دبي، الإمارات العربية المتحدة: شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي توقيع اتفاقية بين عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لدعم بناء وصيانة المساجد في أنحاء الإمارة. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم عزيزي بصيانة عشرة مساجد لمدة خمس سنوات، وإنشاء خمسة مساجد أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليون درهم.

وعلق مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، على هذه المساهمة الهامة قائلاً: "في هذا الشهر المبارك، يسرني أن أعلن عن بناء خمسة مساجد، بالإضافة إلى تبرع خاص لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للمساعدة في صيانة عشرة مساجد في دبي. نحن نعتبر رد الجميل للمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها واجبًا، وسيبقى لدبي، وهي المدينة التي دعمتنا واحتضنت طموحاتنا، مكانة خاصة في قلوبنا. ونهدف من خلال بناء وصيانة هذه المساجد والتخطيط لبناء المزيد منها مستقبلًا إلى إنشاء مساحات تشجع على التواصل والتأمل وتعزز النسيج الروحي والاجتماعي للإمارة."

ويعكس هذا التبرع التزام عزيزي المستمر بتنمية المجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتحسين جودة حياة السكان داخل الإمارة وخارجها. وستقع المساجد التي ستقوم الشركة ببنائها في مشروعي "عزيزي "ڤينيس" في دبي الجنوب، و"ريفييرا" بمدينة محمد بن راشد، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع أخرى سيتم الكشف عنها قريبًا في مختلف أنحاء الإمارة.

كما تتضمن الاتفاقية بنودًا لإنشاء أوقاف مرتبطة بالمساجد، بهدف ضمان التمويل المستدام لصيانتها وتشغيلها المستمر. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعزيز العمل الخيري والمشاركة المجتمعية. وستتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مسؤولية الإشراف على صيانة وتشغيل المساجد، لضمان تقديم خدماتها بشكل فعّال للمجتمع.

وتستند هذه الشراكة إلى السجل الحافل لشركة عزيزي في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تشمل مساهمات سخية في مجالات التعليم والرعاية الصحية ودعم أصحاب الهمم، وغيرها الكثير. وقد سبق للشركة أن تبرعت بمبلغ 100 مليون درهم إماراتي لمبادرة "مليار وجبة"، بالإضافة إلى 600 مليون درهم إماراتي لحملة "وقف الأم"، إلى جانب جهود خيرية أخرى. كما تبرعت مؤخرًا بمبلغ 3 مليارات درهم إماراتي، وهو أكبر تبرع خيري تقدمه جهة خاصة في دولة الإمارات، لحملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي "ڤينيس".

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

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