا سولار قيادة جهود التحول في مجال الطاقة من خلال الابتكار والجودة الاستثنائية للمنتجات، ما يسهم في توفير مستقبل مستدام وخالي من الانبعاثات الكربونية.

لمحة حول ترينا سولار (688599. SH)

تأسست شركة ترينا سولار في عام 1997، وتندرج في بورصة شنغهاي تحت الرمز 688599. وهي شركة رائدة عالمياً في مجال منتجات الطاقة الكهروضوئية وأنظمتها والطاقة النظيفة. وتشمل منتجات الطاقة الكهروضوئية البحث والتطوير وإنتاج وبيع وحدات ألواح الطاقة الكهروضوئية، وتتألف أنظمة الطاقة الكهروضوئية من محطات الطاقة ومنتجات الأنظمة. وتتكون الطاقة النظيفة بشكل أساسي من توليد الطاقة من الوحدات الكهروضوئية وعملياتها وصيانتها، والحلول الذكية لتخزين الطاقة والشبكات الصغيرة الذكية وتطوير أنظمة الطاقة المتعددة ومبيعاتها. وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية.

وفي 10 يونيو 2020، تم إدراج شركة ترينا سولار في مجلس الابتكار العلمي والتكنولوجي التابع لبورصة شنغهاي، وهي أول شركة للطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة يتم طرحها للاكتتاب العام في هذه السوق بفضل ما تقدمه من أنظمة ومنتجات الطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية.

-انتهى-

#بياناتشركات