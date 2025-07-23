نجحت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في إتمام إعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 800 مليون دولار أمريكي عبر ثلاث آجال مختلفة، لشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر على التوالي.

وقد تم تسعير الإصدار الأربع بشكل تنافسي كالآتي:

4.40 % لـ 305 مليون دولار أمريكي لأسبوعين؛ 4.49 % لـ 355 مليون دولار أمريكي لـ 3 أشهر؛ و 4.38% لـ 140 مليون دولار أمريكي لـ 6 أشهر.

ويمثل إتمام إصدار صكوك قصيرة الأجل اليوم بنجاح، المزاد الثالث عشر للهيئة حتى تاريخه هذا العام بإصدار تراكمي بلغ إلى 13.15 مليار دولار أمريكي، عبر 39 سلسلة صكوك بفترات استحقاق مختلفة.

وقد شهد المزاد مشاركة قوية من شبكة الهيئة من الوكلاء الأساسيين والمستثمرين على مستوى العالم، مما أدى إلى توليد إجمالي عطاءات بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، وتحقيق متوسط قوي لنسبة العرض إلى التغطية بلغ 2.3 مرة.

وعلق السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: "تؤكد نتائج مزاد اليوم استمرار قوة طلب المستثمرين على أدوات السيولة الإسلامية عالية الجودة، على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتحولات الأوسع في السياسة النقدية العالمية. ولا يزال المشاركون في السوق حذرين، إذ تُوازن البنوك المركزية بين الضغوط التضخمية المستمرة ومؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي."

"وتعكس قدرة الهيئة المستمرة على استقطاب مشاركة قوية في جميع الآجال ثقة السوق ببرنامج صكوكنا كأداة موثوقة لإدارة السيولة قصيرة الأجل. ومع استمرار تقلب الأوضاع المالية العالمية، سيزداد دور الأدوات المستقرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل أدواتنا، أهميةً متزايدة.."

يشكل الإصدار جزءًا من برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل لمؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية المصنفة "A-1" (S&P) و"F1" (Fitch Ratings) بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدار السيولة ومقرها في كوالالمبور.